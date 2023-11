Preciso como pocos y absolutamente elegante, el renombrado músico estadounidense Ron Carter, uno de los más destacados contrabajistas de la historia del jazz, que resume en las cuerdas de su instrumento la historia de un género, se despide de Europa en esta gira: el año pasado canceló la gira europea por motivos de salud.

Ya simplemente la noticia de su nombre puso en alerta a los cazadores de conciertos históricos, que esta vez sí llenaron el Teatro Circo. Ron Carter vino al Cartagena Jazz para seguir mostrando un elevado registro lírico como intérprete con su formación básica, el cuarteto Foursight, integrado por músicos estelares que dejan de lado los egos y la espectacularidad para concentrarse sabiamente en las notas, los temas y el sonido conjunto.

Con su manera de hacer cantar a las cuerdas, a la vez dúctil y sólida, representa la grandeza de una tradición

De 1963 a 1968, Ron Carter, Herbie Hancock y Tony Williams formaron la fabulosa sección rítmica del quinteto de Miles Davis, con Wayne Shorter al saxo tenor. Fue la época en que la inmensidad de Kind of Blue y el jazz modal habían creado una nueva galaxia. Si alguien fue al concierto a verificar el estado de Ron Carter, la respuesta que encontró es que la música fluye como un río de sus manos virtuosas, proporcionando una noche para recordar: demostró que todavía manda en su terreno. Hacía brotar notas líquidas, complicadas, fluidas, con imperturbable perfección, pero incluso un grande entre los grandes necesita compañeros que den la talla, y él saltó al escenario con tres músicos formidables que merecen reconocimiento por derecho propio. Payton Crossley, discreto y resolutivo, lleva más de una década respondiendo a las llamadas de Carter; su presencia tras la batería es poderosa, y su control del tempo, imponente; él y Carter crearon inolvidables lechos rítmicos para el piano y el saxo tenor. Renée Rosnes mostró elegancia y estilo con una técnica impecable; en los acordes serenos recordaba a Bill Evans, y en el golpeteo a McCoy Tyner; sus solos desprendían chispas. El saxo tenor Jimmy Greene, también conocido como ‘Dr. Greene’, supo hacer sentir su faceta profundamente espiritual y disfrutar la magnificencia de su sonido. Una evidente complicidad fraternal une a este cuarteto de primer orden.

El concierto se desarrolló prácticamente sin pausas, en un continuo magistral, puntuado con regocijantes guiños. Hora y pico de música sin sobresaltos, pero de una belleza que por momentos conmociona. Aunque se recubren con una pulcritud formal más propia de las hechuras clásicas, decir que no pasa el tiempo para ellos puede sonar a tópico, pero es perfectamente cierto. Cada pieza trajo su correspondiente arreglo, meticulosamente escrito, ensayado a conciencia y, a menudo, bastante alejado del original. Así, la primera parte discurrió entre temas propios de Carter precediendo a Mr. Bow-tie y Flamenco sketches de Miles Davis con su latido hispano, la que más matices recibió y la más destacada de esa primera tanda ininterrumpida, una salva inicial de melodías claramente liderada por el ritmo de Carter y la percusión de Crossley, mientras Greene y Rosnes añadían solos melódicos. El sonido colectivo y la interacción dinámica fueron aún más impresionantes que los solos individuales, demostrando amor por el bop más audaz, aunque los solos extendidos de Greene se disparaban, y Carter no dejaba descansar al contrabajo, señalando el camino que derivó en Mr. Bow-tie Reprise, tras lo cual el cuarteto tuvo su primera parada de la noche.

No hubo respiro hasta casi una hora después de empezar: un nivel de energía alucinante para un líder de banda que tiene 86 años, pero nunca redujo la velocidad, ¡al contrario!

Refinamiento y distinción

Carter abrazaba el contrabajo y pulsaba las cuerdas con sus increíbles dedos largos, casi enroscando toda la mano, para poner toda la carne en el asador. Con su manera de hacer cantar a las cuerdas, a la vez dúctil y sólida, su pulsación poderosa y una impresión constante de libertad, representa la grandeza de una tradición. Los temas se dejaban reconocer, las improvisaciones están más apuntadas al desarrollo melódico/armónico que al gran despliegue virtuoso, aunque lo haya. Ron Carter alternó su labor de solista y acompañante: asignaba tareas a sus compañeros, les asistía cuando lo necesitaban, y dejó excelentes improvisaciones.

Fue un espectáculo magnífico, de los que ya no abundan; claro que tampoco quedan vivos muchos como él

Después de la animada y prolongada apertura, Carter tomó el micrófono para dedicar My Funny Valentine al bajista de Chicago Richard Davis, quien falleció recientemente, y también a todos los presentes: «Si vosotros no estuvierais ahí, nosotros no podríamos estar aquí», afirmó. «Gracias, gracias, gracias». Rosnes tuvo ocasión de lucirse en un bello dueto con Carter, puro terciopelo, muy académico y de aires muy clásicos, quien otorgó amplitud, aromas a lo Debussy, y dejó todo marcado para la expansión del solo. Luego, los focos se centraron únicamente en el maestro, que nos regaló una versión increíble de You Are My Sunshine, a la vez experimental y superlativamente conmovedora, tras lo cual todo el cuarteto viró de nuevo hacia el hard bop para el cierre: You and the Night and the Music, donde cada músico volvió a brillar en sus solos, caminando entre la balada, el puro y bailable swing y el bebop.

Refinamiento y distinción dominaron unas interpretaciones que jugaron mucho rotando los solos, y que Carter siempre supo rematar con imaginación. Seguramente el secreto estriba en un sentido del tempo asombroso y en un swing apabullante. Fue un espectáculo magnífico, un concierto de los que ya no abundan. Claro que tampoco quedan vivos muchos músicos como él para sentar cátedra y dejar una auténtica masterclass de sobriedad y elegancia. Su música sigue siendo moderna, lírica y de una contundencia rítmica sobrenatural. Tras una clamorosa ovación, él y sus Foursight volvieron a salir para despedirse; se le pudo ver enjugándose las lágrimas de emoción y agradecimiento. Hay que agradecer la oportunidad de haber escuchado a este grande del jazz. Gracias, gracias, gracias, Mr. Carter.