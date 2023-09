Laia Abril ha sido galardonada este jueves con el Premio Nacional de Fotografía del año 2023, concedido por el Ministerio de Cultura y Deporte y dotado con 30.000 euros.

El jurado ha otorgado el galardón "en reconocimiento a un trabajo de investigación artística" que, tras documentarse en distintos puntos del planeta, se ha concentrado en temáticas "vigentes y que estructuran social y políticamente la discriminación, sobre todo de las mujeres, así como el sufrimiento individual y colectivo que relega a ciertas personas como masa anónima al margen de la sociedad".

Graduada en Periodismo, Abril (Barcelona, 1986) trabajó durante cinco años en la residencia de artistas de Fábrica, en Italia, como editora creativa y fotógrafa de COLORS Magazine.

Su obra, que hace uso de la fotografía, el texto, el vídeo y el sonido, se ha estructurado en trilogías temáticas y aborda cuestiones relacionadas con la sexualidad, el cuerpo, la psicología y los derechos de las mujeres "con el objetivo de romper tabúes sociales sobre lo diferente y favorecer la empatía", señala la nota de prensa.

El fruto de su trabajo, que comprende series como 'On Sexuality', 'On Eating Disorders' o 'A History of Misogyny', se ha expuesto en centros internacionales y forma parte de colecciones privadas y públicas como las del Musée de l'Elysée y el Fotomuseum Winterthur, así como el Fondo Regional de Arte Contemporáneo de Francia (FRAC) o el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC).

Suyos son los libros 'Thinspiration' (autopublicado, 2012), 'Tediousphilia' (Musée de l'Elysée, 2014) y 'The Epilogue' (Dewi Lewis, 2014), este último reconocido en los premios Paris Photo-Aperture First Book Award, Kassel PhotoBook Festival y PHotoEspaña Best Book Award.