Cielos, la obra que cierra la tetralogía La sangre de las promesas, del dramaturgo libanés Wajdi Mouawad, llega este sábado al Teatro Circo de Murcia como una coproducción de Barco Pirata y Producciones Rokamboleskas. El montaje, que cuenta con una rompedora propuesta escenográfica, acercará a los espectadores al lugar en el que un grupo de criptógrafos, traductores e investigadores trabajan contrarreloj para tratar de impedir un ataque terrorista múltiple que tiene por objetivo provocar una debacle social. Su director, el popular Sergio Peris-Mencheta, que vuelve a la capital del Segura una vez más, revela las particularidades de esta pieza, que rezuma originalidad por los cuatro costados.

Cielos cierra la tetralogía La sangre de las promesas. ¿Qué caracteriza a esta obra comparada con sus precedentes (Litoral, Incendios y Bosques)?

Se desmarca de las otras en varias cosas. Se cierra la tetralogía y se separa de sus predecesoras para empezar porque, a diferencia de las demás, la acción no tiene lugar en el mundo árabe (aunque se menciona). No está nutrida de flashbacks, sino que todo ocurre en tiempo real, en el presente; hay saltos temporales, pero cronológicos. Y luego es la más cinematográfica de las cuatro, es casi una película, un thriller de espionaje, un capítulo de una serie tipo 24 horas, porque los cinco personajes luchan contra reloj para intentar evitar un atentado a escala mundial. Por eso digo que se asemeja casi más a una obra audiovisual que a una teatral, y eso me atraía mucho. Además, el hecho de que haya tanta tecnología de por medio –que no suele ser algo muy habitual– hace que, por momentos, recuerde mucho a una obra de Robert Lepage. Y creo que, a diferencia de las demás, que tratan la relación con nuestros antepasados, esta se centra más en la relación padre-hijo, madre-hija, y va un poco sobre lo que le dejamos a nuestros jóvenes y cómo nuestras futuras generaciones van a asumir el mando de un mundo cada vez menos humano.

¿Qué opina de Mouawad?

Mouawad es un todoterreno, un tipo que, además de dirigir el Teatro de la Colina en París, y de haber tenido un talento increíble como dramaturgo, tiene a favor estar afincado en Canadá, donde las ayudas al francés son importantes. No es extraño que la vanguardia del teatro a nivel mundial proceda de allí: Mouawad, Lepage..., incluso El Circo del Sol; todos vienen de la parte francófona de Canadá, y todos tienen acceso a una serie de ayudas que acaban haciéndose notar en el resultado final.

Esta obra originalmente se estrenó en 2009...

Sí. Se escribe en 2008 y se estrena en 2009, en el Palacio de los Papas en Avignon, para cerrar la tetralogía. Allí se hicieron las cuatro funciones seguidas, y la gente se quedaba a dormir, ya que la sesión duraba hasta bien entrada la madrugada.

Y, pese a tener quince años, es un obra que está de triste actualidad...

En Cielos vemos cosas que tienen que ver mucho con nuestro presente más inmediato, sí. Podría decirse que es o fue un presagio de cosas que nos están pasando quince años después de haber sido escrita. Pero no solo en lo evidente, también en cuestiones de índole tecnológico como puede ser el uso de las contraseñas por palabras, que ahora mismo cualquiera que tenga una cartera de criptomonedas sabe lo que es; en esta obra lo vemos implementado de una manera absolutamente cotidiana. Y a nivel dramatúrgico, evidentemente, hay un tema principal que es una botella al mar que Mouawad lanzó en 2008 y que se nos apare ahora con un mensaje dentro para las generaciones futuras (y también para nosotros).

Llama mucho la atención el aspecto escenográfico.

