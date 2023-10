La «mejor banda de rock de los últimos doscientos años» regresa a Murcia. Marea –por supuesto– actuarán esta noche en La Fica, apenas un puñado de horas después de que lo hiciera Quevedo, la gran sensación del panorama nacional, el hombre tras la gira más esperada de la temporada para quienes revientan a escuchas las listas del mainstream. Y ahí que se subirán estos cinco tipos de Berriozar, ya cincuentones y con sus canciones como único parapeto. Pero con eso les sobra. Con las canciones. Les sobra para meter a casi diez mil personas en el recinto ferial de la capital del Segura. No hay poses ni promos extravagantes, solo dos guitarras, un bajo, una batería y la voz de Kutxi Romero. Rock and roll, vaya. Sin cabriolas, sin florituras. Llevan veinticinco años así y la cosa funciona, así que por qué cambiarla. Alén Ayerdi (Pamplona, 1974), el hombres tras las baquetas –y tras otras tantas cosas...– lo tiene claro. Él es el pilar sobre el que se apoyan todos los demás, su «familia».

¿Cómo está, Alén? ¿Cómo se lleva la vida en la carretera después de tantos años?

Muy bien. Si es que yo estoy encantado... ¡Es mi vida! Quiero decir, no conozco la vida de otra manera que no sea: preparar un disco, coger esos temas y salir a defenderlos en directos. Y vuelta a empezar. Además, no lo cambiaría por nada. Siempre digo que a mí me regalan el sueldo, porque esta es mi vocación, lo haría igualmente gratis.

¿Qué tal va la gira? Llevan ya unos cuantos conciertos...

Pues sí... Y, nada, espectacular. El otro día, por ejemplo, en Granada, doblamos lo de la vez anterior. Estamos duplicando, triplicando y hasta cuadruplicando aforo en la mayoría de los conciertos. Y me preguntan a menudo a qué se debe, pero no sabría decirte... Imagino que es el reconocimiento a una gran trayectoria, y que lo nuevo que hacemos sigue gustando y enganchando tanto a nuestro público de siempre como a las nuevas generaciones.

¿No hay secreto, no hay una fórmula mágica?

Diría que el secreto es no defraudar nunca, lograr que la gente salga encantada de los conciertos (igual que de la escucha del disco). Cuidamos a nuestro público: saben que procuramos ajustar al máximo el precio tanto de los álbumes como de los conciertos, que vigilamos las barras para que no les sablen y puedan disfrutar del bolo sin que les cueste un ojo de la cara... En fin. Como cuidas a tu gente es como tu gente te cuida a ti.

En cualquier caso, supongo que una gira como esta –o la de El azogue (2019)– era impensable hace no tanto tiempo... Aquí, en Murcia, van a tocar en el mismo recinto en el que un día antes actúa Quevedo, que es la estrella del momento.

Y él o ellos (los artistas como él) tienen el foco mediático, pero nosotros (el rock) seguimos marginados en los grandes medios. Joder, tiene mucho mérito, ¿no? [Risas]. Recuerdo la primera vez que estuvimos en la Región de Murcia: fue en Caravaca y tocamos ante ocho personas. Pues a esa cifra le añadimos tres ceros cuando pasamos por La Fica en 2019, y en el concierto del sábado nos quedaremos cerca de los diez mil. Es una pasada... Muchos de los que tienen el foco no venden las entradas que nosotros, pero ahí están; es algo que no entiendo, y me hace mucha gracias, pero que también engrandece la leyenda de Marea.

Aquella última vez –antes de la pandemia, durante la gira de El azogue–, Kutxi nos dijo que aprovecháramos, que igual era la última gira como tal de Marea; que llevaba no sé cuántos conciertos y estaba ya cansado. Pero aquí están...

[Ríe] Pues seguramente Kutxi lo dijo en serio. A ver, es que tenemos ya una edad complicada... Estamos ya en los cincuenta y ya vamos viendo como gente de nuestra generación se va quedando por el camino... Al final, esta vida que elegimos, la del rock and roll, es una vida salvaje, y nosotros no es que hayamos levantado el pie del acelerador, es que si antes tocábamos hora y media, ahora hacemos dos y media o tres de conciertos. Todo eso desgasta (a nivel físico), y a estas alturas, una enfermedad o una discapacidad que te haga bajarte de los escenarios no sería una cosa rara. Pero mientras estemos los cinco sanos, seguiremos.

