La polémica previa a su concierto de Toledo en 2021 inspiró una canción de Zahara que sigue inédita: Esto no es una canción política, en la que se basa Esto no es un documental, dirigido por Guillermo Guerrero, tres capítulos donde la artista reflexiona sobre lo acaecido días posteriores a la polémica y que dio lugar a esa nueva canción, pero también habla sobre la música electrónica y las raves, que le sirvieron de refugio para sentirse segura. Y, por supuesto, sobre Puta, el disco responsable de que todo esto sucediera. Su revisión, Reputa, que incluye colaboraciones de Carolina Durante o Alizzz, está nominada a un Grammy Latino.

Buena se lió con Vox y su intento de que se cancelara el concierto de la gira de Puta argumentando que tu imagen promocional constituía una ofensa para los sentimientos religiosos. Pudiste hacer el concierto, pero ¿cómo te sentó todo esto?

Me pareció curioso que, tras más de 200 entrevistas explicando el porqué de esa portada con la que denuncio la violencia que sufrimos las mujeres, la presión a la que nos enfrentamos por ser perfectas, por ser madres, lo que se tradujo fuera que estaba ofendiendo a algo o alguien en particular. Sigo sin entender por qué no les ofende que con 12 años me llamaran puta, que haya tenido que vivir bajo ese estigma desde entonces.

La polémica te inspiró una canción, Esto no es una canción política, sobre la que gira Esto no es un documental. ¿Qué quieres indicar insistiendo en lo de ‘esto no es’, que recuerda a Magritte?

Esa negación nace de una de las frases que me dijeron entonces: «Dedícate a cantar, que para eso eres cantante», y pensé: «Voy a hacer una canción que no sea política, que sea lo que quieres, que no ofenda, que no exprese cómo me siento, que hable de los rayos del sol en verano, de netflix, de la alegría de vivir». Nació bajo esa negación irónica y totalmente enfurecida. La canción vive en la rave, el lugar donde me siento protegida, mi espacio seguro.

En el documental explico por qué ha sido tan importante para mí este formato, mi propio escenario, mi equipo. Aunque te voy a ser sincera y hacerte un pequeño spoiler: al final del tercer capítulo me niego a ser mi propia censora, y confieso que voy a publicar la canción.El documental, dirigido por Guillermo Guerrero, se divide en tres capítulos; el primero es Esto no es una rave. ¿Necesitabas exorcizar demonios tras lo ocurrido?

Fue algo visceral. Mientras lo estaba viviendo no era consciente de qué estaba pasando, no entendía por qué. A las semanas me puse a escribir, y la canción salió como un vómito que necesitaba soltar para limpiarme. El documental tiene tres partes, los tres pilares que sostienen el por qué de esta canción. La rave, lógicamente, donde nace; el disco Puta, que dio origen a la polémica; y el tercero y más concreto, en el que explico y desarrollo qué sucedió en esos días, y cómo normalizar la censura es algo verdaderamente peligroso. El arte es un instrumento, un vehículo, un mensajero; el arte por sí mismo no ofende, recoge lo que sucede y te lo muestra. Tú, al otro lado, tienes que decidir qué hacer con eso que te hace sentir.

«Hola, soy Zahara y si estás viendo esto es que estás muerta». Así de impactante comienza el primer capítulo de Esto no es un documental. ¿Qué mensaje enviarías a tu yo del futuro si pudieras hacerle llegar una cápsula del tiempo?

A raíz de este documental me he hecho esa pregunta varias veces. Le mandaría una carta de amor diciéndole todas las cosas que consiguió, cómo con su música aprendió a sanarse y cómo otras personas sanaron al escucharla, cómo aprendió a rodearse de buenas personas que la sostuvieron. Le recordaría que es una superviviente, y que cada día merece ser celebrado.

Puta fue el disco responsable de que todo esto sucediera, supongo. ¿Te ha dado muchas alegrías? ¿Tuvo algún efecto sanador para ti?

