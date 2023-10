María Dolores Fernández Arcas nació en Lorca, como la vida nació en la tierra, fruto de un milagro, tal vez irrepetible, como la confluencia de los astros que se da una vez entre un millón. Desde que nació, Lola mamó el sobreestímulo de una familia que destilaba arte por los siete costados. Su padre, el Doctor Francisco Fernández Salvador, era director del Círculo Cultural Narciso Yepes y estaba volcado en su labor de gestor cultural, entregado a su vocación de melómano, especialmente enamorado de la ópera y abonado, por ejemplo, al Teatro Real de Madrid. Su madre, Francisca Arcas Campoy, que aún vive y sigue pintando, también hija de médico, sigue enamorada del arte y la naturaleza, y a sus más de 80 años sigue pintando pájaros y flores con un gran componente místico.

Ambos progenitores han tenido abierta, durante 40 años, la reconocida Galería Thais y no es de extrañar que su hija me confiese: «Yo me crié en un mundo mágico, rodeada de artistas, pintores, escultores y músicos que siempre venían a casa. Mis padres, además, eran coleccionistas de arte y cada vez que venían de Murcia o de Madrid llegaban cargados de cuadros, que apilaban detrás de la puerta hasta que se les encontraba hueco en la pared y se colgaban. En casa, aparte de la galería, siempre ha habido más de trescientas obras colgadas» (¿un futuro museo?).

La conversación con Lola Arcas la tenemos en su taller, en el barrio de Vista Alegre, cerquita de la Escuela de Arte: «Tras unos años viviendo en Madrid, nos vinimos a Murcia en 1995 y desde entonces tengo el mismo taller, pero la gente sigue creyendo que vivo en mi Lorca natal». El taller está repleto de variadas zonas de trabajo, repletas de moldes, barros, escayolas y esculturas en proceso, y las paredes están llenas de estanterías con cientos de esculturas ante las cuales uno se perdería horas y horas. Todo está perfectamente ordenado pero, para tomar mis notas, me tiene que hacer un hueco en una de las mesas llena de piezas y materiales: «Me has pillado ultimando los trofeos para el Festival de Flamenco Ciudad del Sol. La verdad es que el trabajo del taller es muy exigente, la escultura es lenta y todas las horas son pocas. Yo vivo a base de encargos y no siempre son grandes obras para monumentos al exterior».

En una pared cuelga un retrato suyo en blanco y negro, obra del fotógrafo Ángel Fernández Saura. La artista no ha perdido un ápice de su cautivadora belleza mediterránea ni de la fuerza de la mirada de sus impresionantes ojos oscuros. Disfruto de la conversación y de sus frases tan profundas e hiladas, pues habla como si escribiera. Sin duda se le notan sus carreras universitarias: Historia del Arte, en Murcia, y Bellas Artes en Madrid.

Me cuenta que, de muy niña, su madre le traía barro de los alfareros que había junto a la orilla del río y de la fábrica de ladrillos que había en la avenida a la ciudad: «Después, con 12 años, ya iba yo sola a por las pellas de barro. En aquella época hice una serie de mujeres orondas, sobre una base de botellas de cerveza que eran la armazón; eran obras que secaba y no cocía, pero que luego pintaba muy coloristamente, bastante naif. Luego, mientras estudiaba Historia del Arte, me apunté a la Escuela de Artes y Oficios, y allí descubrí mi pasión por el modelado gracias a Dionisio Page. Aquello fue como un veneno que no podía dejar de tomar. Después, amplié estudios en la madrileña Academia de San Fernando, estudiando escultura con Don Francisco Toledo, un gran escultor de procedencia murciana».

En la capital conoció al gran escultor José González Marcos, su pareja, cuya magnífica obra, bajo el título de Reencuentro podemos ver estos días en Caravaca: «Pepe sacó el número 1 en la oposición y estuvimos en Madrid hasta 1995, que fue cuando nos volvimos a Murcia a estar cerca de la familia. Una nunca sabe lo que hubiera pasado en la trascendencia de nuestra obra si nos hubiésemos quedado allí, pero no me arrepiento».

Por mi parte, le pregunto mi extrañeza de que tenga obras públicas en otras ciudades, incluidas una decena de ellas en Lorca y, sin embargo, ninguna en Murcia, que es su ciudad: «No ya por mí, pero es incomprensible que la ciudad de Salzillo, que con su museo está en el mapa mundial de la escultura, no tenga otros museos para maestros como Planas o González Moreno. Murcia es tierra, además de grandes pintores, también de grandes escultores, y habría que hacerles justicia. Lo que ocurre es que para ello hay que afrontar proyectos a medio y largo plazo, superando la mentalidad cortoplacista de los políticos que casi nunca miran más allá de las próximas elecciones. La cultura se merece consensuar actuaciones más allá de un partido o de otro», sentencia, y me cuenta que ella posee unas 60 obras de González Moreno: «Pepe era su sobrino y heredó estas extraordinarias obras, y es un tema en el que estoy muy empeñada para que se considere a la escultura como es debido. Lo mismo pasó al recoger la obra de González Marcos, que si no se habría perdido».

Lola Arcas ha expuesto sus obras llenas de expresividad, belleza y magia dentro y fuera de nuestra Región, y me va contando detalles y anécdotas de algunas de las muestras que más le han marcado en su trayectoria. De ella escribió Pedro Guerrero un texto del que sacó uno de los títulos de sus muestras: Subidme a ese caballo, y me lo explica: «La escultura es como subirse a un caballo, eso ya asusta pero, además, tienes que dominarlo».

Hablamos de otros proyectos en Lorca, Mazarrón o en varias salas murcianas, como Chys o El Almudí, con sus series sobre sus grandes pasiones: la figura humana, las procesiones, el flamenco o la tauromaquia… A ella le gusta el toro y toda la estética de la fiesta: «La tauromaquia es un arte ancestral y multidisciplinar que ha inspirado a la música, a la poesía, a la danza, a la moda, a la gastronomía o a las artes plásticas; nunca la ejecución de un pollo daría para tanto». Sueño con ver una de sus obras en una calle de Murcia.