El de la Cultura es un mundo complicado. Es tan subjetivo, tan personal, que no siempre llegan los mejores. Pero hay cosas que caen por su propio peso... Tengan la forma que tengan (y el presupuesto que sea). Es el caso de Olores (Mubox Studio, 2022), el proyecto final de carrera de una joven estudiante de cine que, cada poco, roba espacios en la prensa regional con la consecución de un nuevo galardón (el último, a Mejor Cortometraje Documental en el Festival de Cine de Madrid). Es así como, nota a nota, premio a premio, esta impactante cinta de apenas diez minutos de duración –y construida a base de imagen fija, texto y una voz en off– se ha ido haciendo un nombre en el sector; y con ella, su directora, la joven molinense Alba Esquinas (1999). Hablamos con ella para conocer un poco mejor el proyecto.

La primera es obvia: ¿cómo está? Supongo que todo esto ha sido un poco locura desde que estrenó en el Zinebi...

Sí, ha sido un poco locura. También da vértigo. Olores es el primer cortometraje que dirijo y escribo, y digamos que no es lo habitual tener una respuesta así.

El último premio que recibió por su cortometraje fue, hace apenas unos días, el DOCMA a Mejor Cortometraje Documental en el Festival de Cine de Madrid (PNR). Pero antes que este, hubo unos cuantos... ¿Los tiene todos en la cabeza?

Pues a veces tengo que pararme a contarlos porque de primeras no me acuerdo de todos... Mi madre es la que mejor lleva el recuento.

¿Y qué le dice? ¿Cuántos lleva?

Entre los premios y las menciones especiales, Olores tiene ya ocho reconocimientos. Tres son premios calificadores para los Goya: el Gran Premio del Cine Español del Zinebi, el de Mejor Documental Iberoamericano del Festival Internacional de Cine de Huesca y el de Mejor Cortometraje Documental en el Festival de Cine de Madrid.

¿Se esperaba esta acogida por parte de los profesionales de la industria? Al final, se trata de un proyecto ‘chiquitito’...

No. Y no lo digo desde la impostura. Al final, Olores es un cine sin cámara. No ha habido un rodaje detrás y eso, en ciertos círculos más industriales, parece restarle credibilidad a tu trabajo. Es un cortometraje pequeño, muy artesanal, hecho con las herramientas que tenía cerca, como unas fotografías antiguas y un portátil donde escribir.

Entonces, eso de que lo más importante es la historia (o la idea), por encima de los medios..., ¿dirías que es verdad?

A veces sí; otras, no. Depende del tipo de proyecto que sea. Creo que las ideas honestas acaban convirtiéndose en proyectos que valen la pena, independientemente del presupuesto. Da igual si es ficción o documental. Que la película tenga mucho presupuesto no significa que tenga una buena historia detrás; eso solo hará que la producción no se precarice. Pero es verdad que el cine también es tiempo, y no todo el mundo puede permitirse estar trabajando en un proyecto que no va a poder acabar porque les falta..., eso, tiempo y dinero. Yo te diría que lo mínimo es contar algo que de verdad te importe y rodearte de un buen equipo humano. Y si hay dinero, pues mucho mejor.

Bueno, hábleme del origen de este proyecto. Todo parte de una fotografía...

De una que me encontré en un álbum familiar, sí. Siempre he sido muy dada a rebuscar en los cajones de las casas de mis abuelas, y un verano di con una fotografía en la que aparecían tres personas: un hombre y dos mujeres. Dos cosas me llamaron atención: él tenía la cabeza recortada y a ellas yo no las conocía. Lo curioso es que tampoco nadie de mi familia los reconocía. Nadie sabía cómo había llegado esa foto hasta ahí.

Y el resultado es un cortometraje de apenas diez minutitos con el que se pretende trazar la historia de esa fotografía; un relato que usted misma ha reconocido que es «totalmente ficticio», pero en el que ha encontrado cosas que apelan al anecdotario familiar.

Cuando escribí el texto –que más tarde fue la voz escrita de Olores– no sabía muy bien hacia dónde estaba yendo. El darle forma a mi obsesión por saber quiénes eran los que aparecían en la foto fue un proceso instintivo que acabó derivando en una historia ficticia y que nada tenía que ver conmigo, con el proceso de averiguar quiénes eran. Durante el montaje, con las fotografías y el diseño sonoro, fue cuando me di cuenta de que había volcado la experiencia de mi abuela materna. Su infancia no fue así, pero sí que estuvo marcada por un padre ausente y una madre, originaria de la alpujarra granadina, que tuvo que luchar contra los prejuicios de un pueblo de Almería al venir sola, con sus cinco hijos varones y embarazada de mi abuela.

En los últimos años hemos visto algún otro proyecto de cierta repercusión que se basaba en fotografías o vídeos encontrados en el seno de la familia de sus creadores. Sin embargo, Olores es un tanto especial. Yo lo único que he visto que me pueda recordar a su propuesta a nivel estético es La jetée (1962), de Chris Marker. ¿Ha sido una influencia?

