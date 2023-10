Desde una sucinta levedad

José Alcaraz (Cartagena, 1983), tras una sólida trayectoria como poeta (fue accésit hace algunos años al mítico premio Adonáis), acaba de publicar en Granada, en la colección La Veleta de Comares, Las demoras, un libro de poemas que descubren espacios de reflexión de una gran intensidad. La poesía de José Alcaraz aparece en este libro vitalizada por una sucinta levedad que define su idioma y su estilo. Y no necesariamente porque muchos de los poemas sean sumamente breves (hay algunos de uno o dos versos, casi aforismos), sino porque todas sus evocaciones líricas están impregnadas de una sorprendente inmediatez que consigue con sus referencias existenciales directas y sin alambiques.

Su palabra se convierte así en un vehículo de comunicación directo y el lector asume concernido cada una de las estancias de este viaje identitario que descubre a un poeta de una gran sensibilidad. Porque José Alcaraz comparece con su propia identidad, evocada desde las remotas imágenes de la infancia, de paisajes familiares y de sábanas tendidas, que eternizan inquietudes que aún permanecen. Son sus poemas detenciones y demoras en fragmentos de vida, y estos trozos de existencia marcan la estructura conjunta de todo el poemario y fortalecen y garantizan su cohesión.

Hay mucho en este libro de devenir cotidiano y tal presencia se advierte en las cosas, en los objetos con los que se ha convivido a lo largo de los años: la vivienda familiar, sus libros, pero también las personas, la madre, y desde luego las enseñanzas que esos libros y sus autores, que ahora comparecen, desde esta primera madurez, como si se hubiesen convertido en los dioses familiares, los manes protectores: como Juan Ramón con sus pájaros cantando, que avisan de la imposible inmortalidad de la criatura humana pero afirman la permanencia de la palabra poética. O la agresiva ubre de la vaca amarilla del insomne Dámaso Alonso y sus millones de cadáveres. O la inmensa voz del maestro Whitman con su lección de amor, ley, libertad y tierra. Son los suyos rescates de tiempos que trascurrieron, pero que ahora permanecen por virtud de su palabra poética acusando inquietudes ante el trascurrir de la vida y la evidencia del tiempo ya pasado.

La historia personal también cuenta con sus estancias amorosas, vinculadas al tacto de un cabello amado o a la impresionante soledad inmensa de un baño en un mar nocturno con sus lejanos sonidos. Atracciones sensuales que revelan más imágenes para construir una identidad autobiográfica que garantiza la autenticidad de esta poesía. Un cinco de agosto, una noche de verano, la luna en lo alto y la ruptura del encanto de tanta paz completan reflexiones que retienen esos fragmentos de existencia a los que antes se aludió y se concentran en poemas como Concierto: «Una multitud de estrellas / corea mi tarareo en la ventana».

Y no falta la incidencia, instantánea y aun momentánea, de la reflexión metapoética, la evocación singular de la poesía y su sentido: la imagen obsesiva de la página en blanco («abreviatura de la luz») y la reflexión inicial, obertura singular del libro, de la averiguación de los Bosquejos y su sentido, alusión a lo provisional de la vida, y a que todo está por hacer y en proyecto, como el propio poema que, si al final no es, frustrará eternidad y permanencia. La evocación tan narrativa de Gutenberg en su imprenta representa, del mismo modo, un emotivo homenaje de admiración y respeto de un poeta que imprime libros y ve en el maestro el ansiado sentido de su vigencia por encima del tiempo, siempre protagonista en todos y cada uno de los poemas, aunque solo sean de un único verso: «Miro el sol y vuelvo cegado a mi cuaderno»; o como se reza en un apropiado Breviario: «ser como se está».

Sorprende Una historia muy pequeña al poeta en su taller creando un poema definitivo dedicado nada menos que a la arena del desierto. Y surge en efecto el prodigio de la composición y el poema se escribe con sus palabras y sus versos, y también, no podía ser de otro modo, con su brevedad sucinta. Pero lo cierto es que lo que se iba a conseguir no se logra. Y la historia tan pequeña muestra su enigma al final. Nada es permanente, y el poeta, comparece siguiendo la tradición romántica del charlatán de Lord Byron como un bufón que solo merece su propia burla y la inagotable sonrisa de presuntos lectores. José Alcaraz ha logrado cohesionar un poemario nutrido de estimulantes experiencias, que, a través de su palabra, y aunque él no lo sospeche ni lo espere, han de permanecer sobre el tiempo.