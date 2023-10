Tenerife acogerá el próximo verano un concierto único: Ed Sheeran ha elegido la Isla como escala de su gira Subtract. Así lo ha anunciado la propia productora del artista al compartir las fechas del próximo año en sus perfiles de redes sociales.

A pesar de que el cartel solo indica el mes de esta cita, El Día, del grupo Prensa Ibérica, ha podido saber que se desarrollará en Santa Cruz de Tenerife, previsiblemente en el estadio Heliodoro Rodríguez López en función del calendario final del CD Tenerife.

Por el momento, las entradas no se encuentran a la venta aunque según la página web del evento estarán disponibles a partir del 6 de noviembre.

En esta gira, el cantante británico recorrerá todo el planeta durante el próximo año con una gira que promete ser histórica. Entre las citas previstas destaca su participación Rock in Río Lisboa 2024 el mismo mes en que recalará en Tenerife.

La inclusión de la Isla en la gira de conciertos del cantante británico aspira a ser una de las grandes citas en Tenerife para el próximo verano. Al menos así es el deseo de los responsables políticos de Tenerife y sobre todo de la capital

De hecho, el concejal de Servicios Públicos de Santa Cruz, Carlos Tarife, anunció hace escasas semanas que la capital recuperará el esplendor de antaño como epicentro de la música.

Trayectoria

El artista El cantante y compositor Ed Sheeran nació como Edward Christopher Sheeran en la ciudad inglesa de Hebden Bridge, en 1991. Con cuatro años, comienza a cantar en el coro de la iglesia y a los once se inicia con la guitarra. Sus primeras influencias fueron Eric Clapton y Bob Dylan, cuyos discos escuchaba en casa gracias a sus padres. A los catorce años comienza a componer sus propios temas.

En 2005 el músico graba su primer EP, titulado "The Orange Room". A principios de 2010, publica un videoclip titulado "You Need Me, I Don’t Need You" y a continuación publica un nuevo EP, bajo el título de "Loose Change" y que incluye uno de sus primeros éxitos, "The A Team".

Ese mismo año Ed Sheeran viaja a Los Angeles con intención de romper la monotonía y abrirse a nuevas experiencias musicales. Durante un breve concierto en Inglewood, el cantante consigue atraer la atención del actor Jamie Foxx.

De regreso a Reino Unido, la fama de Ed Sheeran aumenta como la espuma, principalmente gracias a las redes sociales. El video "You Need Me, I Don’t Need You" se hace viral y se escucha de forma reiterada en la televisión.

New tour dates for 2024! 🚨



Ed's back on the road next year, taking the Mathematics Tour to Asia and Europe, with support from the amazing @calumscott 🙌



Visit https://t.co/W2vnTwszLX for full dates and ticket on-sale information 🎫#MathematicsTour pic.twitter.com/1og5YYOJAt — Ed Sheeran HQ (@edsheeran) 20 de octubre de 2023

En 2011 publica un nuevo EP, de nuevo de forma independiente y sin el apoyo de ninguna discográfica. El título de este nuevo trabajo es "No. 5 Collaborations Project", que cuenta con la colaboración de voces como las de Wiley, Jme, Devlin, Sway y Ghetts y por el que incluso recibe una llamada del propio Elton John para mostrarle su apoyo.

En septiembre de 2011 se publica el primer álbum de Ed Sheeran, titulado "+", que se puede leer como plus. El álbum debuta en el primer puesto de las listas británicas y se convirtió en el tercer álbum más vendido del 2012 en Reino Unido

El 10 de febrero de 2013 el artista participa a dúo junto a Elton John en la gala de entrega de los Premios Grammy, interpretando el tema "The A Team y ese mismo año publica el tema "I See Fire", incluido en la banda sonora de la película "El hobbit: la desolación de Smaug".

A pesar de recibir varias nominaciones a los premios Grammy, fue en 2016 cuando ganó las estatuillas reservadas a la Mejor Canción del año y la de la Mejor Interpretación de Pop Vocal Solista por el tema "Thinking Out Loud".