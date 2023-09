Me encuentro con Zacarías Cerezo Ortín, que está pintando junto al Santuario de la Fuesanta. El conocido pintor, un hombre afable, inteligente y tranquilo, gusta de recorrerse los pueblos y los paisajes, sean de nuestra Región, de Italia o del norte de España. En unos tiempos en los que la gente lo fija todo con la inmediatez de los selfies del teléfono móvil, este acuarelista peregrino practica la plasmación minuciosa, detallada, inspirada y luminosa de los rincones, los campos, la vegetación, los árboles, las palmeras, las casas y los monumentos que se va encontrando a su paso. Artísticamente es un trabajo hermoso, pero indudablemente es una tarea necesaria la de dar a conocer y poner en valor el patrimonio, muchas veces en peligro, actuando, incluso, como un notario que levanta acta de lo que a menudo se va desmoronando o es destruido hasta la desaparición: «Mucho de lo que he pintado ya no existe», me dice con dolor sincero.

Es un hombre sobrio, moderado y frugal. Mientras hablamos, él toma un café y yo una cerveza con almendras. Es esta la continuación de la conversación que tuvimos en el Casino de Murcia, donde expone Andar para pintarlo, unas espléndidas obras sobre el Camino de Cartagena a Caravaca de la Cruz, exposición que ya pudimos ver en el Teatro Romano de la ciudad mediterránea y que, con algunos cambios, podemos disfrutar ahora. Le interesa mucho el patrimonio en general, cultural, paisajístico y arquitectónico, y eso se nota en sus obras y también en su interesante conversación.

«Yo soy hijo y nieto de huertanos, nací en Guadalupe, junto al monasterio de los Jerónimos. Me ha marcado tanto la huerta como la cercanía a este impresionante monumento donde de crío ayudaba como monaguillo. Era una manera de poder admirar la belleza de aquellos patios, aquellos muros, aquellos cuadros y aquellas imágenes y esculturas. Allí fui a clases con los jesuitas y después estudié Electrónica. Me habría gustado estudiar Bellas Artes, pero había que salir fuera y mi familia no se lo podía permitir. Aun así, estudiar un oficio tampoco estaba al alcance de tantos chavales que se tenían que quedar en la huerta o en la albañilería. Yo sabía bien lo que era trabajar, desde niño ayudaba con los animales y en las labores de la tierra».

Prosigue rememorando su evolución como persona y artista: «Yo pintaba, como todos los niños, pero nunca lo dejé. De adolescente me compré un caballete y una caja de óleos. Ahora me doy cuenta de que no despuntaba, pese a tanto tiempo pintando al óleo. Fue ya en los años 80 cuando empecé con la acuarela, cuando encontré mi vocación y mi camino. La acuarela me atrapó y nunca la he dejado, aunque he trabajado siempre en el mundo de las telecomunicaciones», y me cuenta que eso de ser técnico de Telefónica y estar a diario resolviendo averías le ha ayudado en la vida a afrontar los problemas y resolverlos sin ponerse de los nervios. Me dejo llevar por aquello de cómo ha cambiado nuestro mundo y hablamos de los teléfonos: «No es que nos acordemos perfectamente de cuando los móviles no tenían internet ni cámaras o ni existían, sino que yo he vivido cuando las teleoperadoras tenían que conectar las clavijas para darte línea. Uno llega a una edad, sin ánimo de ser nostálgico, en que ha visto cambiar totalmente el mundo y, pese a todo, sigue aferrado a lo que permanece a la vez que al progreso».

Me confiesa que ha tenido la suerte de tener un trabajo que me ha dado estabilidad económica. «Vivir exclusivamente del arte es muy complicado en ocasiones. Mi familia lo ha agradecido, desde luego, pero yo he disfrutado de todas las tardes libres y de poder pintar lo que he querido, sin dejarme llevar por ninguna imposición de las modas, el mercado o las galerías. Y he de reconocer que siempre me ha ido bien, aunque desde la crisis de 2008 todo ha cambiado y ya no se vende igual. Tal vez aquello era insostenible, pero la burbuja urbanística, pese a su lado dañino, hizo que se comprara casi cualquier mancha de colores a juego con el sofá y las cortinas, sin demasiado criterio en algunas ocasiones: había que llenar los chalets de obras de arte, que era algo que daba mucho estatus».

De sus influencias me señala, sobre todo, el arte barroco: «Yo creo que estoy marcado por el barroco de nuestra Región. Desde que era niño y veía aquél San Jerónimo del taller de Salzillo, que ahora está en la catedral, siempre he visto en los cuadros, esculturas y la música barroca un mundo que me es propio y cercano. Tal vez de ahí viene mi obsesión por los detalles, por llenar los cuadros y no dejar zonas en blanco y, sobre todo, mi gusto por la música barroca, sin la que no podría pintar». Y añade: «El paisaje me da mucha libertad, más que la figura humana. Puedes mover una palmera de lugar, eliminarla o poner más, mi obra es figurativa pero no me obsesiona ser literal, adapto los elementos, los colores y la luz a mi visión de la obra. Me gustan también los pueblos, el paisaje urbano, con sus volúmenes, sus luces y sus sombras, pueblos con siglos de historia, marcados por el paso de civilizaciones distintas, localidades con encanto como Cehegín o Bullas, que no fueron destruidos en aquellos años 70 del desastre en otras localidades costeras del Mediterráneo».

Me cuenta que no se considera un artista autodidacta porque ha aprendido de muchos maestros, estudiando sus obras, viendo museos y exposiciones. «Realmente me interesa el arte en su totalidad, sin importar escuelas ni técnicas, sea figurativo o abstracto, aunque reconozco que me cuesta más acercarme al arte conceptual, que a veces veo más pseudo filosófico o literario que artístico. Yo doy importancia a la creatividad y la imaginación pero también al oficio sobre la técnica pictórica. Hubo una época en que lo figurativo era muy denostado. Por suerte, vivimos en una época de libertad, donde lo que importa es que la obra sea buena y comunique».

Habla de sus viajes y andanzas por la ciudad italiana de Santa Maria Capua Vetere, cuna de la familia Salzillo. Zacarías es promotor de los actos de hermandad que se van a realizar con Murcia y que van a contar con el apoyo de la UE. La conversación con el maestro sigue y sigue. Y lo que uno aprende.