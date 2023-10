Tomás Martínez Pagán: a coste cero

Pocas personas, además de su buen hacer empresarial, han sido tan conocidos en nuestra Región como el cartagenerísimo Tomás Martínez Pagán. Suena a exageración, pero se puede decir con todo rigor que hablamos de un hombre imprescindible si queremos contar casi todas las mejores cosas que han pasado en la Comarca del Campo de Cartagena en los últimos 45 años. Imprescindible, además, porque no hay persona, colectivo ni agrupación que no recurra a él cada día para solicitarle su apoyo, colaboración, presencia, discurso, capacidad de organización y sobre todo, su don de gentes. No suele decir que no a ninguna de las causas que lo requieren, siempre que sean en beneficio de su querida tierra o en apoyo de la cultura, el deporte, las tradiciones, la gastronomía o el progreso económico y social comarcal.

Reconocimientos y premios, merecidísimos, tiene mil, y es normal, primero porque se los merece por tantos años de entrega generosa cada vez que se le ha reclamado y, segundo, seamos sinceros, porque ensalzar a este hombre en un acto es ya un tanto que beneficia hasta quienes organicen el evento. A título de ejemplo, uno entre mil, recuerdo hace unos años que reclamamos su ayuda como presentador (siempre se le ha dado de maravilla el micrófono) en una subasta benéfica de obras de arte que organizamos el Grupo ArtNostrum en el Museo del Teatro Romano. Pues así las cosas, aprovecho para dedicarle esta página con motivo de su nombramiento como Académico de Número de la Real Academia de Gastronomía de la Región de Murcia, que tendrá lugar el próximo martes en el Centro Cultural de la CAM, en la calle mayor de nuestra mediterránea capital.

La fotografía y la conversación la mantenemos en su conocida bodeguilla, un lugar que tantos encuentros ha acogido para celebrar o para organizar tantas y tantas buenas iniciativas, entre ellas el tradicional brindis del día de Nochevieja, al que invita a lo más granado de la sociedad cartagenera y regional. El entrañable lugar está lleno de botellas de los mejores caldos, como es normal, una barra de bar, una larga mesa de madera y unas paredes repletas de dibujos y pinturas, fotografías, esculturas, placas dedicadas, y mil recuerdos que, de hacer un catálogo explicado, darían para escribir un libro de la historia de este gran hombre y de la historia de la mismísima Cartagena. Esta bodeguilla ha permitido el encuentro de ministros, alcaldes, concejales, militares, festeros, artistas, deportistas, empresarios, músicos, organizaciones sociales y benéficas y gentes sencillas, porque si algo tiene Tomás es que sabe cultivar la amistad y rodearse de gentes interesantes, sin importar escalafón ni ideología, tal es así que se podría decir que en su bodeguilla se hace realidad eso de que todos los españoles podemos ser realmente iguales: «Yo creo que podemos hacer una sociedad y una ciudad mejor si todos aportamos nuestra parte, nuestras mejores energías, complementando nuestras diferencias. Falta unidad, colaboración y una buena dirección y gestión», me dice.

Enseguida me habla de su infancia y su juventud en el Campo de Cartagena. Nació en el caserío de Los López de La Aparecida, de padres y abuelos agricultores. Luego se fue a vivir a La Media Legua, donde ayudaba a su padre con las cabras y el negocio de venta de leche por los barrios cartageneros. Me recuerda algunos de sus maestros del colegio, como ‘El Tío Mula’ y que luego pasó a estudiar al Patronato (con los años ha presidido los Actos del Centenario de esta Institución). Imposible poner aquí el interminable currículum social de Martínez Pagán, pero no es de extrañar que a los 16 años fuera Presidente de la Asociación de Vecinos, que con 17 fundara el equipo de fútbol de La Media Legua y el Grupo de Scouts ‘San Isidoro’. De las mil cosas, sí tengo que citar: «En 1983 fui vicepresidente del Centro de Iniciativas y Turismo y, cinco años después, junto a su directora Rosa Juaneda, convocamos a un centenar de entidades y asociaciones cartageneras y creamos las Fiestas de Carthagineses y Romanos, de las que llegué a ser presidente y a representar el papel de Aníbal». Me va relatando su paso por otras muchas asociaciones y colectivos culturales que ha presidido, como la Hermandad de Romeros de San Ginés de la Jara, los Juegos Jacobeos de Santa Lucía, la Cofradía del Resucitado de la Semana Santa o ‘Cartagena, amigos de la Universidad’, con un gran trabajo para conseguir la creación de la UPCT.

Hablamos de su labor en el asociacionismo empresarial, su presidencia de COEC, etc. pero quiero destacar su labor en defensa de los propietarios cuando la expropiación del Polígono Industrial de Los Camachos, defendiendo exitosamente a los agricultores ante el gobierno local y el regional, labor que luego repitió cuando la expropiación de los terrenos para el Pryca. No es de extrañar que en 1997 se le otorgase el premio Cartagenero del Año o el de Importantes de la Región de Murcia.

Cambiamos de tercio con una de sus mayores pasiones: la gastronomía. «La gastronomía de nuestra Comarca es una de las mayores riquezas de nuestra Región y del Mediterráneo. Me gusta disfrutarla pero también darla a conocer a los amigos, a los visitantes, a mis lectores y a quienes me escuchan en los programas de radio en los que participo. A mí me gusta mucho comer un poco de cada cosa, no me gusta hincharme de un par de platos, soy más de los menús de degustación. No hay nada como comer acompañado, una buena mesa con gente amiga, una buena conversación, unos buenos vinos… pero siempre los platos al centro, para tomar y degustar de todo. Soy más de compartir tres o cuatro entrantes y luego los platos fuertes. Soy más de pescado pero también me gusta una buena carne. Me gustan los postres con frutas y los postres locales…», y me habla de su pasión por los higos, por los higos chumbos y por todos los postres que se están haciendo ahora con las algarrobas.

Imposible que a uno no se le haga la boca agua hablando con Tomás. «La comida entra por los ojos y también por las orejas, como ves…», me dice, y terminamos hablando de actualidad: «No me interesa la política, lo mío es la gestión, y no estaría mal que, además de una alcaldesa, una ciudad tuviera también un director o gestor, una especie de defensor del pueblo, por encima de partidismos». No estaría mal.