Hace unas semanas, Evve -dúo formado por Bienve Campoy (Noise Box) y Evelyn Piñero (ex Frecuencia Ever)- publicaban su primer EP, Safari, hecho de contrastes existenciales. Ella aporta las letras y las canta con tonos imponentes y ricos, como invocando algo del más allá; él las pone a bailar vestidas con su ruidosa guitarra alienígena que alcanza los cielos. Durante la pandemia, Bienve y Evelyn comenzaron a componer, a compartir influencias y sonidos. Durante el verano de 2022 registraron Safari, un EP enigmático y emocional entre el pop alternativo, el shoegaze y el dream pop, que va desde la serenidad susurrada hasta las explosiones exultantes. Para grabar y coproducir sus seis canciones -mezcladas por Antonio Illán (Mia Estudios) y masterizadas por Antonio Navarro (Eriatarka Mastering)- reclutaron a Jesús Cobarro (Noise Box).

El proyecto quedó finalista del certamen musical Crearte en Molina de Segura, y fue Mejor Debut 2022 en los Premios de la Música Región de Murcia. Este viaje de sensaciones muestra una elegante sensibilidad a través de poesías sonoras que abren la puerta a que el oyente se proyecte sobre ellas. Evve están de estreno: excelente ocasión para descubrir con ellos su pequeño tesoro.

Viernes 17 de noviembre. La Yesería, Murcia. 21,30 h. 6€

VENEZIOLA, épica y sensibilidad

Veneziola es un grupo formado por Rafa Bernal (voz y guitarra), Jesús Cobarro (guitarra, coros), Ful Martínez (guitarra), Antonio Nudos (batería) y Cesar San Nicolás (bajo, coros). Varios de ellos vienen de Increíbles Ful, que actuaron por última vez en el Reno Festival en diciembre de 2021, y cuyo espíritu, renovado, sigue muy presente. Su primer álbum, Blanco Nuclear, grabado y producido por Jesús Cobarro (Noise Box) en Laboratorio Cobarro, mezclado entre Jesús Cobarro y Antonio Illán en MIA Estudio, ha obtenido un más que notable eco.

El melódico indie-pop envolvente de Veneziola contiene capas de sonidos, guitarras profundas y percusiones rítmicamente en trance. Sus influencias confesas son el shoegaze y el dream pop de Slowdive, My bloody Valentine, Beach House o Real Estate. Estarán compartiendo cartel con The Magic Mor (antes Mor), banda gaditana que recuerda a The Flaming Lips, Animal Collective o Arcade Fire, cuya búsqueda de un sonido más refinado cristalizó en su tercer álbum, Abstract Minds in Complex Mazes (2021). Actualmente se encuentran girando para presentar su nuevo EP, Retrato de Amor Primitivo; comienzan con él nueva etapa en castellano, aunque mantienen la épica y la sensibilidad.

Sábado18 de noviembre. La Yesería. 21.00 h. 10/14€