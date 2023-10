Jorge Astyaro: «Sorprende que la mente sea capaz de sentir cosas que solo estamos imaginando»

Jorge Astyaro está considerado como uno de los mejores mentalistas del mundo. Es experto en la intrigante técnica de la hipnosis y cuenta con más de veinte años de experiencia. Hoy (20.00 horas) estará en el Teatro Apolo de El Algar con su espectáculo Hipnonautas, con el que pretende sorprender incluso a los más incrédulos (sin tener lo que hace nada de ‘mágico’). Además, mañana, de 10.30 a 14.00 horas, ofrece un taller con el que pretende enseñar a los asistentes a aliviar su ansiedad. Las entradas para el show de esta tarde pueden comprarse tanto en la taquilla como en la web del teatro, mientras que las inscripciones al taller pueden hacerse en el mail teatrocirco@tcircoapolo.com.

Llega a la Región con un espectáculo titulado Hipnonautas. Cuéntenos.

Se trata de un espectáculo de hipnosis teatral en el que voy a hace una muestra de lo que es el fenómeno hipnótico con las personas que se presten voluntarias. Es un espectáculo participativo en el que, a través de ciertas técnicas, elegimos a personas del público que están respondiendo bien a los procesos de sugestión para que suban de manera voluntarios y puedan experimentar los procesos hipnóticos en primera persona.

Habla de personas receptivas, ¿no todos lo somos?

En principios todos somos sugestionables. La hipnosis hay que entenderla como una técnica que nos permite amplificar y aumentar la respuesta sugestiva de la persona. El problema de la hipnosis es que se tiene un concepto un poco fantasioso de lo que es y no es, de ahí que mucha gente no se lo acabe de creer por lo que han visto en el cine o en bien la televisión (donde solo se ve una parte de todo el proceso). Realmente es una técnica que, mediante la palabra, la generación de imágenes y el activar la imaginación, lo que logramos es que la persona en cuestión experimente un estado de disociación.

¿Y eso en qué se traduce?

Un estado disociativo es cuando, de alguna manera, separamos nuestra mente racional o consciente de nuestra parte más creativa e imaginativa. Por ejemplo, un estado disociativo natural que experimentamos muy a menudo sucede al ir al cine. Cuando estás ahí en la sala, sentado en tu butaca, si la película está bien hecha y te gusta, te metes en ella; es decir, no analizas la cinta, te metes en ella, te sumerges en la experiencia cinematográfica y realmente la vives. También pasa cuando lees una buena novela o incluso cuando vas conduciendo:es una actividad que has automatizado de tal forma que llega un momento en el que nuestra mente se puede liberar, podemos pensar en otras cosas y parece que no prestamos atención al acto de conducir. El estado disociativo natural también nos sucede cuando parece que estamos soñando despiertos. La hipnosis intenta, de alguna manera, dirigirnos hacia esos estados, porque en ellos la persona está mucho más receptiva o susceptible a la hora de aceptar cierto tipo de sugestiones. Y también a activar su imaginación para llegar a sentir lo que están imaginando.

De sus palabras se deduce que hay que generar un clima especial para lograrlo.

Hay muchos factores que crean un estado de disociación. Estar relajado ayuda. La gente tiene que estar cómoda, porque si se siente amenazada va a poner resistencia. Una de las funciones que yo tengo al principio del espectáculo es ganarme la confianza de la gente para que entiendan que van a tener una experiencia positiva, útil, que con mi show van a comprender cómo funciona nuestra mente en los niveles subconscientes y lo que podemos llegar a hacer en estos estados. Y, con ello, pretendo también romper con la imagen de la hipnosis como algo casposo.

Usted lleva dedicándose a este arte más de dos décadas, ¿ha variado en este tiempo el concepto que se tiene de la hipnosis?