Puede ser, aunque no de una forma consciente. La jetée me impresionó mucho cuando la vi en mi primer año como estudiante de cine porque no tenía nada que ver con lo que había visto antes, ya que venía con la mirada de la espectadora educada en un cine industrializado. Sin duda, Chris Marker es un referente esencial para el cine documental. Las que definitivamente sí me inspiraron para hacer esta película fueron My Mexican Bretzel (2019) de Nuria Giménez Lorang, y Pabellón alemán (2009), de Juan Millares.

Narrar una historia a base de imágenes fijas en un mundo frenético como el actual debe ser complicado. ¿Le preocupaba enganchar al espectador? ¿Es algo que tuvo en cuenta o simplemente se centró en contar su ‘película’, nunca mejor dicho?

No me preocupaba porque, como tú dices, me centré en contar algo de la mejor forma posible. Si te paras a pensar demasiado en qué van a pensar los demás, la película puede morir en el proceso. Olores fue mi proyecto final de la escuela y quería aprobar y sacar buena nota, pero al mismo tiempo necesitaba ponerme a prueba y disfrutar del proceso. Quería experimentar con la forma, pero también quería que el espectador conectase con la historia de una manera emocional, y allí jugó un papel fundamental el diseño sonoro de Laura Gantes, que le dio una capa más sensorial a la película.

Un diseño de sonido que también fue destacado en el Festival de Cine de Madrid... Pero, Alba, ¿Olores es ilustrativo de lo que vas a hacer como directora? Porque no deja de ser un formato, en cierto modo, ‘experimental’... Quiero decir: ¿Sus miras están puestas en este tipo de cine o ha sido algo circunstancial y en el futuro le gustaría probar fórmulas más reconocibles por el gran público?

Lo que me acabas de preguntar resume mi crisis existencial ahora mismo [Risas]. No creo que Olores haya sido algo circunstancial, sino una señal. Quiero seguir haciendo este tipo de cine porque es el cine en el que creo y con el que me he abierto camino. Un cine que dialoga con el público y que no está por encima de él, que les hace sentir algo. Esto no quiere decir que no me interese por otros proyectos que puedan tener un público más amplio. Lo que sí tengo claro es que, en las películas que pueda hacer en el futuro, siempre querré encontrar un lenguaje propio que suponga el principio de una conversación con los demás. Es por eso que el experimentar con la forma de la película no significa que el público no vaya a conectar con ella, sino todo lo contrario. Desde estas intenciones es como se consigue un público activo que no se abandona por completo en la película para olvidarla al día siguiente.

Pues hábleme de sus próximos proyectos: Los viudos y Bai, bai.

Los viudos es una excusa para reunir a mi abuelo con sus hermanos. Todos son viudos en su vejez y también viudos como su padre, apodado José el Viudo cuando migraron a Roquetas de Mar a ganarse la vida como agricultores. Había algo ahí que me interesaba explorar: lo maldito, lo hereditario, las relaciones familiares complejas. Los viudos probablemente sea mi proyecto más personal, al que más me está costando enfrentarme por su carga emocional. De hecho, uno de los actores, mi tío Nicolás, falleció el segundo día de rodaje tras una larga enfermedad... Entonces, todo cambió, y lo que vertebra el cortometraje es esta pregunta: ¿cómo retratar a alguien que ya no está?

¿Y qué hay de Bai, bai?

Es mi incursión en la ficción, un largometraje ambientado en la Murcia de 2011, y que aborda la experiencia de distanciarte de tu mejor amiga de toda la vida cuando tienes once años; una amistad que vives con una intensidad difícil de explicar, cuya ‘pérdida’ sientes como si te extirparan una parte importante de ti misma. Como si el mundo se acabase y empezara a surgir otro mucho más salvaje y extraño, como lo es el mundo adulto.

Una última cosa, Alba: ¿lo de los Goya es una opción real? ¿Albergan esperanzas de que su nombre aparezca en la lectura? Sería el segundo año consecutivo en el que hay un corto molinense en la gran noche del cine español, tras la nominación de Sorda...

Puede ser, ojalá. Olores no es un corto de Goya por su forma experimental, aunque aborde la memoria histórica y esto pueda interesar a los académicos y a las académicas. Lo que sí podemos decir es que ‘Olores’ es candidato entre alrededor de veintitantos cortometrajes documentales más y solo cinco de ellos serán nominados. Llegar aquí con Olores no lo habría imaginado nunca. Pero bueno, estamos trabajando en hacer una buena campaña y sabremos los resultados a principios de diciembre. Sería muy bonito que fuera así, que Olores sucediera a Sorda, un cortometraje tan bonito hecho por dos personas como Nuria Muñoz y Eva Libertad, a las que admiro en lo profesional y en lo personal.