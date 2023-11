Castigadas al almacén

Cuando miro hacia atrás y veo el largo camino recorrido no tengo la sensación de que hayamos necesitado tantos años para colocar la figura de la mujer en su papel de artista en el lugar que merece. A veces creo que ya todos tenemos interiorizada esa necesidad de sacar sus nombres del anonimato, afortunadamente eso que antes era algo excepcional, más bien extraño –todos creíamos que no existían mujeres artistas; yo misma estudié historia del arte y nunca nadie pronunció sus nombres–, hoy se ha extendido hasta tal punto que somos muchos y muchas los que hablamos de mujeres artistas, sacamos sus nombres de ese injusto olvido y tenemos cada vez más el foco puesto en que ese camino siga sumando pasos, avanzando y alcanzando nuevas metas, en ningún caso retroceder, eso es algo impensable, algo que nadie se plantea pueda suceder, aunque la realidad es bien distinta.

A pesar de esta especie de contagiosa euforia que vivimos, seguimos viendo situaciones lamentables como la sucedida recientemente en Valencia. Hace pocos días el Museo de Bellas Artes inauguraba cuatro nuevas salas donde mostrar parte de los fondos de su colección permanente, un hecho que a priori debería ser bienvenido, sólo que ha tenido digamos ciertos efectos colaterales que han empañado tal celebración. Con su apertura todos conocimos la triste noticia, la notable institución decidió eliminar la sala dedicada a mujeres artistas creada en marzo 2022. Aquellas ansias por «reivindicar el talento femenino que durante siglos ha sido ocultado» han sido tan fugaces que seguramente en un par de años nadie recordará que alguna vez existió.

El mismo director del museo, Pablo González Tornel, que hace un año dijo querer que el arte femenino fuera «una punta de lanza del museo», ahora parece ser que ha cambiado de opinión y esa punta se ha roto, total con un año que estén ahí las señoras expuestas ya sobra, para qué más, ya han cumplido su papel y ellos su expediente de buenas intenciones, así que todas de vuelta al almacén. Si de lo que se trataba era de cumplir con el personal femenino una exposición temporal, como ya han hecho otros museos, hubiera sido más que suficiente, pero en esa carrera por colgarse medallas, por ser los abanderados de las causas femeninas y por hacerse las fotos de rigor, tenían que ser los primeros en crear una sala dedicada sólo a mujeres artistas, claro que también han sido los primeros en cerrarla. Qué vergüenza y qué pena, actitudes como ésta sólo nos hacen retroceder.

Como es lógico, este hecho ha causado malestar en la comunidad cultural, nadie entiende este tipo de acciones absurdas que lo único que hacen es confundir al público y volver a enterrar nuevamente esos mismos nombres de artistas.

La Asociación de Mujeres en las Artes Visuales (MAV), en un comunicado, exige al museo que se reintegre en el nuevo ordenamiento las obras de estas creadoras así como que se priorice en la compra de obras de mujeres artistas.

Las afortunadas en salvarse de la ‘quema’ han sido María Sorolla, con su obra La Chula; Rosario de Velasco y su conmovedora La matanza de los inocentes, y un retrato de la escultora Emilia Torrente. Esa será a partir de ahora la única representación femenina en el Museo de Bellas Artes de Valencia, una vergonzosa e insuficiente lista que ha vuelto a dejar en evidencia cómo las mujeres artistas siguen relegadas a un segundo plano.

La respuesta del museo a tales críticas ha sido más indignante todavía que el hecho de haber cerrado la sala. Según sus responsables esta iniciativa ya ha cumplido su objetivo, y con la boca un poco pequeña añaden que conforme se vaya reordenando el discurso del resto de espacios volverán a exponerse algunas, que no todas, de las piezas retiradas. Estamos hablando en total de dieciséis obras, no creáis que son cientos, así que imagino la grandísima dificultad de volver a incluirlas en el discurso de su colección. Así, quedan de nuevo apartadas y olvidadas en la oscuridad de sus almacenes Adrienne Guillou, Elena Carabia y Marthe Spitzer, esperando que en algún momento alguien vuelva a recordar que permanecen allí. ¿Cuánto tendremos que esperar esta vez?

Tal y como dijo Raquel Tamarit, la entonces secretaria autonómica de Cultura y Deporte, el día de su inauguración: «En pleno siglo XXI aún hay que reivindicar el papel de la mujer. La historia del arte no se podría contar sin esta mirada femenina». Hoy con tristeza descubrimos que a pesar de esa gran verdad, estas palabras están totalmente vacías, como tantas otras cuando se habla de libertad e igualdad. A veces se tiene la creencia de que en cuestiones de igualdad son los actos enmarcados dentro de la violencia los que determinan las pautas del éxito pero en realidad todo suma y resta a la vez. La muerte de una mujer duele pero el hecho de quitarle la libertad física o mental también, y no reconocer su lugar en la sociedad o en la historia no deja de ser menos doloroso.