La aventura teatral

Con sus montajes teatrales dirigidos al público infantil y, a la vez, a sus familias, Faustino Sáez Vidal, pese a su juventud, se ha ganado un puesto relevante en la escena regional. Sin duda es un hombre polifacético, muy dotado para hacer disfrutar a grandes y pequeños con sus actuaciones, sus canciones, sus juegos de voces, sus múltiples personajes, y su maestría para dirigir o para escribir entretenidísimas historias. Ha trabajado con varias compañías y desde hace 7 años tiene su propia empresa teatral, muy demandada por colegios, bibliotecas, ayuntamientos, centros comerciales y fiestas de numerosas localidades y barriadas.

Quedamos en su casa, situada en un barrio de las afueras de la diputación cartagenera de El Algar. Me recibe, junto a su compañera Sevi Conesa que, además, es socia, actriz y encargada de maquillaje, y otras muchas cosas, de la compañía. La fotografía se la hago en la terraza de la vivienda. Me enseñan la planta baja, con el almacén teatral, vestuarios y atrezos, y nos subimos al salón para conversar con este hombre que hace las delicias de los amantes de un teatro lleno de alegría, aventuras y diversión.

Su madre era de aquí, de El Algar, pero su padre de Los Belones, donde tienen la casa familiar y donde él fue al colegio. Faustino fue al instituto Ben Arabí, donde hizo el Bachillerato Artístico, en la especialidad de Artes Escénicas. Enseguida se puso a trabajar en varios proyectos artísticos, de tal manera que no tuvo tiempo ni de ampliar estudios ni de sacarse el carnet de conducir. Ahora tiene claro que hará Dirección en la Escuela Superior de Arte Dramático, pero tiene que encontrar el hueco y la verdad es que no para: «La pandemia ha sido dura, la verdad, pero he de reconocer que ahora cada vez tenemos más contratos y más trabajo, aunque dedicarte a las artes, como autónomo o empresario, es muy complicado y arriesgado y algunos meses se hacen muy cuesta arriba». Me cuenta que, cuando el coronavirus lo cerró todo, «yo tuve que reinventarme, había que hacer algo por la salud mental propia y del público. Hicimos un montón de directos teatrales, implicando a los niños y sus familias, dándoles participación, con actuaciones que hacían desde sus casas y después compartían o montábamos nosotros. La verdad es que nos vino muy bien a todos y, mira por dónde, ello ha repercutido en tener muchísimo más público y seguidores ahora».

«La música –me cuenta- es fundamental en mi vida y en mi trayectoria. Hago muchos musicales porque, además, siempre me ha gustado escribir canciones y cantar. He grabado algunas de mis composiciones como cantautor. Desde niño y adolescente me ha interesado mucho la cultura, en el más amplio sentido, en Los Belones fundé una Asociación llamada Duendes del Mar Menor, con un montón de iniciativas culturales y artísticas que en la actualidad aún tienen continuidad. Entre otras cosas, hacíamos mucho teatro y tuvimos un gran éxito, en aquellos años, con La Bella y la Bestia, que repetimos hasta seis veces, todo un éxito sin precedentes para un pueblo».

Me cuenta su trayectoria desde aquellos días y como se enfrascó en un montón de proyectos con compañías teatrales de la comarca: su actuación en el Teatro Apolo con La Novia Cadáver, su participación con Pepe Salguero en Peter Pan… Mientras hablamos observo que la estantería que tiene a su espalda está copada de películas en DVD, le pregunto y me confiesa que es un cinéfilo empedernido: «Desde niño me apasiona el cine, ya con 11 años grabé mi propia versión de la Trilogía de El Señor de los Anillos, poniendo a actuar a mis amigos, mi familia, mis compañeros de clase y hasta a mis profesores. Yo dirigía y, por supuesto, también actuaba: Yo era Aragorn, por supuesto, mi hermano pequeño era Frodo y mi padre Gandalf. Meses después grabé Batmán… El cine es lo que más me gusta, después del teatro, fundamentalmente las pelis de terror, fantasía y aventuras, aunque, mira por dónde, puede que sea un bicho raro porque no me atrae demasiado la saga de La Guerra de las Galaxias, aunque soy capaz de ver cientos de veces El resplandor de Kubrick». Seguimos hablando de cine y me dice que de jovencito se enamoró de La Sirenita y que tiene especial predilección por Pesadilla antes de Navidad y toda la obra de Tim Burton.

Lo que conozco de Faustino y esta conversación me dejan claro que estoy ante un hombre lleno de ideas e imaginación, una mente inquieta y creativa, llena de fantasías, que se podría haber dedicado al cine o a cualquier otra disciplina artística, con el mismo éxito que está teniendo, de manera creciente, con sus actuaciones o sus montajes teatrales. Lo cierto es que es el hombre de moda en la escena de la comarca y que los niños lo adoran. Trabaja para Cartagena Puerto de Culturas, ARQUA, museos, para la Editorial Santillana haciendo cuenta cuentos y, como he dicho, para colegios, bibliotecas y centros comerciales, tanto dentro como fuera de la Región. De sus viajes y actuaciones por otras comunidades autónomas, me cuenta la gira con Lo que dure este café de Pedro Segura, por toda España, y me confiesa: «Me encanta aprovechar los viajes para disfrutarlos y conocer otros teatros, otras ciudades y otras gentes, pero no siempre es posible, cuando vas de gira vas muy pillado de tiempo. Las giras son complicadas, en general, es difícil vivir de ellas, sobre todo si vas a taquilla y no a caché. Así que, como yo soy muy casero, procuro vivir de lo que hago por aquí cerca».

Se nos pasa el tiempo sin darnos cuenta, «pero no te puedes ir sin ver su colección», me dice Sevi, y Faustino me lleva a una habitación que tiene repleta de figuras de personajes de cine, fantásticos, mitológicos y superhéroes, otra de sus pasiones. Le digo que falta él mismo, en su multitud de personajes: Teo Jones, El Pirata, El Mago Merlin, Holmes y tantos otros que nos regala con esa capacidad de infinitos registros y distintas voces. Se le admira y se le quiere, no es de extrañar que sus amigos y su familia le hicieran una ceremonia de los Oscars para celebrar su 30 cumpleaños.