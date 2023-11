Nacho Ros, presidente del Festival Internacional de Cine de Cartagena, el ‘FICC’, se echa a reír cuando se le pregunta por el peso de la responsabilidad que implica estar al frente de uno de los eventos culturales con más historia de la Región. «Es una locura... Evidentemente, la presión es enorme; sobre todo, teniendo en cuenta que está alcanzando un nivel artístico muy alto. Pero eso, al mismo tiempo, no deja de ser una motivación tremenda, ¿sabes? Necesitas de ese acicate para intentar superarte año tras año», reflexiona Ros, que el año que viene hará una década siendo la cara más visible del festival.

Lo bueno es que dirige un grupo «fantástico» y que está «ultramotivado»: «La ilusión es tremenda, y se han dejado la piel para ofrecer la mejor programación posible», asegura Ros, que bromea sobre cómo se refiere a su «equipo»: «Parezco un entrenador de fútbol». Y siguiendo el símil balompédico, lo cierto es que, cuando quedan tan solo unos días para que arranque oficialmente la quincuagésimo segunda edición del FICC, puede decirse que han cumplido con los objetivos; o, al menos, eso se desprende de las palabras del ‘mister’, al que se le amontonan las recomendaciones en la cabeza: «Si no me paras podría seguir diciéndote películas durante un buen rato», sugiere con simpatía a su entrevistador.

Habla de Ex-husbands, opera prima de la estadounidense Noah Pritzker, con la que el domingo arrancarán las representaciones; también de Kaurismaki y su cinta Fallen leaves (jueves 30), y de Slow (martes 28), de Kavtaradze. Y, cómo no, de Hamaguchi y su último largometraje, El mal no existe (ese mismo día); de Memory, del mexicano Michel Franco, y que se podrá ver al día siguiente, el miércoles 29, y, cómo no, de Robot dreams, de Pablo Berger, con la que se pondrá fin a las proyecciones de la sección oficial el domingo 2, durante la jornada de clausura. En el breve pero intenso speech con el que Ros descorcha la conversación, enumera casi sin falta los once filmes que compiten este año por el premio del festival, pero es que asegura que la cosecha de este 2023 ha sido de gran calidad: «Todas son cintas interesantísimas, con aspectos (guion, producción, dirección...) muy destacables. En este sentido, no ha sido fácil hacer la lista, porque realmente hay muchas películas muy buenas que podrían haber entrado, con lo que al final hemos tenido que tirar un poco de temática», explica.

A este respecto, el lema de esta edición es ‘FICCiones humanas’, y más que tirar un hilo que enlace unas películas con otras (las ya citadas junto con Sobre todo la noche, de Víctor Iriante; MUTT, del director chileno-serbio Vuk Lungulov-Klotz, y Sala de profesores, del turco Ilker Çatak, los tres títulos que completan el listado de nominados), lo que busca esta leyenda es la reflexión del espectador: «Queremos que la gente se pregunte hasta qué punto son o somos parte de una película; hasta qué punto nuestro día a día no es una ficción y nosotros no somos personajes guionizados. Hasta qué punto no somos una ficción de lo que queremos proyectar», señala Ros, que ha buscado junto con sus compañeros filmes «que te hagan sentir parte, que te envuelvan. Al final –continúa–, una película bien hecha no deja de ser un viaje, y el espectador –a veces sabiendo, a veces sin saber– se sumerge en él, se involucra. Lo cual no es extraño, ya que, en mi opinión, todos somos personajes de las películas que vivimos».

Por supuesto, para que eso ocurra, el FICC busca en los márgenes, más allá del circuito comercial. «No queremos el típico blockbuster; queremos acercar a la gente películas que quizá son algo más complicadas de ver, pero que han sido ampliamente reconocidos a nivel internacional tanto por la crítica como por los profesionales de la industria», aclara el presidente del festival, quien, una vez más, subraya la calidad de la ‘Sección Oficial’ de esta edición. Aunque, eso sí, invita a que los espectadores no se queden ahí, a que profundicen en una programación paralela que es la que mejor ilustra el crecimiento del festival. «Este año tiene, si cabe, todavía más importancia nuestra sección de documentales, ‘Europa.doc’. Traeremos propuestas superatractivas como Semilla del son, de Santiago Auserón, que hasta ahora no se ha podido ver en la Región, y Esta ambición desmedida, de C Tangana. Y, por supuesto, La importancia de llamarse Ernesto y la gilipollez de llamarse Eric, biografía de Eric Jiménez, batería de Los Planetas y Lagartija Nick», detalla Ros.

Casualmente, esta última proyección –que tendrá lugar el lunes– se presentará este jueves con un concierto de los propios Lagartija Nick en el Nuevo Teatro Circo de Cartagena, «una cosa que me parece brutal», dice; mientras que el domingo se dará el pistoletazo de salida a esta nueva edición con un concierto de bandas sonoras a cargo de la Agrupación Sauces en la Plaza del Icue. «Nos ha quedado una edición muy musical; incluso las proyecciones para institutos van en esa línea, con El mago de Oz, Cantando bajo la lluvia, La La Land...», señala Ros, que asegura contar con el interés de la ciudad y que, en contraprestación, ha querido dar forma a un festival que no solo sea top en calidad artística, sino también en atractivos: «Tenemos los conciertos, tenemos los talleres... Y la gente, cada vez, nos pregunta más, se interesa más, y eso significa que vamos dando pasos hacia delante». Aunque él prefiere no cantar victoria: «Estamos contentos con el programa que hemos hecho y creemos que a la gente le va a gustar, pero hablamos cuando acabe», vuelva a señalar risueño, entre risas; sabe que esto no para, y que el festival tiene mucho camino por recorrer: «¿52 ediciones? Pocas son...».