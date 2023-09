Este fin de semana tendrá lugar en La Fica la tercera edición del Visor Fest. Tras el éxito de la anterior, el festival. cuyo cartel es un auténtico blanco en la diana, se ha consolidado entre los aficionados con su apuesta por la música de los 80 y 90. Mantiene el formato que le ha hecho característico, más cercano a los directos en salas que a lo usual en macrofestivales: conciertos completos, sin solapamientos, con un sonido impecable al aire libre, y sin privilegios de acceso al front stage que valgan.Cuenta este año con nombres como Suede, Orchestral Manoeuvres in the Dark, Echo & The Bunnymen, The House of Love, Inspiral Carpets, Nada Surf, The Primitives y Mercromina, y ha incorporado a la programación un plantel de excelentes djs que se unen a la ya fabulosa programación de directos. El viernes 22, Colectivo Los Viernes (Rafa Skam, Antonio Hurrah! y Dani Carreres), Mar MG y David Kano acompañarán los conciertos de Orchestral Manoeuvres in the Dark, Inspiral Carpets, The House of Love y The Primitives. El sábado 23 será el turno de Dj Pequeño Burgués, Alesa DJ y Club Camelot Djs (Toño y Bryan). Amenizarán aquellos momentos en que no estemos vibrando al son de Suede, Echo & The Bunnymen, Nada Surf y Mercromina.

OMD

Orchestral Manoeuvres in the Dark han agotado todas las localidades para las otras dos fechas que tiene cerradas en España con su gira “Architecture & More”. Son uno de los platos fuertes del Visor Fest. Más conocidos como OMD, han sido, en la evolución del pop británico, una de las bandas esenciales en la expansión popular y la conquista de prestigio de las canciones con base electrónica. Surgieron a finales de los años 70, y durante varios años victoriosos, en los que publicaron discos de gran trascendencia (“Architecture & Morality”, “Dazzle Ships”), el dúo de Liverpool formado por Andy McCluskey y Paul Humphreys firmó algunos temas que han pasado a la historia más ilustre del synth-pop. Canciones suyas, como “Electricity” o “Enola Gay” todavía son recordadas como parte integral de la rama más entusiasta y futurista del pop de los ochenta, y, pese a su veteranía, a OMD les pasa más o menos lo que a otras bandas contemporáneas como The Human League o Depeche Mode: su material de hace casi 40 años estaba tan adelantado a su época que aún suenan y resultan modernos. Tan modernos que siguen en activo, y sus giras están a la altura.

OMD firmaron con Factory Records para un primer álbum a la vez que grupos como Joy Division, y sus experimentos electro con sintetizadores convencieron a los productores. El primer disco, "Electricity" (1979) fue un éxito inmediato. En los 90 detuvieron su andadura profesional, para regresar en 2007, y desde entonces han agotado las entradas de la mayoría de sus conciertos. Sus álbumes de estudio más recientes demuestran que la banda es una de las pocas de su generación que sigue siendo capaz de crear música que inspira. No en vano, en octubre publicarán nuevo álbum, "Bauhaus Staircase", que a buen seguro presentarán aquí. Escrito, grabado y mezclado durante la pandemia predominantemente por sus dos miembros, será el más explícitamente político de Orchestral Maneuvers in the Dark hasta la fecha. También captura su deseo de “ser Stockhausen y Abba”.A principios del próximo año, el dúo saldrá de gira y recorrerá Europa y el Reino Unido, y con el anuncio comparten nuevo sencillo, “Slow Train”, que, según McCluskey, 'es una canción loca, y el video es increíblemente loco'.

Inspiral Carpets

Inspiral Carpets no venían por aquí desde aquella ya lejana actuación en la sala Límite, sobre la que durante muchos años se especuló si vino con ellos Noel Gallagher (Noel intentó ser cantante de Inspiral Carpets y no pasó la prueba, pero fue contratado para trabajar con ellos en algunas giras). Los de Oldham son, junto a Happy Mondays y Stone Roses, otro de los pilares en los que se asienta el sonido Madchester, la escena 'baggy'. Comenzaron reviviendo el sonido garage-rock de los 60 a través del distintivo sonido del órgano de Clint Boon. Alcanzaron la popularidad gracias al apoyo de John Peel, y a las buenas críticas en la prensa especializada, sobre todo con sus dos primeros discos, “Life” (1990, que fue nº 2 en las listas del Reino Unido) y “The beast inside” (1991). Los singles que tuvieron mejor aceptación entre el público británico fueron “This is how it feels” (1990) y “Dragging me down” (1992). Publicaron tres LPs más en los 90, y en 2014 sorprendieron con un disco homónimo, "Inspiral Carpets", continuista con su sonido, pero bicho raro en la escena contemporánea. Después de varios cambios de formación y la triste desaparición en 2016 del batería Graig Gill, se han embarcado este 2023 en una gira tras lanzar el recopilatorio "The Complete Singles". Para esta gira, Inspiral Carpets cuentan con tres de los reputados miembros que les dieron la fama: el guitarrista Graham Lambert, el cantante Stephen Holt y el teclista Clint Boon, además de los bajistas Jake Fletcher y Oscar Boon y el batería Kev Clark.