Mucho. Este disco fue en sí mismo un viaje emocional a mis tinieblas. Pude hacerlo, y lo recordaré siempre, gracias al apoyo de mi psicóloga, con quien aprendí a entender qué me había sucedido, a ponerlo delante y vivir con ello. Sigue sorprendiéndome todo lo bonito que ha salido de algo tan oscuro, cómo ha sido para mí, para mi aprendizaje personal y musical, pero también cómo fue valorado, entendido y querido. Ahora en el escenario lo vivo desde la euforia, el amor y la celebración.

¿El proyecto _Juno te ha permitido hacer las cosas sin tener que seguir ninguna regla de la industria?

__Juno es mi patio de recreo dentro del patio de recreo. Ha sido divertidísimo encontrar en Martí un compañero con el que aprender y dejarnos llevar hasta donde lo hemos hecho. Después de un disco como Puta necesitaba desconectar de mi pasado y mis vivencias y hacer música como divertimento, aunque llegara a conclusiones duras también, y no ahondar en las violencias ni en mí misma. Con _Juno intentamos pasárnoslo bien y jugar todo el rato; dejo de ser la protagonista, divido el esfuerzo del trabajo y de la exposición... Es un regalo tener este proyecto.

Anikillación es muy explícita. ¿Una se queda a gusto al hacer un tema así?

Fue divertidísimo, porque empezamos cabreados con lo que observábamos que no nos gustaba de la industria y acabamos teniendo que reconocernos en aquello que señalábamos, sabiéndonos parte de lo que odiamos. Queríamos desahogarnos y acabamos confesándonos.

Te dieron el Premio Ojo Crítico de RNE «por ser una artista con coraje que ha sabido convertir lo personal en la fuente de inspiración y transformación», cuyo trabajo «demuestra que el pop y la crítica social no están reñidos».

Fue brutal recibir este premio y todo lo que con él apareció. Nunca pensé que un disco en el que contaba abusos, maltratos, bullying, bulimia... pudiera calar de la manera en la que lo hizo en la sociedad, en la industria musical, en mi entorno... Hice este disco desde una necesidad vital, y todo lo que consiguió fue inesperado. Conmover con mi historia, pero hacerlo desde la música pop, es uno de sus mayores logros. Podría haber dicho lo mismo desde otro lugar musical, pero parte de su capacidad de llegar es precisamente porque es un disco que puedes bailar, con el que puedes liberarte, y que intenté que lo autobiográfico no estuviera reñido con la poesía, ni lo explícito con la belleza.

Con Reputa has conseguido tu primera nominación a los Grammy Latinos. ¿Cómo recibiste la noticia?

No me lo creí durante varias horas, sinceramente. Unos días antes me quejaba porque si eres un sello independiente, es todo muy difícil, y estaba bastante pesimista, en general. Llegó esta nominación y fue como un «eh, tía, cállate». Me encantó haberme equivocado.

Tu gira actual, La Puta Rave, concluye en Madrid el 16 de noviembre en Las Ventas. ¿Qué destacarías de todo lo que te ha pasado durante este tiempo?

Haciendo este documental he podido repasar todo lo que hemos vivido con este disco, y no puedo quedarme con una sola cosa. La conexión del público con Merichane, los miles de mensajes de mujeres contándome sus historias, mi equipo trabajando conmigo, tener conversaciones sobre machismo con hombres y mujeres de la industria, sentir que estoy sanando después de tanto tiempo... Ha sido muy bestia todo lo que ha pasado, todo lo que he vivido con este disco.

¿Qué significa para ti la rave? ¿Quizás puede desviar la atención sobre el mensaje, o lo ves como otra forma de hacerlo?

Todo lo contrario. Llevar un mensaje político como lo hago a través de la música de baile es mucho más potente. A través de esa conexión que se produce en la pista de baile, donde la gente está conectada, sintiéndose parte de una comunidad, libre y segura, lanzar un mensaje como el que compartimos es mucho más intenso, cala de una forma más visceral. Llegamos a sus mentes a través del cuerpo, del movimiento. No se me ocurre manera mejor de hacerlo.

¿Cómo ves el momento político?

Para eso he hecho una canción. Habrá que venir a los conciertos para saberlo.