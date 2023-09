Pilar Jurado (Madrid, 1968) sabe cómo vender su espectáculo. Vale que la propuesta resulta, ya de entrada, sumamente atractiva –y más en un año como este, en el que su homenajeada hubiera cumplido cien años–, pero es que la emoción con la que la cantante afronta la gira Callas by Pilar Jurado es desbordante. De hecho, dice que no ha escatimado en recursos vocales y asegura que ha planteado un repertorio con las arias más espectaculares de la carrera de ‘La Divina’ (lo que obliga a nuestra protagonista a pasar de soprano ligera a mezzo, pasando por lírica y dramática, en un cortísimo lapso de tiempo; una locura...).

No es de extrañar, pues, que el público se vuelva «loco» desde que arranca su show, especialmente al escuchar algunas melodías reconocibles («lo que hace muy fácilmente digerible por cualquiera un programa de gran complejidad musical»). Además, por si fuera poco, en la Región, Jurado dobla su apuesta: no solo actuará el viernes en el Teatro Romea de Murcia; también lo hará el sábado en El Batel, un reto al alcance de muy pocas voces en el mundo. Pero bueno, ella es «la mujer de los retos», y, utilizando un símil taurino, dice que «encerrarse con seis Miuras» no le asusta. Por suerte, para esta ‘faena’ cuenta con el apoyo de nuestra Orquesta Sinfónica, para la que solo tiene elogios.

¿Cómo está, Pilar?

A tope. Agobiadilla, incluso. Llevo tantas cosas encima... Ya sabes, de esto que se te junta todo: la promo, sesiones de fotos..., todo eso que va aparte de los conciertos. Además, pronto estreno una obra en el Auditorio de Barcelona, con lo que estoy componiendo, dirigiendo, canto... ¡Me duele todo! [Risas].

Pero... es buena señal, ¿no? Que no falte el trabajo.

Claro. Además, yo soy una persona tremendamente activa, con lo que no me supone un problema andar así. Pero es muy cansado físicamente, todo hay que decirlo.

Me lo imagino... Y no es por meter presión, pero el domingo tiene concierto [por hoy].

¡Sí! En Segovia. Ya hice este espectáculo [Callas by Pilar Jurado] en Las Rozas y ahora es como que ya comienza la gira. Y en unos días me tendréis ya por allí, en Murcia. Y, al día siguiente, en Cartagena. Es una barbaridad, te lo aseguro... Haciendo un símil taurino, hacer este programa dos noches seguidas es como encerrarte con seis Miuras. Piensa que estamos hablando de un repertorio con algunas de las arias más exigentes de Callas...

¿Y cómo va eso? ¿Hace suyas estas piezas o intenta recrear de la manera más fidedigna posible las interpretaciones de Callas?

No, no intento imitarla. Principalmente porque creo que la mejor virtud que puede tener una artista es ser única e irrepetible; ella lo fue y a mí me encantaría serlo. Así que este espectáculo es Pilar Jurado en estado puro, un concierto en el que traigo a mi terreno todas esas arias. Pero sin olvidar a Callas y, te diré más: sin olvidar a Renata Tebaldi, que era como su gran rival en aquella época. De hecho, quizá la voz de Callas estaba menos cuidada, pero tenía una presencia escénica espectacular... Yo siempre digo que, si pudiera pedir algo, sería tener a ambas en una sola cantante, por lo que intento coger lo mejor de las dos.

¿Cómo surge este proyecto?

Pues está motivado por la celebración del primer centenario de su nacimiento. Pero vamos, la de Callas siempre ha sido para mí una figura muy especial; diría incluso que ha estado siempre presente en mi vida sin yo buscarla. Las primeras grabaciones líricas que hice y que se acercaban un poco a lo que a mí me gustaba eran de ella, pero es que, profundizando en su biografía, me di cuenta de que ambas empezamos a estudiar a los 13 años, de que ambas debutamos los 16... En fin, que a lo largo de mi vida he pasado por mucho de lo que ella pasó, y me apetecía dedicarle un espectáculo como este.

¿Hasta qué punto ha sido una influencia como cantante? Porque, en realidad, murió siendo usted muy jovencita...

Sí, pero, fíjate: yo aprendí a trinar escuchando a Callas. Nadie era capaz de explicarme cómo se hacía, así que decidí fijarme en cómo lo hacía ella. Y luego, cuando grabé L’arte della coloratura (2008), ese trino final fue de lo más alabado por la crítica [Risas]. De todas formas, hacerle este homenaje ahora –más allá de la coincidencia del centenario– es también una forma de poner de relieve el momento profesional de madurez en el que me encuentro. Porque tener la preparación técnica que esto requiere y mantener la voz necesaria para hacer algo así es algo... realmente increíble. La propia Callas había perdido muchos agudos con 35 años, y yo, sin embargo, no solo los conservo sino que los mantengo en perfecto estado.

Es que solo así se puede afrontar con garantías este repertorio.

Claro. Porque no he escatimado en medios vocales, ¿sabes? Quiero decir: nada de «Vamos a hacer esta que es más sencillita». No. He querido incluir en este concierto arias complejísimas pero que considero que son auténticas joyas, canciones que han llegado al gran público por la publicidad y el cine y que lo han hecho en la voz de Callas. Eso me encanta: hacer que algo aparentemente tan elitista pueda llegar a todo tipo de espectadores es maravilloso. Yo siempre he defendido que no hay que bajar el nivel para poder llegar a la audiencia.

