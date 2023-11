El Defrost Tour, que arrancó el 4 de octubre en París, ha llevado The Aristocrats por media Europa. Recalan ahora en Murcia, una de las ciudades en las que grabaron Freeze! (Live In Europe 2020), con su particular coctelera de estilos (rock, jazz, pop, progresivo, heavy metal, country…), un auténtico espectáculo en el que la improvisación, la pericia técnica y el sentido del humor se dan la mano. Precisamente esa combinación de espontaneidad, frescura y virtuosismo eleva su rock instrumental por encima de la media.

Con cuatro discos de estudio -The Aristocrats (2011), Culture Clash (2013), Tres Caballeros (2015) y You know what? (2019)- y otros tantos en directo, el trío, formado por el guitarrista británico Guthrie Govan, el bajista californiano Bryan Beller y el baterista alemán Marco Minnemann, lleva más de una década mostrando con solidez asombrosa su descacharrante virtuosismo. Sábado 18 de noviembre. Garaje Beat Club 19.30 horas. 33 euros Lágrimas de Sangre, rap combativo La banda del Masnou Lágrimas de Sangre, también conocida por las siglas LDS, factura un rap combativo influido, más allá del hip-hop, por el rock y el reggae. Sus 5 componentes (Neidos, Microbio y Still Ill a las voces, Acid Lemon como productor y dj, y Rama-Lama a la guitarra) abogan por el “jaiak bai, borroka ere bai” (“fiesta si, lucha también”) desde un rico universo lírico, ofreciendo temas vitalistas y bailables pero también existencialistas y amargos. Con más de 10 años de carrera, una puesta en escena explosiva, dos discos de oro, dos de platino y muchos millones de escuchas en plataformas, han encabezado carteles de los principales festivales alternativos del estado. Su cuarto disco Armónico Desorden (Guspira Records, 2022) tiene colaboraciones de Sharif, Falsalarma, Vito, y El Pony Pisador ha dado himnos como Quien Manda, homenaje al pueblo rebelde y a su disconformidad capaz de crear cambios. LDS llaman a la resistencia como vienen haciendo en una extensa gira de 50 fechas no solo por España, sino también por México e Inglaterra. Viernes 17 de noviembre. Garage Beat Club, Murcia. 21.30 h. 16.00 euros