Como la vida misma

Pascual García (Moratalla, 1962) acaba de publicar en Madrid (Vitrubio) su último poemario, titulado Siempre domingo. Se trata de un libro distinto en la larga trayectoria de este escritor, poeta avezado en las muchas batallas de la poesía identificable como autobiográfica, sin que menoscabe tal término la autenticidad de los planteamientos y la calidad e inspiración original de los resultados de un libro que llama la atención, en primer lugar, por su carácter positivo y celebrativo. Porque cada una de las estancias y las escenas que lo componen van revestidas de un tono hímnico que merece la pena destacar. La palabra fértil de Pascual García, puesta ya muchas veces en el tablero de diversos géneros literarios, revela en este poemario nuevas metas alcanzadas por su convincente veracidad, marca de la casa, puesta de manifiesto en sus libros anteriores.

Ofrece el libro, en su conjunto, una cohesión y una unidad total, dado que se halla muy bien vertebrado, y cuenta una historia muy detallada y completa, que es la historia de un amor, en la que se descubre a la amada real anhelada en su posesión elemental y esencial para el amante, que vive la plenitud del amor ante su presencia viva. Es desde luego una amada verdadera y por ello no oculta el amante el gran anhelo de su existencia, sublimadora de la realidad. Ni mito ni sueño, ni ficción ni imaginación, solo amada pura y real. La amada es deseada por su propia esencia a través de los sentidos, que logran la plena posesión.

Sobresale en los versos de este Siempre domingo la profusión de los detalles y la riqueza de alusiones al trascurrir vital cotidiano, aunque sin apartarse del motivo central que es el amor en todos sus pormenores, desde los convivenciales, las confidencias y los detalles físicos y sensuales, que revelan mucha autenticidad. De todas formas se sorprenderá el lector ante el detallismo y por la cercanía a la vida real; pero lo cierto es que en nada se aparta Pascual García de algunas de sus líneas expresivas y estilísticas evidenciadas en otros de sus libros poéticos.

Desde luego la diferencia en relación con los anteriores es que, como ya se ha insinuado, este libro es un poemario optimista, positivo y gozoso. Es un libro de celebración y ese tono lo mantiene el poeta muy bien y cohesiona todo el libro, ya que el poemario contiene la felicidad de una recuperación que viene de la lejana adolescencia de los amantes. El vocabulario, el lenguaje, el idioma, las palabras en definitiva, aunque cotidianas en muchos casos, no dejan de constituir una palabra poética muy expresiva. La contingencia de la realidad, tan advertible, no impide que mantenga un intenso tono lírico, acentuado y nutrido por la pasión, verdadera y vital, del amor.

Y la unión de amado y amada, unión de carne y espíritu, de cuerpo y alma, representa la cumbre de la posesión y de la unión entre los amantes, convertidos así en su propia expresión, con toda su carga de existencia vivida, de ternura, de caricia, enriquecidas en la experiencia diaria, cotidiana, del amor. Y de la posesión vivida del amor, se asciende a la vivencia de los días, de los aromas de los dondiegos, los jazmines, y las madreselvas de antaño, que se hacen presentes ante un futuro en promesa, y representan sin duda la naturaleza en la que los amantes y la luz se funden en unión de posesión y plenitud, de felicidad, y trasmiten al resto del libro, a todo el poemario, esa realidad de júbilo y entusiasmo, la idea de que el presente viene colmado de dicha. Y para certificar la verdad de toda la historia la atestiguan los detalles y los pormenores, las descripciones detenidas de los encuentros y la pasión que los preside.

Si la protagonista es la amada no lo es menos el propio poeta, que descubre su pasión renacida. El poeta, con esta recuperación, tiene más fe en la vida, en la realidad, por fin, real, y se centra y se realiza, al mismo tiempo que la amada, con quien se convierte en una misma energía. Amar es ser, ser más aún. El amor es perfecto y se extasía, con su plenitud, en sus límites, viviendo lo presente, pero también lo eterno, por encima del tiempo, el amor es salvación, como se dice en el poema final porque los amantes están salvados, al fin, del naufragio antiguo, de la caída réproba y maldita, porque no volverá nadie a separarlos, ni el tiempo, ni la distancia ni el olvido. Y no habrá más reencuentro que el presente.