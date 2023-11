La Zowi sigue de gira para presentar un nuevo disco llamado 'La reina del sur' , editado por La Vendicion Records, sello discográfico independiente fundado por el 'trapero' granadino Yung Beef. Esta granadina de 30 años, con padre flamenco y madre poeta, es seguida en Instagram por 413.000 perfiles y tiene varios vídeos en Youtube con dos millones de visualizaciones (No lo ves, Bitch mode o Random Hoe) pero su colaboración con la catalana Alby en 'Sugar Mami' supera los 14 millones. La Zowi habita la música urbana repartiendo trap, reguetón y descaro.

¿En la industria de la música hace falta paraguas?

¡Uy! Sí. En la industria musical también hace falta paraguas. Hay que protegerse de muchas cosas, muchas veces de las multinacionales hay que protegerse (riendo).

¿Buscan influir en la faceta artística o personal?

Yo no he firmado con ninguna multinacional pero las ofertas suyas que he tenido no tienen nada que me convenza, todavía tengo que seguir dándole caña yo por mi lado, continuando en el trabajo hasta crear algo más sólido y ya veremos en un futuro si se da ese paso.

El nuevo disco, 'La Reina del Sur,' puede llevar hacia ese paso

Aún no, todavía me queda un tiempo de hacer las cosas a mi rollo. Sobre todo el estudio. Lo que más echo de menos es pasar más tiempo trabajando en el estudio de grabación. Entre tanta gira, hacer videoclips, más gira, la vida personal… Simplemente me falta hacer más música, me queda mucho por experimentar y pasar muchas más horas trabajando en el estudio de grabación.

¿Qué montaje llevas a los conciertos?

Voy con cuatro bailarinas y está todo bastante coreografiado.Es un show de una hora muy divertido. La gente lo disfruta muchísimo. Es un show que cuesta parar de mirarlo, normalmente a nadie le dan ganas de hacer pis ni nada de eso durante el show porque es intenso y sorprendente. Tenemos visuales y hay una coreografía durante todo el show que va uniendo las canciones. Y está también mi dj, Mark Luva, que me acompaña desde hace un montón de años y se encarga de hacer sonar la música y echar las bases... y yo de cantar.

¿Qué poso le ha dado un padre flamenco y una madre literata?

Es algo que llevo en la sangre, lo siento así. La música en general, ha estado muy presente en mi vida, el flamenco más, aunque mi padre también escuchaba otra música pero he estado en un escenario con mi padre desde muy pequeña, he crecido rodeado de músicos y de juergas, y supongo que eso sí que me ha despertado una cierta sensibilidad y una cierta conexión hacia la música pero, a veces, cuando te crías en algo no piensas luego en dedicarte a ello... En mi caso, de adolescente, para nada pensaba dedicarme a la música, más bien, a veces, pensaba todo lo contrario y al final, pues mira, aquí estoy haciendo música. Llevo toda la vida escuchando trap y reguetón pero hay posibilidades de que algún día futuro haga alguna cosa rara mezclando flamenco.

¿Qué diferencia al nuevo disco de los trabajos anteriores?

La Reina del Sur es un disco un poco más comercial, se podría decir. Ésta hecho de manera más profesional y más en serio y quien me conozca de antes sí que sabe que hay una evolución tanto en el trato de la voz como en las melodías. Antes era más punki, por resumirlo, y ahora soy un poco más comercial y tengo un disco más preparado y más trabajado, antes eran discos basados más en lo que me salía, y los shows también eran más improvisados, muy puro, en realidad, pero ahora hay un trabajo mucho más grande detrás de todo.

Escuchando singles del nuevo álbum como 'La Nueve', comparado con temas de otros años, se ve un buen nivel de producción, sin tanto dinero como en discos de la Mala Rodríguez, por ejemplo, pero sí recuerda un poco ese estilo de música urbana más comercial y menos underground.

De hecho, la Mala Rodríguez es un gran referente para mí, he ido a conciertos de ella desde que tenía 8 años, o sea, que… Guay que recuerde un poco a eso. Llevo como tres años tomándome la música muy en serio, trabajando y eso, pues, se nota. Me doy cuenta de que no hay marcha atrás.... Empecé en la música sin pensar mucho, más como parte de un movimiento con mis colegas.Simplemente lo hicimos de corazón y el darte cuenta de que efectivamente es tu profesión me ha llevado un tiempecillo y, ya que estamos aquí, hay que ir a por todas. Sería una pena ir marcha atrás.

¿Qué tal conviven el personaje llamado La Zowi y la persona cuyo DNI pone Zoe Jeanneau Canto ?

Los fans si perciben la diferencia pero mucha gente que no me conozca y que vea los videoclips sin entender muy bien la escena urbana actual puede pensar que estoy loca o puede pensar que yo soy así…. Mi madre, que me conoce de toda la vida, reconoce perfectamente a La Zowi en Zoe. Las letras las hago yo, el personaje sale de mí pero, al final, La Zowi es como un alter ego. Lo que tú proyectas en el escenario no es lo mismo que proyectas por la mañana en casa.Es un conjunto.

¿Existiría ese personaje en la era previa a las redes sociales?

Las redes sociales tienen muchísima importancia en mi carrera. Las llevo yo misma. Es un manera de darse a conocer muchísimo más rápida y pienso que, al fin y al cabo, tienes que tener algo, tienes que llamar la atención de la gente de alguna manera, y es algo que se nos da muy bien a los de mi generación. Es una vía guay y muy productiva para mi trabajo. No voy a mentir, si me quitasen el Instagram, por ejemplo, me fastidiaría mucho porque trabajo mucha con las redes sociales pero es algo que va dependiendo de cómo lo lleves. Si acostumbras a tu público a darle cada día un contenido justo el día que no lo haces se nota pero yo tengo una relación muy orgánica con las redes sociales. Uso un perfil que es un sitio donde van a parecer muestras de mi trabajo y también donde voy a expresarme, y ya está.