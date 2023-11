Las actrices Pilar Castro y Candela Peña aterrizan este viernes por la tarde sobre las tablas del Teatro Romea de Murcia para presentar Contracciones, una comedia negra en la que se analiza cómo las empresas invaden la intimidad de sus empleados. Israel Solà es el encargado de dirigir este montaje, que pone sobre el escenario un texto de Mike Bartlett (adaptado por Jorge Kent), pero lo cierto es que ellas (Castro y Peña) han sido las verdaderas impulsoras del proyecto.

Las funciones de Contracciones surgen de su deseo de volver a trabajar en el teatro con su amiga Candela Peña. ¿Por qué eligió este texto?

Queríamos un texto que fuera sobre dos mujeres y que no hablara de sus problemas con los hombres, y eso es algo muy difícil de encontrar. Hace cinco años, un compañero me pasó esta función y yo se la pasé a Candela, pero en aquel momento no salió para adelante. Fue hace poco cuando nos animamos a hacerla, y estamos muy contentas con el resultado. Se trata de una obra con catorce secuencias cortas en las que se habla de la deshumanización en el trabajo. Desgraciadamente, todo el mundo ha sufrido situaciones de este tipo en su vida laboral, y por eso el público se siente tan identificado. Me sorprende gratamente cómo está siendo la recepción de esta obra allá donde la llevamos.

Cuando comenzaron a dar forma a la obra, ¿tenían claros los roles que interpretaría cada una, usted como la jefa y Candela Peña, la empleada?

No teníamos nada claro. Pero yo nunca había interpretado un personaje así y me resultaba todo un reto. Además, Candela estaba en un momento vital en el que quería trabajar el otro personaje. Al principio nos costó mucho. A Candela le costó porque se tenía que poner en la piel de una persona que se encuentra dentro de una relación sadomasoquista. Además, en la obra no hay un personaje bueno y uno malo, pero las posiciones que se muestran son cosas que no se pueden tolerar. Así que fue un reto para las dos y estamos muy contentas por lo que hemos logrado y los disfrutamos mucho sobre el escenario.

Esta obra habla sobre los límites que no estamos dispuestos a superar para conservar un trabajo. ¿Se ha planteado usted dónde situaría ese límite?

Claro. Sobre todo es primordial que no pasen por encima de una. Creo que es importante poder mantener mínimamente tu ideología en tu puesto de trabajo.

¿Y tienen las mujeres que marcar límites más claramente que los hombres en casos como estos?

Por supuesto que hay cosas que nos ocurren más a nosotras que a los hombres, pero no hablamos de eso en esta función porque si lo abordáramos sería otra cosa. Aquí tenemos a dos mujeres en una empresa donde también suceden esas cosas, claro, donde también existe el debate de los privilegios que puede tener un hombre frente a una mujer; por supuesto que pasa, pero no estamos para eso.

También se aborda la intromisión en la intimidad del otro y eso es algo que está muy presente en la vida de los actores con la prensa rosa.

Yo siempre he tratado de mantener eso al margen de mi trabajo.

Comentan que se trata de una obra muy compleja a nivel actoral. ¿Cómo han abordado el trabajo Candela Peña y usted?

Sí que es complejo porque cada secuencia es como una mini función, y aunque ahora sí que la tenemos muy hilvanada y lo pasamos muy bien, la función tiene un recorrido muy amplio en muy poco tiempo. Siempre nos crea mucha inseguridad comenzar con estos trabajos y tener que acceder a un sitio oscuro y difícil. Luego nos entregamos mucho; sentimos mucho al público, que recoge muy bien lo que hacemos. La obra es aparentemente una comedia y también es un poco interactiva porque hay un momento en el que la gente habla y comenta y nos dice las cosas que piensa en voz alta. El público sale muy exaltado a veces y eso es muy gratificante porque quiere decir que hemos logrado meter a la gente en nuestro viaje.

Ese momento duro a nivel actoral, ¿se lleva mejor con una amiga como Candela Peña sobre el escenario?

El proceso ha sido maravilloso, aunque cuando estamos trabajando, no somos amigas, sino actrices. De hecho, cuando empezamos a trabajar no nos veíamos ni hablábamos fuera de los ensayos. Lo separamos todo bastante bien porque creemos que así podemos tener mayor complicidad en el escenario. Tenemos muchas horas de trabajo a nuestras espaladas y es muy enriquecedor para las dos habernos sumergido en este proyecto. Ha sido fácil para las dos trabajar juntas.

¿Qué invitación realiza al público para que acuda a la función?

Les diría que es una función muy interesante en la que puede pasar de todo, y que habla de un tema que nos implica a todos. Además, Candela y yo nos dejamos el alma.