Sí. Los hipnotistas modernos rompemos con esos estereotipos, con la idea de que la hipnosis es algo místico, algo sobrenatural. Esto no es un superpoder. A mí, por ejemplo, me gusta explicar el proceso porque, aunque descubras que no hay nada ‘mágico’ detrás, el resultado sigue siendo igual de sorprendente. Es espectacular cómo nuestra mente es capaz de sentir y experimentar cosas que solo estamos imaginando... Hay momentos en el show en el que les digo que están en la playa y lo sienten, o que están en una montaña rusa, y gritan y se emocionan porque realmente la sienten. Fíjate, cuando nosotros soñamos podemos hacer cosas increíbles, ¿no? El problema es que muchas veces no controlamos nuestros sueños, las cosas suceden de manera espontánea. Pues bien, la hipnosis nos da posibilidad de dirigir esos sueños y, por tanto, sentir cosas que nos gustaría experimentar.

¿Quiénes se acercan a ver estos espectáculos?

La gente acude mucho por curiosidad. Algunos vienen porque la han visto en televisión, otros porque han asistido a algún show similar... Y hay gente que viene sin saber qué va a encontrarse. Bueno, claro, y los hay que piensan que es todo un montaje. Es decir, el espectro de público va desde gente muy escéptica a muy creyente, pero, al final, los más incrédulos son las que más disfrutan porque cuando notan los efectos de la sugestión se dejan llevar. Pero, insisto: en la hipnosis existe el mito de que la persona pierde la consciencia y eso no es así;lo que haces es disociar esa conciencia. Una persona bajo hipnosis si está incómoda o se siente en una situación comprometida dejaría de responder a esa sugestión que se le hace.

Usted defiende que la hipnosis también puede usarse para mejorar la calidad de vida de la gente.

Porque, a fin de cuentas, se trabaja con la mente subconsciente, que es, muchas veces, el origen de nuestras inseguridades. El espectáculo no tiene un objetivo terapéutico, pero como todo son sugestiones positivas que refuerzan el sentirse bien, la relajación y demás, la gente sale del teatro como muy cómoda, muy tranquila, y suelen dormir muy bien los días posteriores a la sesión. Pero la hipnosis tiene muchos efectos positivos más. Hay investigaciones sobre la hipnosis y el control del dolor, por ejemplo. Ahora se ha puesto muy de moda –gracias a Cristina Pedroche– el hipnoparto: tener un parto a través de técnicas de hipnosis en las que la mujer controla las situaciones de dolor y se disocia de ellas para evitar que le inyecten analgésicos fuertes.

¿Usted trabaja esa otra rama de la hipnosis?

Yo no soy terapeuta per se, pero empleo la hipnosis como una herramienta para ayudar a la gente a cosas más sencillas como dejar de fumar. Yo fui fumador durante muchos años y sé lo que cuesta dejarlo... Pues bien, a través de las sugestiones hipnóticas reforzamos la confianza de esa persona en que pueden dejarlo, eliminamos las sensaciones desagradables de los primeros días y eliminamos la situación de ansiedad y el insomnio. También he trabajado con muchas personas que preparan una oposición, un proceso que genera muchísima ansiedad porque hay gente que se enfrenta a ellas pensando en que el resultado puede determinar el resto de su vida. La ansiedad que eso genera puede ser tan grande que no te deje hacer un buen examen, que te bloquee y te impida plasmar en el papel todo lo que has estudiado. A estas personas les ofrezco técnicas de relajación, les ayudo a aumentar su capacidad de concentración...

¿Cómo llegan a usted?

Muchos de los que acuden a la consulta lo hacen porque han tenido oportunidad de escuchar los vídeos que tengo en mi canal de YouTube, donde cuelgo contenidos de relajación y autoayuda para controlar la ansiedad. Generalmente suele ser gente que ha probado muchas otras cosas antes y que un buen día prueban la hipnosis y les funciona. También acuden muchos otros porque alguien les ha dicho que a él le ha ido bien. De todas formas, tengo que dejar clara una cosa: yo ofrezco herramientas para eliminar esos bloqueos, pero esta no es una técnica milagrosa (como ninguna lo es).