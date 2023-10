Los escoceses Teenage Fanclub iniciarán en el Teatro Circo de Murcia su gira española, comprendida dentro de un tour europeo: más de una treintena de conciertos para presentar su más reciente álbum, Nothing lasts forever (2023), y por primera vez proponen al público disfrutar de su música sentado en butacas. El cantautor galés Stephen Black (Sweet Baboo), será el telonero de todos los conciertos de la gira, excepto el de Donostia.

Norman Blake, Raymond McGinley y Gerard Love fundaron Teenage Fanclub en 1989. Desde Glasgow, y siguiendo a Big Star, Badfinger o los Byrds, han ido acumulando himnos de sonido denso impulsados por guitarras, con armonías vocales cálidas y estribillos que se te quedan pegados. Con ese espíritu publicaron discos como Bandwagonesque (1991) , Thirteen (1993), Grand Prix (1995) y Songs from Northern Britain (1997). Kurt Cobain dijo de ellos que eran el mejor grupo del mundo (pudo comprobarlo, porque telonearon a Nirvana en su gira del ‘93), y Liam Gallagher les calificó como la segunda mejor (después de Oasis, obviamente).

El anterior álbum de Teenage Fanclub, Endless arcade (2021), fue compuesto y grabado en medio de los desafíos de la vida personal de Blake. Nothing lasts forever, el duodécimo, refleja una perspectiva más brillante, nacida de vencer la adversidad. Hablamos de ello con Blake, por supuesto, que afronta la que será su cuarta visita a Murcia con Teenage FanClub.

No ha pasado mucho tiempo desde Endless arcade. ¿Quedó algo que decir, canciones que cantar? ¿Cómo os sentís tras la publicación de Nothing lasts forever?

Siempre hay algo que decir. Nuestras canciones reflejan nuestra visión del mundo y nuestras experiencias. Sentimos que, tras una época publicando álbumes cada cinco años, deberíamos aprovechar mejor las oportunidades que tenemos de ser más productivos, y eso es lo que hacemos, seguir adelante.

¿El título Nothing lasts forever alude a la esperanza de vida del grupo?

En cierto modo es un título irónico. Aunque es verdad que absolutamente nada es eterno, Teenage Fanclub seguimos fuertes después de 34 años. No está en nuestros planes dejar de hacer música o de hacer conciertos.

¿Cómo fue el proceso de creación del álbum? ¿Cuál fue el punto de partida?

Fue muy sencillo, y empezó con el deseo colectivo de hacer un nuevo disco. Tendemos a empezar con nada; unos pocos fragmentos de melodía o una idea para una letra. Llevamos estos elementos simples al estudio y montamos nuestro equipo en una sala donde podamos vernos todos. A partir de ahí arreglamos y grabamos las canciones. Es una manera emocionante de trabajar, completamente espontánea.

¿Teníais en mente algún sonido o estilo?

No. No hacemos ninguna preproducción, no tenemos nociones preconcebidas de lo que vamos a hacer, y no nos imponemos limitaciones a nosotros mismos.

¿El álbum refleja de algún modo las turbulencias del mundo en el que surge?

Escribimos sobre nuestras propias experiencias vitales y cómo vemos el mundo a nuestro alrededor. Lo que ocurre en el mundo inevitablemente influye sobre lo que escribes en un sentido amplio, pero Raymond y yo somos conscientes de que nuestras visiones políticas personales no siempre coinciden (aunque generalmente sí) con las de los otros miembros de la banda.

¿Cuándo? Mañana, 20.00 horas ¿Dónde? Teatro Circo, Murcia ¿Precio? 18/22/25 euros

Sois personas de ‘mediana edad’. ¿Cómo se refleja esto en Nothing lasts forever?

Escribimos desde nuestra experiencia personal. En las letras hay reflexiones sobre la muerte. Es algo de lo que eres más consciente conforme te haces mayor. Dicho esto, somos gente optimista que disfrutamos de la vida y haciendo música. Con la edad llega la experiencia, y cuando tocamos juntos es muy intuitivo; eso no lo tienen las bandas jóvenes.

¿Qué tipo de música os gusta hacer y escuchar?

Supongo que puede decirse que llevamos 34 años haciendo la música que nos gusta hacer. En términos de escucha, vamos de Can a Händel, de Al Green a The Cramps y de Bert Jansch [fundador de Pentangle] a Suicide. Cuando hicimos nuestro primer álbum, escuchábamos a Love, Sonic Youth, el Exile on Main Street de los Stones, Sly and the family Stone y Big Star.

Raymond McGinley ha escrito la última canción del álbum, I will love you. ¿Es una declaración de amor? ¿A qué o quién?

Creo que lo es, pero tendrías que preguntarle a él. Nunca hablamos abiertamente sobre las letras, no entramos ahí, no hacemos eso. Sí puedo decirte que parte de la letra de esa canción es directamente política. Es lo que yo entiendo. Y como yo no la he escrito, también puedo decir que creo que es una canción realmente bonita.

I left a light on parece aludir a Don’t look back in anger. ¿Cómo surgió esa canción?

La compuse una tarde, sentado al piano en los estudios Rockfield, en Monmouth, durante las sesiones de Endless arcade. Es una canción optimista sobre aceptación y reconciliación.

¿Habéis vuelto a tocar con Gerard Love? ¿Mantenéis contacto?

No tocamos juntos desde que dejó el grupo. Llevo algún tiempo sin verlo, aunque me lo encontré por la calle no hace mucho y estaba en buena forma. Sé que estaba trabajando en un álbum que seguro que va a ser genial. Estoy deseando escucharlo.

¿Por qué elegisteis Foreign land para abrir el álbum?

La elegimos por consenso. Cada uno sugiere lo que cree que será una buena secuencia, y luego hacemos una correlación cruzada. Creo que todos teníamos Foreign land la primera.

Nothing lasts forever es un álbum reflexivo y personal. ¿A qué se debe la cita de William Blake en Self-sedation?

Tiene que ver con ‘Optimismo versus Pesimismo’. Hay un libro de Agatha Christie llamado Endless night que cita a William Blake: «Algunos nacen para el dulce deleite, algunos nacen para la noche sin fin». Hay una película de los sesenta basada en la novela, protagonizada por Hywel Bennett y Hayley Mills, que es muy buena. Soy un eterno optimista y me veo firmemente a mí mismo en el bando de los «nacidos para el dulce deleite». En la letra impresa falta la palabra ‘pero’. Debería decir: «Algunos nacen para la noche sin fin. Diría que mi tocayo acertó, pero yo me despierto antes del amanecer para empezar a soñar contigo…».

Estaréis de gira por el Reino Unido en noviembre, pero antes vendréis a España. ¿Será una gira de puesta a punto? ¿Estáis ansiosos por tocar las canciones nuevas?

Venimos a España, claro que sí. Nos hace mucha ilusión tener ahí tantos seguidores y tan fieles. Nos encanta la cultura, la comida, la geografía y, por supuesto, la gente. Tocaremos todas las canciones nuevas en algún momento de la gira. Por favor, acercaos y escuchad.