Desde que leí la obra la imaginé diferente a como la plantea Mouawad. Él lo hace desde un punto de vista muy oriental, pero yo, con esto de que se llamaba Cielos, y que en el plural en francés el autor comete una falta de ortografía adrede –porque no se refiere solamente al cielo como ‘paraíso’ o al cielo como el que tenemos sobre nuestras cabezas, sino también a la ‘nube’, a todo eso que hemos creado y que está almacenado en la red–, pues con todo eso, yo enseguida imaginé una escenografía vertical. Y se lo dije a Alesio Meloni. Le dije: «Apáñatelas, pero quiero tres pisos: que esté arriba el cielo, el jardín donde están las estatuas particulares de las que habla el autor; que en medio esté la sala de operaciones, que es donde ocurre la mayor parte de la trama en la obra, y que estén los nichos con las habitaciones de los cinco personajes, donde les vemos tal cual son». En la sala de operaciones les vemos ejercer su tarea tratando de mantener sus distancias a nivel personal, y arriba les vemos en contacto con su parte más espiritual.

La obra es un thriller, pero repleta de elementos clásicos.

Sí. Es como una película puesta encima del escenario. Y ese era uno de los grandes retos: ver cómo funciona sobre las tablas una thriller trufado con la poética de Mouawad. Porque es un thriller que de repente tiene ecos de los poetas y dramaturgos de la Grecia clásica, y ese era otro de los grandes desafíos de este montaje: cómo gestionar que, en medio de un diálogo corriente, de repente aparezca un poema. De este modo, la tragedia griega aterriza en nuestros días, lo que provoca momentos bellísimos como los que hay en Incendios, Bosque, Litoral...

¿Cómo definiría el estilo de Wadji Mouawad?

Yo creo que, como exiliado y ciudadano del mundo, está permanentemente en contacto con el desarraigo, con darle voz al que agarró la maleta y se tuvo que ir, que es una condición del 99% de los ciudadanos. Todos somos migrantes, de una manera u otra. Migramos cada día. Pero él lo une a nuestro árbol genealógico, y nos está hablando constantemente de donde venimos y del peso que tiene la inercia de nuestros acuerdos tácitos, y cómo es la tragedia del ser humano de lucha contra esa inercia. Recordemos que él nació en Siria... Y para mí, la gran diferencia de Mouawad con los clásicos es que aquí no son los dioses los que provocan la tragedia, sino que es el propio ser humano en generaciones anteriores, y en la manera que uno trata de solucionarlos en las generaciones presentes.

¿Existen algunas características que aparezcan en las obras que a usted le gusta dirigir?

Tiene que ver con un impulso lúdico, tanto en las obras más aparatosas, como Ladies Football Club, como en las más sencillas, como Un trozo invisible de este mundo. En todas el componente común es lo lúdico, que el texto me proponga un juego. De hecho el año que viene estrenamos en Gran Canaria un espectáculo que también es un monólogo, 14.4, y el primer impulso tiene que ver con jugar, con tratar de meterme en la historia que se está contando y reunir al equipo para un juego colaborativo en el que nadie pierde y todos ganamos por el simple hecho de jugar. Todas hablan de lo que pasa, no se abstraen del mundo en el que vivimos, del presente, de las cosas que siento que tengo que hablar, y nunca es mental, es más emocional o visceral (el hecho de elegir una u otra obra). Muchas veces nos encontramos con sincronicidades, como en Ladies Football Club, que cuando empezamos a trabajar en ella ni las futbolistas estaban nominadas a Balón de Oro, ni los estadios estaban abarrotados. Nos sucedió con Lehman Trilogy y con Una noche sin luna, porque seguiremos hablando de memoria hasta que se resuelvan una serie de cosas. Y en Cielos tiene un elemento central que enlaza con la actualidad.

¿Qué le parece que algunos actores digan que en el teatro es donde se ve verdaderamente al profesional?

Hay actor audiovisual, actor de escena y actor de voz. Hay grandísimos actores de voz que en escena no se manejan y que han perfeccionado su oficio para ser voces. Igual que hay actores especialistas en teatro musical y a lo mejor los pones delante de una cámara y no funcionan. También hay actores todoterreno, pero a lo mejor no profundizan en todos los ámbitos... Depende mucho del perfil de cada uno.