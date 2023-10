Juan Manuel Chumilla-Carbajosa pide a los cinéfilos murcianos que este fin de semana protagonicen un ejercicio de rebeldía. «Porque a veces hay un divorcio entre lo que es realmente el gusto de la gente y lo que desde arriba –las grandes plataformas, las majors– nos intentan imponer», señala. Y pone las cifras de asistencia a la Filmoteca –en constante crecimiento– como ejemplo: «Demuestran que todavía hay gente con un deseo feroz de disfrutar de otro tipo de historias». Y eso que, asegura, no corren buenos tiempos para los cineastas como él, para quienes deciden escoger este otro camino (el difícil): «A veces me pregunto qué oportunidades hubieran tenido Buñuel o Antonioni si tuvieran que encontrar hoy un productor para sus películas...».

Por suerte, la vida siempre suele dar una cal y una de arena. Y, en este sentido, lo «positivo» de esta nueva época –el cartagenero añora los años ochenta, cuando lo último de Spielberg, pero también lo de Pasolini, abarrotaba salas– es que, si bien la distribución se ha complicado, los costes se han abaratado, y cada vez es más fácil sacar adelante los proyectos (aunque tengan que lidiar con la maldición del Quijote, como es el caso...). Porque en una semana como esta, para Chumilla-Carbajosa es imposible no acordarse de Orson Welles y su inacabada adaptación de la obra cervantina, o de Terry Gilliam y su ‘bilogía’ Lost in La Mancha (2002) y El hombre que mató a don Quijote (2018): la primera, un documental de Keith Fulton y Louis Pepe sobre cómo el cineasta británico tuvo que enfrentarse a toda una serie de inverosímiles desgracias para, finalmente, dar por imposible el rodaje de la cinta, y la segunda, una nueva intentona del Monty Python por actualizar el mito del hidalgo español; intentona que sí llegó a buen puerto, pero que el de la ciudad trimilenaria considera, a todas luces, un proyecto «fallido».

Y le es imposible porque en los últimos años –digamos dieciocho– él también ha vivido su particular aventura quijotesca. Una aventura que, es verdad, pudo estrenarse finalmente el pasado año en la Seminci, la Semana Internacional de Cine de Valladolid, pero de la que no habíamos vuelto a saber demasiado. Hasta esta semana. Porque mañana se preestrena en Murcia El embrujo de Quijat (2022), su último filme; cinta que a lo largo de este fin de semana –sábado a las 19.45 y 21.30 horas y domingo a las 18.00 horas– y el lunes (20.00 horas) podrá ser disfrutada, precisamente en la Filmoteca, por el público general. Y se trata de una oportunidad «única», porque, de momento, no hay fecha de estreno en salas comerciales: «Estamos tratando de hacer una campaña lo más eficaz posible, lo que nos obliga a ser cautelosos. Porque, ahora mismo, tal y como está planteado el circuito –con un montón de estrenos todos los días–, es muy fácil que una película de estas características se pierda en la cartelera... Así que vamos a ver si en Murcia funciona tan bien como en la Seminci y, para finales de año o principios del ‘24, podemos estar hablando de un estreno a nivel nacional», explica el cartagenero.

Pero... ¿cuáles son esas «características» tan particulares que hacen de El embrujo de Quijat algo diferente, ajeno al circuito comercial? «A ver, para mí es una película de ficción, pero que huye un poco de los esquemas tan manidos de las pelis de plataformas y el cine más convencional: lo del bueno, el malo, la chica... Eso sigue funcionando, está claro, pero yo prefiero otro tipo de narraciones que, además, no tienen por qué ser menos divertidas», asegura Chumilla-Carbajosa. Y esto último es clave: «Porque la película, ante todo, busca ser un divertimento. Es verdad que parte de una historia real, pero luego toma su propio vuelo», asegura el cineasta, que ha contado con un socio de excepción: Rafael Álvarez, ‘El Brujo’, que llevaba más de dos décadas sin aparecer en la gran pantalla. «Él, en sus espectáculos, se enfrenta a los grandes tochos de la literatura universal y la gente se lo pasa bomba», así que nadie mejor que el cordobés para tamaña empresa.

Además, El Brujo no solo es el ‘Quijote’ del cartagenero, también es el germen del proyecto. Él fue quien, en 2005, tomando un café, le habló de Los misterios del Quijote, de un espectáculo teatral en el que estaba trabajando y en el que el protagonista, un actor, se vuelve loco intentando llevar el texto de Cervantes a escena. También del supuesto origen morisco de la novela: «Me dijo: ‘Sí, sí, y en un momento de la obra yo saco unos papeles y digo que he descubierto que el manuscrito original del Quijote está en poder de la CIA. Que lo recuperaron durante la Guerra del Golfo y que el presidente Bush lo escondió porque no quería que se supiera que la obra cumbre de la literatura universal estaba escrita por un árabe’. Me pareció tan divertido que le dije: ‘Rafael, aquí hay una película’, y ahí fue cuando empecé a mover el proyecto».

Luego no fue fácil cuadrar agendas, porque no solo El Brujo es un actor ocupado; también lo es el murciano Antón Valén, uno de los clowns más importantes del mundo, que debía encontrar tres o cuatro semanas libre entre sus giras con el Circo del Sol para poder grabar la película (y que estas cuadraran con las del carismático intérprete andaluz). «Eso retrasó mucho el rodaje... Y luego tuvimos que lidiar con la pandemia, lo que tampoco fue sencillo. Pero al final lo conseguimos», señala Chumilla-Carbajosa. En fin, qué le va a hacer él, si delirios como este son parte de su yo director: «Soy un cineasta un poco quijotesco, sí, en el sentido de que me gusta soñar quimeras imposibles y hacer un cine a contracorriente».

Por eso, por defender ese otro cine y premiar el «esfuerzo colectivo» que supone sacar adelante un proyecto así, pide a los murcianos «que le den una oportunidad» a su película, a esta actualización del mito en el que Rafael y Yusuf (Antón Valén), su Quijote y su Sancho, recorren La Mancha en una moto con sidecar de la Segunda Guerra Mundial, y en la que los molinos a los que se enfrenta el ingenioso hidalgo ya no son para moler, sino eólicos. Bueno, y, puestos a pedir, también les pide –a ellos y a las diferentes instituciones y agentes sociales– que se movilicen para impedir que el Cine Rex, «que forma parte de la cultura de tantas generaciones, termine convirtiéndose en el enésimo Zara o en la sede de alguna cadena de hamburgueserías». Lo dicho: lo suyo son las batallas imposibles (y demostrar que también estas se ganan de vez en cuando).