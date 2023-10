Pimpinela: "El mundo cambia, hay más distancia entre el hombre y la mujer, más egoísmo en los dos"

Está prácticamente todo vendido. Apenas quedan algunas localidades en las esquinas de la sala principal del Villegas, en ‘Paraíso’. Tampoco es de extrañar... Pimpinela llenan en sus conciertos, siguen cautivando a su público fiel y a nuevas audiencias allí donde actúan, más de cuarenta años después de su irrupción. Porque son cuatro décadas ya de cantarle al amor y al desamor; cuatro décadas que han tenido su correspondiente gira de celebración y que este sábado termina en Murcia. Joaquín Galán, la mitad del dúo argentino junto a su hermana Lucía, repasa las claves de su éxito, el de interpretar la relación de pareja con diálogos y discusiones sobre el escenario.

Sold out en sus conciertos. ¿Esperaban que Pimpinela siguiera causando tanta expectación en la gira de su cuarenta aniversario?

En todos los países a los que viajamos comprobamos lo mismo: que hay niños de ocho, diez o doce años que cantan nuestras canciones. Antes lo veíamos al visitar algún colegio, ahora en TikTok y otras redes. La historia se repite, como dice un tango argentino. Vemos que la familia es quien mejor ha difundido a Pimpinela. Somos como una tradición familiar en la que el afecto ha tenido mucho que ver y que a la gente le ha quedado grabada.

¿Se ven como unos músicos de culto, como una religión?

Es como si nos hubiéramos convertido en una marca. En Argentina los políticos mencionan a Pimpinela como si fuera símbolo de una manera de entenderse. Eso nos da una entidad que a lo mejor excede lo musical. Lucía y yo hacemos lo que hemos hecho siempre: trabajar, componer, cantar y actualizarnos para seguir componiendo y cantando. Vemos historias de amor distintas que nunca antes habíamos cantado, y eso nos ha ayudado a llegar a generaciones más jóvenes que escuchan otro tipo de canciones.

¿Ha habido algo más que el amor, y el desamor, como fuente de inspiración de sus canciones?

El amor es el motor de todos, no solo el amor a tu pareja sino a tu trabajo, tu familia, tus amigos, tu país o el amor propio. Si no hubiera amor, no habría desamor. Cuando la cadena de dar y recibir amor se corta por alguna razón, viene la tristeza, la soledad, la depresión, la pelea. Nuestras primeras canciones, como Vivir sin ti no puedo, hablan de amor. Pero por alguna razón extraña, el público ha preferido más las canciones de desamor, son las que más han calado, y de eso ya no nos hacemos responsables nosotros. El amor en todas sus formas ha sido siempre nuestro objeto de culto e inspiración, y el noventa por ciento de lo que cantamos son historias reales que nos sucedieron a nosotros con nuestras parejas o a otras personas.

La relación de pareja y el papel del hombre y la mujer en la sociedad han cambiado con el tiempo. ¿Han cambiado esas parejas y hombres y mujeres en las canciones de Pimpinela?

Ha cambiado el mundo y la manera de relacionarnos. Ahora los jóvenes no piensan en trabajar y casarse pronto. Hay más distancia entre el hombre y la mujer, que ha tenido un merecido empoderamiento en los últimos años. También hay más egoísmo en uno y otra.

¿En sus canciones hay machismo o feminismo?

En nuestras canciones hay de todo. El machismo y el feminismo seguirán existiendo mientras haya hombres y mujeres. La violencia de género, que no es un asunto de ahora, sino de siempre, es motivo de Me levantaste la mano y Cuéntale al mundo. También cantamos sobre el amor entre dos hombres. Hemos trasladado a las canciones lo que pasa en la vida real.

Además de discutir usted y su hermana cuando interpretan parte de sus canciones, ¿lo hacen para preparar conciertos, giras…?

Somos muy perfeccionistas y muy trabajadores, lo heredamos de nuestros padres, y esa es una clave de por qué seguimos dando conciertos. Juntamos ideas y las compartimos con el equipo que colabora con nosotros, solo discutimos a la hora de elegir una canción u otra para un concierto. Raro sería que dos hermanos no discutiesen...

¿En estas cuatro décadas se han llegado a cansar el uno del otro, o de todo el tiempo que llevan juntos en la música?

Somos humanos. Hay momentos de más y momentos de menos, pero nunca hemos perdido la ilusión. Imagínate: empezamos esta gira hace dos años y no pensamos que fuese a durar tanto, y ahora ya tenemos preparada la próxima gira, que empezará en México, en Monterrey, diez días después de terminar esta en Murcia.

¿Qué le satisface más: la interacción con ese público entregado que tiene delante o con su hermana en el escenario?

Las dos, claro. Con ambos vivo momentos muy intensos y felices. Preparar todo con Lucía y los músicos me encanta y la culminación de toda esa planificación es cantar con mi hermana al lado. Y vemos que funciona, que el público nos lo agradece y se va feliz del concierto.

¿Qué huella cree que dejará Pimpinela cuando se les recuerde en el futuro?

Me gustaría que se pensase en nosotros como un ejemplo de lo que se puede conseguir cuando tienes pasión por algo y constancia. No somos ejemplo de nada, tuvimos un sueño y trabajamos duro por ello. Y aquí seguimos. Ahora se habla de vivir el momento… si hubiéramos vivido el momento no habríamos podido construir cuarenta años de momentos. La vida es planificarse y los proyectos dan ilusión, sea un trabajo o una pareja.