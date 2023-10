Un nuevo festival nace en la ciudad de Murcia. Pero no es una propuesta al uso. No consiste (simplemente) en conciertos para un público joven-adulto, sino en una cita para todos los públicos, desde los nietos a los abuelos. De hecho, este novedoso evento, que se celebrará el próximo 4 de noviembre en el Patio de Armas del Cuartel de Artillería, se ha bautizado como What a Family Fest! (WAFF!).

El festival fue presentado este lunes por el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, y la concejala de Educación y Atención Ciudadana, Belén López, que, si bien hablaron de un programa de actividades diversas, sí se refirieron a los conciertos como el «hilo conductor» de esta iniciativa. En concreto, el ‘WAFF!’ contará con distintos espacios, pero todo girará en torno al escenario ‘What a Music!’, con música en directo, donde los asistentes podrán disfrutar del instrosurf de Los Tiki Phantoms, del indierock de la Billy Boom Band, del misticismo de Bosco y de la propuesta ecológica de la Resonante Basuband, todo ello salpimentado con las sesiones de Sedo DJ y los ritmos afrobrasileños de la agrupación D’Akokan. No obstante, quienes se acerquen el día 4 por el Cuartel se encontrarán también con la carpa ‘What a Play!’, que ofrecerá talleres y manualidades para los más pequeños, así como la ‘What a Circo!’, con espectáculos de humor, malabares y acrobacias. La organización también ha incluido en esta primera edición el espacio ‘What a Chill!’, que brindará un espacio de relax y descanso, y el ‘What a Ñam!’, que reunirá interesantes propuestas gastronómicas con una muestra de food trucks, una candy bar y una zona de cócteles. Por último, habrá otro rincón en el Patio de Armas con el nombre ‘What a Play!’ y que contará con un rocódromo, monitores y actividades lúdicas de todo tipo (exhibiciones de parkour y grafitis, reciclaje, cocina solar, construcción de instrumentos…). Artistas como Natividad Guerrero y su espectáculo de danza aérea, junto con Los Hermanos Infoncundibles y el teatro itinerante de El Remolino también estarán presentes en este WAFF!, que incluye a su propuesta un espectacular market de artesanía y moda. Las entradas están a la venta en la página web www.whatafamilyfest.com a 15 euros; 12 si se adquiere el pack de cinco. También se habilitó una promoción de ‘Vuelta al Cole’ a 10 que ya está agotada. Por su parte, los menores de 2 años podrán acceder gratis, pero sus familiares deberán presentar una invitación que puede ser retirada en el mismo link. «Desde el Ayuntamiento de Murcia nos parece fundamental que los más pequeños de la casa puedan acceder a eventos y festivales como este, donde vayan a empezar a adquirir referencias y experiencias culturales con otros niños y otras familias», explicó Avilés, que señaló que el What a Family Fest! busca «ampliar esa oferta de ocio familiar» y así ofrecer a los padres un alterantiva que permita «conciliar a través de la música». Además, el edil quiso destacar que el WAFF! proporciona «un espacio seguro alejado de eventos de grandes masas para crear una experiencia inmersiva que disfrutarán por igual grandes y pequeños».