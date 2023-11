Son muy pocos los artistas murcianos con verdadera repercusión internacional, y son menos aún los que empiezan a ser reconocidos en Estados Unidos. Es el caso de Anteo Pérez Paterna, quien, pese a su nombre de dios hijo de la Madre Tierra y Poseidón, firma su trabajo como Van Saiyan, un ilustrador que nos sorprendió a todos cuando realizó la portada del magazine de The Washington Post y entonces nos enteramos de que su dibujos, con una deliciosa mezcla entre cómic, pop art y estilo retro, están siendo muy demandados por publicaciones y agencias americanas, lo que le está valiendo, además, varios premios de carácter internacional y, lo más importante: tener cada día más trabajo y poder vivir de su arte.

Gracias al navegador llego a su casa, entre esos huertos de Rincón de Seca y La Arboleja. Allí vive él, alejado del mundanal ruido y, a la vez, conectado con el arte y los artistas actuales de otros rincones del mundo. Es hijo de dos estupendos docentes y la educación es una de las vocaciones de este hombre que se declara tímido pero que está demostrando sus cualidades comunicativas y expresivas. Me invita a pasar a su lugar de trabajo, hay una biblioteca con un montón de cómics y libros de ilustración, un par de guitarras y una batería, una mesa de dibujo, un ordenador donde trabaja con el Photoshop y otros programas de diseño gráfico, y una ventana que da al mundo exterior.

Tenemos dos horas para hablar y hacerle la foto porque luego se tiene que ir: lo ha contratado Estrella de Levante para dibujar en directo, en la Sala de Catas. Veo que empieza a ser profeta en su tierra. La conversación, agradable y fluida, empieza con sus primeros recuerdos de infancia: «Desde pequeño, yo era de los pocos niños que gustaban más de dibujar que de jugar al fútbol. Mis abuelos me surtían de colores y pinturas y yo lo disfrutaba realmente. También me ha gustado siempre la música, tocar la guitarra y, sobre todo, cantar. En los últimos tiempos estoy aprendiendo a tocar la batería. Formé parte de varias bandas, ensayábamos en las cocheras y llegamos a ser teloneros de grupos importantes de rock en festivales como el Menorrork. Con 27 años quise vivir de la música y me fui a Madrid, nuestro grupo se llamaba Tears on Mars (lágrimas en Marte). Estuve 10 años en ello, lo compaginé con los estudios de ilustración en la Escuela Superior de Dibujo de Madrid (ESDIP), y hasta participé activamente en el 15 M. Al final regresé a Murcia y me interesé de nuevo por la educación y por mis estudios de Magisterio Musical».

Me cuenta, además, que nunca ha dejado de dibujar y que fue en la época de la pandemia cuando le echó horas y horas: «Fui conociendo a ilustradores y artistas que me demostraron que se podía vivir de esto, a la par que me di cuenta de que nada me gustaba más que crear. Empecé a mandar mis trabajos a cientos de agencias, revistas y galerías de todo el mundo. Tenía la convicción que aquí no me iban a hacer caso y que tenía que empezar por otros países. Para mi sorpresa, empezaron a considerarme, a publicarme cosas, y finalmente me fichó la prestigiosa agencia Anna Goodson Ilustration, que me ha traído mucho trabajo».

La conversación se va volviendo apasionante, hablamos de su trabajo, de las muchas horas que le ha dedicado, de su intento, últimamente, de no estar delante del ordenador más de ocho horas, «que hay que vivir…», del cansancio por el machaque postural que ahora combate con ejercicios y pesas para fortalecer la musculatura en un trabajo que exige tanta dedicación estando sentado. Me habla de su proceso creativo, de sus fuentes de inspiración, de su amor por el cine, el cómic o la publicidad de los años 50 y 60: «Me gustan esas imágenes desgastadas, esos colores antiguos, tintas planas, aire retro que, al mismo tiempo, revive como algo moderno y actual».

Dedicamos gran parte de la conversación al tema de moda: la inteligencia artificial. «Hay mucha preocupación porque va a quitar muchos puestos de trabajo, pero no va a vencer a la creatividad humana. Creo que la IA será un instrumento más, de los muchos que han ido siendo utilizados a lo largo de los siglos, desde que se pintaba con los dedos y de pronto se inventaron los pinceles. Creo que siempre hay que estar dispuesto a adaptarse o morir. La sensibilidad de un artista nunca la va a tener la máquina. Por mucho que parezca que se acerca, siempre será impostada y fría. Por mi parte, yo quiero volver a entintar, al modo artesanal, cada día me apetece más». Por mi parte, me intereso por experiencias que me cuenta de la Asociación Profesional de Ilustradores de Madrid, a la que pertenece, y de las ventajas de asociarse y defender los intereses de los profesionales.

Me cuenta sobre su participación en ferias y exposiciones y sobre los premios y distinciones que está recibiendo: en la Semana de Arte Profesional de Oviedo, en el Colegio de Arquitectos, donde expuso con grandes y reconocidos ilustradores, fue artista Mazoka de Vitoria-Gasteiz, en Granada, en Murcia… y me confiesa: «Tengo ganas de hacer algo significativo en nuestra Región. Se ha puesto en valor el manga y hay reconocidos dibujantes, pero hay que potenciar y dar a conocer la ilustración».

Sin duda, nos encontramos ante un artista multidisciplinar que todo lo que se propone lo hace bien, todo un hombre del Renacimiento: «No hay secreto, creo que la única fórmula es un poco de talento y muchas horas de trabajo. El artista solo puede subsistir si es disciplinado. Yo no creo demasiado en lo del artista bohemio esperando la inspiración», y estoy seguro de ello, porque Van Saiyan es tan inspirado artista como gran trabajador, con una variada producción que, además de las publicaciones y los carteles, le lleva a mundos tan dispares como el de los diseños para juguetes, camisetas o bebidas, incluido el whisky escocés. No es de extrañar que su trabajo se lo dispute Green Peace o Telefónica.

En su cabeza le bullen nuevos proyectos. Está dándole vueltas a una novela gráfica y, además de los encargos, afima: «Nunca dejo de dibujar para mí, mis frikeces como yo les llamo». Admira a Alex Ross y creo que tiene alas para seguir subiendo.