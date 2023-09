Concierto a concierto, la gira de despedida de Second -que casi empalmaba con la anterior-, se acerca a su fin. Para ser más exactos, a los murcianos les quedan nueve fechas: tres, las de cierre (consecutivas), serán en el Teatro Circo de la capital del Segura -los días 28, 29 y 30 de diciembre-, mientras que todavía les queda algún festival y una noche que se espera mágica en Las Ventas (el 18 de noviembre) y para la que ya tienen todo vendido, como ocurre con sus actuaciones en Murcia. Así que las oportunidades de verles en directo por última vez empiezan a complicarse..., de ahí que el concierto de esta noche en el Recinto Ferial de Yecla sea particularmente atractivo para los fans. Además, es gratuito (y la última ocasión de disfrutarles en la Región si no tienes entrada para el TCM).

Es curioso, porque la gira pasada, la de Flores imposibles, pintaba muy bien para Sean Frutos y los suyos. De hecho, las razones de la despedida no están todavía claras..., pero en su comunicado dejaban traslucir que no era una decisión tomada a la ligera, sino algo meditado: «Nada es para siempre... Excepto el amor que nos habéis regalado durante estos 25 años de música y vida. Ese lo llevaremos grabado en nuestras almas para toda la eternidad». «Vamos a poner toda la pasión y fuego en cada una de estas últimas citas. No lo entendemos de otra forma. Así nacimos y así nos iremos», aseguraron, y todo apunta a que ese compromiso aplica de cara al concierto de esta noche.