The House of Love

The House of Love se sumaron a última hora al espectacular cartel del Visor Fest tras la cancelación inesperada de toda la gira europea de los australianos The Church. Los británicos, que ofrecerán en el festival murciano su único concierto en España, darán, además, su única actuación confirmada en España en todo 2023: oportunidad única de poder disfrutar de una de las bandas fundamentales para entender el devenir del pop británico en las últimas cuatro décadas, con canciones inolvidables como "Shine On", "Destroy the Heart", "Christine" o "I Don't Know Why I Love You". Formados en Londres en 1986 con el carismático vocalista, guitarrista y compositor Guy Chadwick al frente, conocieron pronto la fama aupados por gurús como Alan McGee y John Peel. Tras amargos episodios entre Guy Chadwick y Terry Bickers (el guitarrista de los dos primeros y fundamentales álbumes) que llevaron a la disolución en 1993, The House of Love volverían diez años después a los escenarios con Chadwick y Bickers a bordo y reconciliados, pero actualmente Bickers ya no forma parte del grupo, y no vendrá a Murcia con ellos.

The Primitives

The Primitives surgieron también de la escena independiente británica allá por 1985, la misma que impulsó a bandas como The Jesus & Mary Chain, The Wedding Present, My Bloody Valentine o Primal Scream. De esa primera etapa quedan recuerdos como "Lovely" (1988), el álbum que los puso en órbita. Antes, el single “Really Stupid” (1986) fue recientemente reconocido por la prestigiosa revista Mojo como uno de los 40 singles de indie-pop más importantes de todos los tiempos. Poco a poco empezaron a llamar la atención, y recibieron un gran espaldarazo cuando Morrissey aparece en público con una camiseta del grupo, pero la consolidación definitiva llegó con su maravilloso álbum “Lovely” y con la inolvidable “Crash”, que llegó al top 5 de la listas británicas, y al top 3 en EEUU, alcanzando así una audiencia masiva. El cuarteto de Coventry fue tendencia a finales de los 80 junto a Transvision Vamp, The Darling Buds y otros grupos con rubia al frente, aunque en 1992 llegó la inesperada separación. En 2012 regresaron con “Echoes And Rhymes”, un recopilatorio de versiones de grupos oscuros de los sesenta liderados por mujeres; tras él llegó "Spin-O-Rama" dos años después. Eso sí, hay algo que ha permanecido inmutable en el espíritu de la formación: su amor por la independencia y una férrea capacidad para llegar a todos los públicos. Lo comprobamos de primera mano en un pasado Lemon Pop, y desde entonces no han cesado de girar.

Suede

Suede repiten en Murcia tras haber pasado por el SOS 4.8 en 2011, y más recientemente por el Welcome Estrella de Levante. El mismo año en que Oasis y Blur copaban portadas con sus obras magnas –“Definitely Maybe”, “Parklife”-, Suede se enfrentaban al siempre peligroso segundo elepé, tras un excelente debut epónimo publicado menos de dos años antes, con Brett Anderson convertido en la estrella que siempre ansió ser. La ambición e inspiración compositiva del tándem formado por Anderson y el guitarrista Bernard Butler parecía ilimitada, más aún cuando la banda avisaba lanzando ocho meses antes el emotivo single “Stay Together”, acompañado de dos excelentes caras B. Siempre con un ojo puesto en clásicos como David Bowie, The Smiths o Queen, “Dog Man Star” era un trabajo meditado y cuidado al milímetro, con la seguridad de un vocalista en su mejor forma cantando sobre las expresivas guitarras de Butler, todo envuelto en una elegante orquestación para dar forma a uno de los discos británicos más completos e impecables de la década de los 90. En Suede publicaba su primer sencillo, “The Drowners”, y la crítica se rendía a sus pies recibiéndoles como la gran esperanza del pop británico. Tenían por delante una carrera larga y prolífica, interrumpida por un lapso de 7 años, y que retomaron por todo lo alto en 2010. Su sexto álbum de estudio, "Bloodsports" fue la confirmación definitiva de un regreso más que esperado, gracias al que hemos podido disfrutar de discos del calibre de "Night Thoughts", "The Blue hour" y, el más reciente, "Autofiction" (2022). Para Suede todavía no se ha acabado la época de los baños de masas y la actitud de superestrellas. Hoy son una banda pop de mediana edad que sabe mantenerse en el cambiante show business con canciones como las que alimentan aún sus conciertos: “So young”, “Metal Mickey”, “Beautiful ones”, “New generation”. Ya les gustaría a grupos olvidados de su quinta.

