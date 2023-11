Como ya hicieran hace unas semanas los suecos Soen, sus compatriotas de H.E.A.T. regresan a la Región apenas unos meses después de su paso por el Rock Imperium de Cartagena para presentarse en Murcia de otra manera, cambiando lo masivo de los grandes escenarios por la cercanía de la sala. Y lo cierto es que al sudoroso hard rock que destilan estos cinco les viene que ni pintado este formato, por lo que el de esta tarde en Garaje Beat club (19.00 horas, con Crazy Lixx como teloneros) es un concierto a tener muy en cuenta; una oportunidad casi única que, para desgracia de los más despistados, ya no acepta pasajeros de última hora: hace tiempo que las entradas están todas agotadas.

Pero es que hablar de H.E.A.T. es hacerlo de una de las bandas más potentes del rock europeo; para muchos, la mejor dentro de la vertiente ‘hard’. Y es que son, sin duda, los principales herederos de toda esa generación de bandas del género que en los ochenta llenaban estadios, y lo son porque cuentan con un apabullante repertorio de incontestables himnos capaces de poner en pie las arenas más grandes del planeta; auténticos cañonazos nacidos para el directo, siempre enérgico y luminoso.

Se trata de una banda que ha cautivado al mundo entero con discazos como Address the nation (2012) y Into the great unknown (2017), y que ahora siguen dándole vueltas a su último álbum de estudio, Force majeure (2022), publicado el pasado año, y al más reciente Extra force (2023), una suerte de colección de bonus tracks que incluye varios temas en directo, así como dos regrabaciones y dos canciones nuevas, todas con Kenny Leckremo a la voz, vocalista original de la banda y que ha regresado a H.E.A.T. tras la salida de Erik Grönwall (hoy en Skid Row).