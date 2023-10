«Ahora hago lo que quiero, hago lo que me gusta, no necesito nada más». Así de tajante se muestra Anabel del Canto, artista murciana que este jueves presentó en la Sala Alta del Real Casino de la capital del Segura su último trabajo, la exposición pictórica No va más.

Pero es que, tal y como cuenta con motivo de la presentación de la muestra, cuando estudiaba en Barcelona intentaron encasillar su obra dentro de la corriente surrealista, «pero cualquiera que admire sus piezas sabrá que no lo es», apuntan los organizadores de la exhibición. «El encorsetamiento de las etiquetas no tiene cabida en su estilo. Su arte es el reflejo de un alma inventora, de lo que ve todos los días». Sin embargo, la artista explica que No va más es un homenaje «a los colores que ya no se encuentran», pero también «a las estancias del Real Casino». Porque el espacio en el que presenta sus cuadros es también, esta vez, inspiración. Los detalles del emblemático inmueble han sido reinterpretados a su modo, y «a medida que las piezas se van alineado, los esmaltes brillantes cobran vida, tejiendo un relato que une a generaciones, lugares, talentos y oficios». Porque, a su vez, la muestra, cuyo comisario es David Vicente, es también un tributo a «los artesanos que han labrado la identidad de la Región»: «La joyería, la moda, la orfebrería y otros oficios se entrelazan con las creaciones de esmalte sobre metal, formando un diálogo que recuerda la maestría que yace en las manos de los artífices que han labrado la historia con su esfuerzo y dedicación».