Aun así, Callas son palabras mayores. Imagino que preparar este repertorio ha sido un reto...

Absolutamente. Pero es que yo soy la mujer de los retos, perdona [Risas]. Desde que me inicié en este mundo, siempre he explorado el exterior del círculo de confort; siempre he intentado ir más allá. Eso está en mi ADN: continuamente busco superarme. Lo sencillo ya está ahí, ya está hecho; yo quiero aportar algo nuevo. Una artista tiene la obligación de ser testigo del momento que vive y de intentar hacer cosas que otros no pueden hacer, porque eso es lo que te hará única (es lo que te decía antes). Por supuesto, eso va a depender de tus capacidades vocales, pero yo me siento una privilegiada en ese sentido, y además tengo una técnica fantástica. Si no, no se me ocurriría hacer lo que hago en Callas by Pilar Jurado, donde arranco con piezas de soprano ligera, sigo con algunas de soprano lírica, continúo por las de dramática y termino con las de mezzo; utilizo en un mismo espectáculo todos los registros que utilizó ella a lo largo de su carrera (en épocas distintas).

Es una locura...

Sí. Pero lo realmente exigente es que no será solo una noche, sino dos seguidas. Y en Cartagena, claro, con la misma fuerza.

Supongo que eso implicará un cuidado estricto de la voz.

Pues mira, yo soy muy poco histérica con esas cosas, ¿sabes? Una de las cosas que he aprendido a lo largo de mi vida es que, cuanto menos obsesivo seas con algo, mejor funciona. Todas esas filias y fobias de los cantantes... hace años que empecé a obviarlas. Intento ser lo más natural posible. Aunque sé que si puedo hacer esto es porque dedico muchas horas al día a entrenar mi voz. Pienso que, al final, nosotros somos atletas de la respiración: estamos preparados para controlar un montón de músculos a fin de que funcionen en sintonía. Pero eso son años de trabajo... Y ¿por lo demás? Bueno, pues llevo una vida bastante normal; no hago cosas raras (no fumo, no bebo), pero hablo mucho y duermo poco, lo que supongo que no ayuda... [Risas]. Aun así, sigo pensando en que esto es como cuando te vuelves loca por proteger demasiado a los bebés, que luego es contraproducente.

Además, tanto en Murcia como en Cartagena estará acompañada por los músicos de la Orquesta Sinfónica de la Región, con la que ya ha trabajado alguna vez.

Sí. Que sepas que tenéis una suerte increíble al poder contar con una orquesta como esta, que trabaja tan bien y que suena tan bien. Además, se está haciendo poco a poco un nombre en el sector. No sé si sois del todo conscientes de lo importante que es tener una formación propia de este tipo y de esta categoría, proque no solo tiene que ver con los conciertos que puedan ofrecer... Al final, tener una orquesta así hace que se fomente el estudio de la música en la Región, que haya más nivel en los conservatorios, más opciones para los alumnos, para los aficionados...

Llega aquí un par de días antes para trabajar con ellos, precisamente, ¿es complicado eso de tener que adaptarse cada semana a unos músicos diferentes?

Cada orquesta tiene sus particularidades, pero, afortunadamente, tenemos un lenguaje universal: la música. Y aunque sean formaciones muy numerosas, en realidad lo más importante es que los directores entiendan claramente qué es lo que yo hago sobre el escenario (porque son ellos los que tienen que seguirme). Así que sí, los días previos son un poco para eso, para terminar de acoplarnos. Pero bueno, debo decir que, a lo largo de mi carrera, he tenido siempre mucha suerte en este sentido: todas las orquestas con las que he cantado se han sentido muy cómodas conmigo y yo con ellas. Cuando vas como directora es distinto... [Risas].

Otro aspecto clave de Callas by Jurado es el vestuario.

Sí. Es que, a ver, Callas supuso un antes y un después en el mundo de la ópera porque ella fue la que realmente llevó el arte dramático al escenario. Es decir, para ella era tan importante interpretar bien sus obras vocalmente como dar vida a sus personajes. Vamos, que no solo era una voz bonita. Y yo estoy muy en línea con ello. Francisco Nieva me decía: «¡Tú lo que eres es actriz!», y yo le respondía: «Pero me gusta más lo de ser cantante, que cobramos más» [Risas]. En fin, que Callas fue seguramente la primera que entendió la importancia de meterse también en el personaje, y además tenía un carisma tremendo y los grandes maestros de la moda de la época se pegaban por vestirla. Y, en este sentido, yo he tenido la suerte de poder contar con Mayte Fernández y Pilar Pleite, que me han hecho ex profeso toda una serie de vestidos espectaculares con los que pretendemos acercar todavía más a Callas al público, pues la idea no es solo mostrar quién era como cantante, sino también como ser humano.

Una suerte de reivindicación de su figura.

Sí, porque como ocurre con otros grandes mitos, la gente conoce el nombre, pero desconoce el fondo. Es como un iceberg, que solo vemos la parte que asoma. Pero, normalmente, este tipo de personajes tienen detrás una grandísima historia. Y, al contrario de lo que pueda parecer, creo que traerlos a la tierra y dignificarlos los hace más divinos.