«Antes de la gira de ‘El azogue’ pasé por cinco operaciones de corazón. Hablé con Kutxi para buscar un sustituto. Me dijo: ‘No has entendido nada’»

«Los cinco». Requisito indispensable.

Sí. Kutxi lo lleva años avisando: solo se subirá al escenario bajo el nombre de Marea si los otros cuatro estamos esperándole allí. Mira, yo antes de la gira de El azogue pasé por cinco operaciones de corazón, y hablé con él para buscar un sustituto; bueno, pues igual es la única vez que se ha enfadado conmigo. Y se enfadó mucho, ¿eh? Me dijo: «No has entendido nada», que si no me recuperaba y me ponía a la batería él no iba a seguir. Así que encima de tener que lidiar con la enfermedad, me sentía responsable de la continuidad del grupo [Risas]. Por suerte, buscando hasta debajo de las piedras encontré a alguien que dio con la tecla para arreglarme el ‘motor’.

Por cosas como estas, Marea es un ente imprevisible. De hecho, muchas veces han dicho que solo sacan disco –y, consecuentemente, salen de gira– cuando se alinean los planetas, cuando se juntan todos un buen día en Berriozar y están en sintonía. ¿Ni siquiera ustedes llevan las riendas de Marea? ¿Está la banda por encima de sus miembros?

[Ríe] Bueno, efectivamente. Es que nosotros no fabricamos piezas de automóvil; nos debemos a una creatividad que puede estar o no estar. Puede que te metas al local y salgan cosas que nos gusten, que nos pongan, de las que nos sintamos orgullosos y nos apetezca defenderlas sobre un escenario, o puede que no. Al margen de la situación personal de cada uno (de lo que te decía de la salud, de la familia), tiene que darse el que todos estemos alineados musicalmente. Porque, además, si sacamos algo es porque consideramos que está a la altura o por encima de los discos que hemos publicado anteriormente (hemos tirado muchas canciones a la basura). Entonces..., claro, son muchas cosas; somos cinco personas que tienen que estar al 100% (las cinco) y es complicado. Pero bueno, en los últimos cuatro años ha pasado dos veces, así que bien. De hecho, diría que estamos viviendo una época dorada. Pero puede pasar que un día lleguemos a la bajera y no sintamos esa conexión.

Entonces, lo de que Los potros del tiempo (2022) haya llegado coincidiendo con el XXV aniversario... ¿es casualidad o era algo buscado?

Pues mira, en este caso, teníamos muy claro que uno de los requisitos indiscutibles para celebrar estos veinticinco años de rock and roll era hacer con un nuevo disco. No queríamos ofrecerle a la gente un sacacuartos (un recopilatorio o algo así); queríamos traer material nuevo y hacer una gira en condiciones. Por suerte, Kutxi llevaba ya bastante tiempo dándole vueltas al concepto este del tiempo, valga la redundancia (por esto que te decía de la edad y todo eso), así que, bueno, pudimos sacar el álbum en hora, y, encima, creo que ha quedado un disco bastante chulo y conceptual.

Se trata de un disco especial, sin duda. Y no solo por lo del aniversario y por todo esto que me comenta; también porque con él se han tirado a la piscina, dejando atrás a las grandes discográficas y apostando por hacerlo todo en casa, con El Dromedario Records [el sello del propio Alen]. ¿Por qué? Total, siempre han hecho lo que les ha dado la gana...

Porque creo que era lo lógico. Yo ya vi hace diez años que a los que dirigen este negocio les estaban empezando a interesar otro tipo de artistas, que el formato físico se moría y que a las multis lo que les seducía eran los singles. Así que decidí comenzar a armarme para la batalla que se venía. Fundé El Dromedario Records y me fijé como objetivo conservar la manera que tenemos de hacer las cosas en el rock; más romántica, sí, pero fiel a la idea del disco como una obra completa, en su conjunto, y reproducida en un soporte tangible como el vinilo. Y no tengo por qué convencer a ningún nuevo directivo que esto es y debe ser así (al menos, con Marea); además, hablamos otro idioma, y yo ya estoy muy viejo para discutir... Con lo que sacamos El azogue, que es el último que nos quedaba por contrato, y este ya lo hemos sacado nosotros mismos.

¿Y qué tal la experiencia? Supongo que a usted, en concreto, le ha tocado currar el doble...

Y no es solo el tiempo extra que inviertes en cosas que antes hacían otros, también hay que tener en cuenta la inversión que tienes que hacer... Pero es una inversión en nosotros mismos. Y la satisfacción de hacerlo todo tú, a tu manera; de conservar los derechos, y de que ver que luego, encima, te sale a cuenta (porque en poco meses Los potros del tiempo ya era disco de oro) es... es algo precioso. No solo es comprobar que la gente está contigo, también es sentir que nos hemos salido con la nuestra.

