Tras tres semanas intensas, este ‘finde’ se dará por concluida la cuadragésimo segunda edición del Cartagena Jazz Festival. El concierto de clausura tendrá lugar este domingo en el Auditorio El Batel, de la mano de los valencianos Santero y Los Muchachos, pero el cierre de la programación principal llegará esta misma noche, una vez que Patáx bajen el telón del Nuevo Teatro Circo hasta el próximo año.

Liderados por el reputado percusionista Jorge Pérez, Patáx es un supergrupo de jazz fusión español conocido internacionalmente. Tras su fascinante debut, Live from infinity (2013), innovador en muchos aspectos, grabado simultáneamente en audio y vídeo, este multitudinario combo continuó creciendo con proyectos como Patáx plays Michael (2014), vitamínica colección de versiones de Michael Jackson; A night to remember” (2016), doble CD grabado en directo en el Teatro Calderón de Madrid, que los situó como potencia del joven jazz internacional; Creepy monsters (2018), en la línea ‘world fusión’, y Patáx plays The Beatles (2021), un tributo al cuarteto de Liverpool que presentaron en el Jazz San Javier de 2022.

En cuanto a lo que el público asistente se va a encontrar sobre las tablas del Nuevo Teatro Circo, cabe describirlo como una explosiva aleación de flamenco, jazz, ritmos afro-cubanos y hip-hop facturada por un puñado de músicos latinos, de distintas procedencias (en Patáx hay cubanos, italianos, argentinos y, por supuesto, españoles). Así que a nadie sorprenderá que, con esta receta, sus conciertos se conviertan en auténticas bacanales de ritmo en las que lo improvisado cobra tanta importancia como lo planificado, sin lugar para prejuicios.

Sobre su líder, Jorge Pérez, español nacido en Boston, comenzó sus estudios musicales en Madrid y los amplió en el prestigioso Berklee College of Music de su ciudad natal, siguiendo el ejemplo de Chick Corea, Wayne Shorter, Joe Zawinul, los Weather Report y otros insignes de la fusión jazz. Ahora lidera desde la percusión a esta atípica formación en la que cohabitan muchos estilos a priori inconexos, desde una perspectiva rabiosamente contemporánea. Un cierre perfecto para un festival que siempre mira al futuro con esperanza.