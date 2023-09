De gira por España, con parada en el X aniversario de Garaje Beat Club. Vuelven los legendarios proto-punk-rockers The Dictators, banda de culto, de las más influyentes de la historia, nacida en Nueva York en 1973, que junto a MC5 o THE STOOGES son el eslabón que une a The Velvet Underground con Ramones. Go Girl “Crazy!” (Epic, 1975) fue el primer disco de los The Dictators, una suerte de punk-rock hedonista, publicado un año antes del debut de los Ramones y dos antes del de los Sex Pistols y los Clash en Inglaterra. 1975 es también el año del debut de Patti Smith.

Dentro de la discografía del seminal grupo neoyorkino, destaca también “Bloodbrothers” (Asylum, 1978), álbum que rescata el espíritu punk rock evaporado moderadamente en su anterior álbum. Después llegarían años más irregulares, con singles que se estirarían hasta los los 2000. Durante los 80 estuvieron inactivos, con sus miembros centrados en otros proyectos musicales, hasta que volvieron a reunirse en 1991. Desde entonces siguen dando rienda suelta en directo a esas canciones que destilan punk rock, bastante melodía, humor, sátira y chulería. Saben agitar al personal, y no muchos pueden presumir de que AC/DC fuesen sus teloneros en 1977, en Nueva York. Un año después, durante la gira de "Powerage", los papeles ya se habían invertido. Dos de los dictators fundadores, el bajista y cantante Andy Shernoff y el guitarrista Ross The Boss (también fundador de MANOWAR), volvieron a contactar en 2020 para solucionar "asuntos pendientes". Ross sugirió reunir al grupo, y Andy accedió con una condición: que su viejo amigo Albert Bouchard (BLUE ÖYSTER CULT) se encargara de las baquetas. El cuarteto fue completado con el cantante y guitarrista Keith Roth (FRANKENSTEIN 3000), y lanzaron tres canciones: "God damn New York", "Let's get the band together" y "Festivus". El humor descarado, las letras sociales y la alta energía no faltarán en el nuevo álbum que tienen en perspectiva. Miércoles 27 de junio · 20:00 . Garaje Beat Club (MURCIA)

18 euros + gastos / Taquilla: 22 euros