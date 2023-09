A sus 91 años, Fernando Botero vive en la ciudad italiana de Pietrasanta, en la Toscana. Sin embargo, desde este jueves, un pedacito del genial artista de Medellín habita las salas del Centro Cultural Las Claras de la Fundación Cajamurcia, en la capital del Segura. Y es que allí se inauguró ayer la exposición Sensualidad y melancolía, que por medio de medio centenar de obras –entre pinturas, acuarelas, dibujos y esculturas– repasa la evolución artística de este genio internacional desde los años setenta del pasado siglo, hasta algunas de sus últimas creaciones.

Se trata, sin duda, de una de las grandes exposiciones de la temporada en la Región, pues Botero, nacido en Medellín (Colombia) en 1932, sigue siendo una de las figuras más destacadas del panorama artístico mundial, conocido por la voluptuosidad típica de sus figuras y el uso del color de una forma vibrante. «Ha inventado una forma distinta de ver el arte, el boterismo», resumió en una rueda de prensa previa a la apertura de la muestra la comisaria Marisa Oropesa, quien definió este proyecto como «didáctico» al estar presentes entre estas casi cincuenta piezas los temas recurrentes del autor, como el universo femenino, la pintura al aire libre, la naturaleza muerta y el desnudo, así como contenidos que entroncan con las raíces de su tierra natal como el carnaval, la música o el baile. Pero para Oropesa lo más importante no es la temática en sí, sino la mirada de Botero, «que traspasa la realidad y le hace transformar las cosas que todos vemos en su propio mundo».

De hecho, a la entrada del centro cultural aparece una cita del propio Botero que incide en esta cuestión y dilucida el sentido de la pintura para el colombiano: «El problema no es crear distintos temas, sino hacer lo mismo que han hecho todos de forma diferente. El mismo hombre o la misma mujer, el mismo caballo, el mismo árbol, la misma naturaleza muerta, pero visto con otro sentimiento, con otros ojos». Así, bajo esta filosofía se entienden las piezas instaladas en Las Claras, algunas sumamente icónicas y, la mayoría, de gran impacto visual (y disfrutables en el céntrico centro cultural murciano hasta el 26 de noviembre).

En este sentido, la comisaria quiso incidir en la importancia de esta muestra y en hasta qué punto los murcianos se pueden sentir privilegiados de poder gozar de una exposición de estas características tan cerca de casa. «Se han hecho muy pocas exposiciones de Fernando Botero en España», aseguró Oropesa, quien detalló además que esta muestra contiene novedades que nunca antes se habían expuesto, como el óleo sobre lienzo La casa de Marta Pintuco.

El universo femenino también está presente en esta colección a través de distintos iconos cristianos, la tauromaquia o sus caracaterísticos desnudos, ya que, según asegura Oropesa, el autor siempre intenta empoderar a la mujer en sus obras. Pero la sensualidad del autor no solo se muestra a través de sus pinturas, sino también por medio de sus esculturas, que ocupan un lugar central en la exposición. Es precisamente una de ellas, titulada Mujer con espejo, la que preside la sala en la que se ha instalado el arte del colombiano. Un arte que es explicado en una de las distintas citas del autor que llenan las paredes de Las Claras: «Para uno ser artista tiene que estar en desacuerdo y, mientras más en desacuerdo esté, más importante es. Si no, uno es un seguidor, no un artista».