De todas formas, y pese a todo ese esfuerzo extra, tengo la sensación de que esta decisión –que en cierto modo es como volver a empezar– ha supuesto un chute de energía para la banda. No sé..., la edición del disco (supercuidada), la gira (que es completísima), el trabajo de redes (cuando Marea nunca ha estado muy pendiente de esas cosas)...

Supongo que también habremos madurado [Risas]. ¡Es verdad! Incluso creo que es algo que se nota en las canciones. El estilo de Marea es inconfundible, y eso es genial, pero hemos encontrado una veta de tiempos más pesados que encajar perfectamente con el momento que atraviesa el grupo. Al final, hacemos el rock que nos corresponde por edad; una cosa más elegante y adulta de la que hacíamos hace veinticinco años. Pero no quiere decir que nos avergoncemos de los primeros discos, ¿eh? De hecho, tenemos la suerte de que parece ser que no hicimos ninguna pataleta o chiquillada, porque todo nuestro repertorio tiene sitio en los setlists actuales. Pero hemos evolucionado, claro; ya no hablamos de la noche, sino de la resaca y de los medicamente que tenemos que tomar [Risas].

De todas formas, que nadie se asuste: Kutxi ya avisa en los conciertos que esto es y sigue siendo rock and roll, para que nadie se espere florituras.

Eso lo tenemos todos clarísimo. Y el rock es lo que es... Podemos ‘experimentar’ con algunas cosas, pero sin salirnos del camino.

Por cierto, Kutxi (me da la sensación de que solo ante los medios) siempre ha sido un poco fanfarrón hablando de Marea, con esto de «la mejor banda de rock de los últimos doscientos años» y esas cosas. Pero lo cierto es que, efectivamente, parece algo objetivo decir que son la última de las grandes bandas de una generación; la única que se resiste a caer. ¿Eso pesa?

Hombre..., no es que pese, pero da pena. Es nuestra vida y es el rock que hemos visto nacer, crecer y el que no vamos a dejar ver morir, pero duele pensar que nunca más vamos a ver sobre un escenario a Extremoduro, Platero y Tú, Barricada, Los Suaves o Rosendo. También por eso monté El Dromedario, para apoyar a bandas que puedan mantener la llama viva. Ahí está Bocanada, que nos acompañan en esta gira y siguen defendiendo a saco esta forma de vida, o Cobardes, que pronto actuarán en Murcia [Garaje Beat Club, 7 de diciembre]; son las bandas llamadas a tomar el testigo. Fíjate, en una entrevista le preguntaban precisamente al cantante de Cobardes y decía que para él el rock empezó con Marea. Y, para nosotros, con Barricada. Y, para ellos, con Rosendo y Leño. En ese sentido –y respondiendo también a tu pregunta–, es algo que llevamos con orgullo.

Y supongo que me va a decir que porque Marea es mucho más que un grupo de música para vosotros, pero ¿cómo se logra? ¿Cómo se consigue permanecer en la brecha durante tantos años haciendo rock, que no deja de ser una música (cada vez más) de nicho?

Pues es muy sencillo: si nosotros seguimos aquí después de veinticinco años no es tanto por lo musical como por lo personal. La clave es que hay un cariño mutuo, una fraternidad entre los cinco que es una gozada. Empezar el día a las diez de la mañana y en el local de ensayo con estos cuatro es una bendición; y cuando sales, todo empieza a ir a peor [Risas]. Al final, Marea funciona porque lo nuestro funciona. En fin..., nunca me cansaré de decirlo: son la hostia, lo mejor que me ha pasado en la vida.

Entonces, Alén..., ¿volverá Marea a Murcia o le digo a nuestros lectores que aprovechen, que nunca se sabe?

[Ríe] Yo no te voy a decir que esta vaya a ser la última. Puede ser, ¿eh? Pero si estamos los cinco bien... hay Marea para rato.

O se que, por falta de ganas, no va a ser.

Mira, yo ya he cumplido todos mis sueños y muchos más. Lo que me queda es disfrutar de mi vida, que es el rock; es lo que yo elegí y lo que más me gusta hacer. Así que voy a estar ahí hasta que la vida me deje, sin más pretensiones: no tengo retos ni ansias de nada, solo la voluntad de seguir despertándome cada mañana con canciones, de seguir viviendo en clave de rock.