L.A., la banda de Luis Albert Segura, continúa con la extensa gira de promoción de la reedición –por primera vez en vinilo– de su aclamado primer álbum, Heavenly Hell (2009), y su siguiente, Slnt Flm (2012). El grupo mallorquín ya pasó por Cartagena el pasado mes de abril; en concreto, por el Espacio Alviento, donde ofreció un concierto en formato acústico; sin embargo, este jueves regresan a la Región –al Teatro Circo de Murcia, para ser exactos– y lo hacen con todo, con la banda al completo, con músico de acompañamiento y en eléctrico.

L.A. interpretará el Heavenly Hell de manera íntegra, pero también otros temas facturados a lo largo de estas casi dos décadas de trayectoria y que también han calado profundamente entre sus fans. De hecho, prometen un show de casi dos horas con emociones a flor de piel y cuatro elementos imprescindibles para su exitosa receta: complicidad, vitalidad, entrega y pasión.

Luis Albert Segura lleva al frente de su proyecto L.A. desde 2004. Ese año inició una carrera de fondo que lo llevó a girar por Estados Unidos, Canadá, América Latina, Inglaterra y parte del territorio europeo entre 2012 y 2018, además de grabar discos con compañías internacionales como Universal o Sony Music y compartir giras y abrir conciertos para Arcade Fire, Foo Fighters, MUSE, Placebo, Band of Horses y Franz Ferdinand, entre otros. A lo largo de estos años, L.A. han actuado también en algunos de los festivales más destacados a nivel nacional e internacional, como el Reading and Leeds (Reino Unido), el Corona Capital (México), el South By Southwest (EE UU), el Mad Cool y Bilbao BBK Live.

En 2019, el músico mallorquín publicó bajo su propio nombre su primer trabajo en castellano, Amenaza tormenta (Sony Music), que presentó en directo por todo el país. Y en 2021 lanzó Evergreen Oak, con el que anunciaba el regreso de L.A.; un álbum grabado en una casa en la montaña de Tramuntana junto a su familia, en una especie de exilio. Tuvo muy buena acogida por parte de público y prensa.

Ahora, después de girar su última colección de canciones, han querido echar la vista atrás, hacer balance y recuperar los temas que les catapultaron. Huelga decir que están siendo conciertos muy especiales tanto para la banda como para el público, con lo que la de mañana en el Teatro Circo de Murcia se siente como una cita imprescindible para los fans de L.A. y de Luis Albert. Las entradas, por supuesto, ya están a la venta a 20 euros.