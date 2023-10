Este sábado, la promotora asociativa murciana La Navaja Producciones celebra en La Yesería su tercer concierto, el correspondiente al mes de octubre. En esta ocasión presentan a los navarros Boys Kissing Boys, que traen desde Iruña su particular ‘midwest emo charnego’. Tratados por los organizadores como un «grupo de culto», hablamos de un dúo formado por Pol y Ander, con pasado en Comic Sans, que junto a otros grupos como Bernal, Garbí, Nogato, Laid y Monteperdido están afianzando una nueva ola de emo que tiene flipados a los nostálgicos de los dos mil y a una nueva generación de entusiastas de los sentimientos desbordados.

Llamados así por una canción de Cap’n Jazz, su mayor influencia -sin olvidar a Rites of Spring-, Boys Kissing Boys iniciaron su andadura musical en 2019, pero no fue hasta el año pasado cuando publicarón su primer disco largo, No está mal (2022), happy emo de corte lo-fi con mucho sentimiento juvenil y grabado -como su EP Un tropiezo- con el colectivo My Heart Your Mouth. Lo presentarán a partir de las 21.00 horas, y la entrada es gratuita para los asociados a La Navaja, mientras que disfrutar del bolo le costará al público general 10 euros. Además, con el ticket se hará entrega del segundo número de El Navajazo, fanzine editado por el colectivo.