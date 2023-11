El Auditorio El Batel, en Cartagena, rebajará los precios en 20 de los espectáculos de la programación de esta temporada a partir de este viernes, 24 de noviembre, según han informado fuentes del espacio cultural en un comunicado.

En concreto, los descuentos oscilan entre el 20% y el 50% y serán aplicables a 1.200 entradas que se venderán tanto en la taquilla del auditorio, como en la web 'auditorioelbatel.es'.

La promoción del 'Black Friday' se aplicará, hasta agotar existencias, en el concierto de Antonio José; bROTHERS iN bAND con 'The Very Best of dIRE sTRAITS'; el concierto de India Martínez; el ballet 'El Cascanueces'; el infantil 'SUPERTHINGS, Live, Sing And Party'; 'Pinocho, un musical de aventuras'; 'K decirte k no sepas', con Lala y Bertus; los conciertos del ciclo de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia; Ángel Martín, con 'Punto para los locos'; 'Cruz de Navajas, el último Mecano'; 'No me toques el cuento'; los espectáculos de humor del Comandante Lara y el protagonizado por Pablo Chiapella y Tian Lara, además de la ópera 'Norma' de Bellini.

La promoción estará disponible desde las 00.01 horas del viernes al domingo, 26 de noviembre, o en su caso, hasta agotar existencias.