Echo & The Bunnymen

Son tiempos de reconocimiento para Echo & The Bunnymen. Recientemente ha llegado al mercado la reedición de su recopilación de grandes éxitos, “Songs To Learn & Sing”, y luego ha comenzado la gira ‘Celebrating 40 Years Of Magical Songs’. una celebración que continúa en 2023. Con más de 40 años de carrera, los Bunnymen son un referente para la nueva generación de bandas como Coldplay, que tiene una versión de “Lips like sugar”.

Echo & The Bunnymen se formó en 1978 y compartieron inicios y filosofía con The Clash. Inspirados por Talking Heads, Joy Division, The Doors o The Velvet Underground, causaron un impacto inmediato en las listas de éxitos británicas. En 1984, con su tercer álbum, “Ocean rain”, dieron el salto a EE UU. Ian McCulloch abandonó la banda en 1988, a la que regresó tras nueve años. Sus tres álbumes desde 1997 han sido considerados un triunfo artístico: “Evergreen” (1997), “What are you going to do with your life?” (1999) y -”Siberia” (2005). Sin la bravuconería de McCulloh, no habrían existido luego las de Ian Brown (Stone Roses) y Liam Gallagher (Oasis). Suyo es el honor de ser el frontman por excelencia del post-punk, Ian Curtis al margen. Sus influencias han trascendido a grupos tan emblemáticos como Oasis, The Killers o Interpol.

Con sus cuatro primeros discos -”Crocodiles” (1980), “Heaven Up Here” (1981), “Porcupine” (1983) y “Ocean Rain” (1984)- y con canciones como “The killing moon”, “Lips like sugar”, “Bring on the dancing horses” o “The cutter”, la formación encabezada por Ian McCulloch y Will Sergeant conquistaba las listas de éxitos al mismo tiempo que subyugaba a la crítica musical con su rock guitarrero moderadamente oscuro y psicodélico. Su último disco, “The Stars, The Ocean & The Moon” (2018), contiene trece piezas seminales de su cancionero reinterpretadas y reimaginadas.

Nada Surf

Nada Surf, formados en Nueva York allá por 1992, ocuparon rápidamente un lugar destacado en la escena del rock alternativo. Con su tercer disco, "Let Go" (2002), la crítica mundial se rindió a sus pies. Con un total de diez trabajos publicados, han triunfado en sus diferentes giras, tanto a nivel nacional como internacional, consiguiendo numerosos 'sold outs'. Su último álbum de estudio (el 9º), "Never Not Together" (2020), recuperaba su espíritu más eléctrico; en él expanden su visión humanista del mundo a través de una gran colección de canciones, en la línea del sonido elegante y atemporal que siempre les ha caracterizado.

Mercromina

Como representantes de la prolífica cantera nacional, los albaceteños Mercromina no podían faltar en esta entrega de Visor Fest. Reunidos de nuevo en 2015 tras una década de separación, volvieron a demostrar por qué son uno de los nombres de referencia en la historia del pop español. "Acrobacia" (1995) fue su primer álbum, y cuentan en su haber con trabajos del calado de "Hulahop" o "Canciones de andar por casa".

En el principio estaban Surfin’ Bichos, el primer grupo en el que militó Joaquín Pascual, (1964), o, al menos, la primera formación “mencionable”, según el propio Joaquín. A finales de los 80, cuando la Movida agonizaba, con una escena independiente nacional aún en ciernes, irrumpieron Surfin’ Bichos con Pascual a la guitarra y los teclados,y cambió todo. Su impacto se extiende más allá del 94, año en el que termina la aventura. Surfin’ Bichos fueron punto de partida de muchas cosas. De sus cenizas nacieron Mercromina, con antiguos compañeros de formación y con Joaquín Pascual aportando voz, guitarra y teclados. Diez años de recorrido desde 1995, 5 LPs y una influencia que escapa al control de los números. Travolta, junto al también surfin’ bicho Carlos Cuevas, fue el último grupo de Joaquín Pascual antes de iniciar su andadura en solitario.