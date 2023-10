Tras la jornada inaugural de este viernes, el festival Cordillera Sur celebra hoy en la antigua estación de Beniaján (Murcia) el día grande de su quinta edición, con Eskorzo y Queralt Lahoz como cabezas de cartel. La música comenzará con la batucada de D’akokan (19.30 horas), continuará con La Pelousse (20.30 horas) y los conciertos finalizarán con Lahoz (21.45 horas) y Eskorzo (23.15 horas), para dejar paso después a las pinchadas de la DJ Carrie Palmer (00.45 horas) y de Parkineos (1.35 horas).

No será la primera vez que los granadinos pasen por la pedanía, ya que también fueron los grandes protagonistas de la edición de 2018. Sin embargo, Queralt Lahoz (Santa Coloma de Gramanet, 1991) sí que supone toda una novedad. Abandera una de las propuestas más rompedoras y atractivas del momento, la catalana es un crisol de sonidos latinos, urbanos y de raíz, que se enriquecen con soul, hip-hop y dancehall, además de las coplas y boleros que emergen de sus raíces flamencas y sus propias vivencias personales. En su arte no cabe la impostura o la radiofórmula impersonal: todo empieza y termina en experiencias que ha vivido intensamente. Lo hizo en su primer EP, 1917 (2019); en su álbum de debut, Pureza (2021), y lo ha vuelto a hacer en Alto Cielo (2023), un EP de cuatro capítulos donde explora las emociones que están dentro de una relación intensa, profunda y verdadera, pero destinada a extinguirse.

La artista catalana recorrió España gracias al circuito Girando por Salas e incorporada al cartel de festivales como Tomavistas, BBK Live o Low. También cruzó fronteras, actuando en el SummerStage de Nueva York, el Sziget de Budapest y el Musiques en Été de Ginebra, y ha puesto sus miras en Latinoamérica –donde ya se embarcó en su primera mini-gira– actuando en el festival Vive Latino de Ciudad de México. Ahora cierra la temporada de festivales en el Cordillera Sur. Aprovechamos su visita para interesarnos por ella.

¿Con tanto viajar de un lado para otro, este verano has tenido tiempo de parar?

No, no tuve tiempo. Desde marzo o abril hasta ahora, hasta septiembre, como mucho hemos tenido trece días para poder descansar. Y ahora ya estamos componiendo… Nada, nada, aquí no se para.

Parece que definitivamente has encontrado tu hueco en la música. ¿Sigues buscando el camino? De hecho, siempre has querido huir de etiquetas...

Yo creo que los artistas que nos gusta investigar, que nos gusta buscar nuevos sonidos y encontrarnos en otros lugares, siempre estamos buscando el camino; nunca hay un plan, algo que te lleve a decir un día: «Vale, hasta aquí, ya llegué aquí y ya está». No. Siempre hay un nuevo camino que reconocer y que recorrer. Así que sí, estoy en ello. Cada trabajo nuevo, cada single nuevo, es un camino por descubrir. Yo creo que eso es lo interesante y lo que hace que sigamos con ilusión, vaya.

De La Mar de Músicas al Low, por citar alguno. ¿Has tenido que adaptar tu directo en plena gira a petición de un festival?

Totalmente. Pero no yo, creo que le pasa a todos los músicos. Porque, claro, hay conciertos de una hora y veinte, de una hora, tipo showcase... Siempre hay que adaptarse. Y luego también hay públicos diversos: no es lo mismo una audiencia de 26 años que un público de 45; quieren cosas diferentes. Y ya no te cuento si es supermixto, que es lo que siempre nos pasa. Hay que ser capaz de leer más allá de tu directo, de leer al público. Eso es lo más interesante.

¿De dónde viene tu pasión por el flamenco siendo de Santako? Actuaste en la Bienal de Flamenco de Sevilla. ¿Cómo fue la experiencia?

Es que si eres de Santako, la pasión por el flamenco te viene casi de nacimiento. Porque Santa Coloma es una ciudad de inmigración andaluza y extremeña, por lo es imposible ‘escapar’ de eso. Supongo que es la explicación a que por allí nos guste el flamenco. Yo vivía en la Andalucía del norte, que se dice.

Has confesado que ver en la tele a Lola Flores con Celia Cruz fue para ti un detonante. ¿Recuerdas qué sentiste ante tan enorme visión?

No recuerdo exactamente qué es lo que sentí, porque yo era una niña, pero sí recuerdo que me impactó muchísimo, y que yo ya desde entonces quería vestir de volantes entera. También es que esas dos genias… Es imposible no quedar impactada [Ríe]. Mucha fuerza... Me gustó muchísimo, y creo que fue para mí como un mensaje de: «Sigue p’alante».

«Dios es mi abuela», aseguras en la canción De la cueva a los olivos. Provocó un enorme revuelo. ¿Cómo has llegado a esa revelación?

Porque siempre se ha dicho «Gracias a Dios», y al final te das cuenta de que no solo es Dios, que también tú tienes parte de culpa de haberlo conseguido. Tú eres quien se levanta a las cinco de la mañana. Así lo hacía mi madre. Tenía jornada partida, volvía a irse a las cinco de la tarde y regresaba a las diez de la noche. Quieras o no, era un esfuerzo enorme, y no era gracias a Dios... Y digo lo de que «Dios es mi abuela», porque siempre pienso en que fue ella la que migró. Como cuenta la historia de De la cueva a los olivos, fue ella la que, con sus seis hijos a cuestas, decidió abandonar su hogar para luchar por su familia de esta otra manera. Y también pienso que ella es quien me protege desde ahí arriba. Hay un poco de todo.

Hablas también de las generaciones de mujeres de tu familia. ¿Cuál ha sido el papel de las mujeres en tu vida? ¿La visibilidad de las mujeres en la industria de la música es cada vez mayor?

Prácticamente yo solo me he rodeado de mujeres en casa. Mis tías, mi abuela, mi madre..., y luego solo estaban mi primo y mi hermano. Han sido la energía máxima de mi hogar, y por eso me inspiro en ellas, porque son con las que he convivido, y luego sí creo que hay mucha presencia femenina, de mujeres en la industria. ¡Por fin! Que antes también estaban, pero eran más invisibilizadas que ahora.

Siempre te ha importado cuidar mucho las letras. ¿Te gusta contar historias reales?

Me gusta contar historias reales, y también inventarlas. Creo que quizá al principio mis canciones estaban tan inspiradas en mi realidad, pero ahora lo que estoy haciendo principalmente es viajar, vivir vidas que me inventaba, y eso también es muy interesante. Tiene que haber un poco de todo; incluso en lo inventado también hay algo de real, y en lo real algo de inventado. Creo que esa es la magia.