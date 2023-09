La nueva temporada de la Filmoteca Regional de Murcia ya está en marcha. Lo está desde el pasado día 1, cuando comenzó el ciclo ‘Una feria de película’, con proyecciones para los más pequeños de la casa. Sin embargo, ayer arrancaron las sesiones más ‘adultas’ –con Secaderos (Rocío Mesa, 2022) y una selección de cortos de cineastas africanos–, y hoy se inaugura uno de los ciclos más destacados del curso: ‘El bazar de las sorpresas’, la propuesta del periodista Ángel Montiel para los habituales del centro.

En concreto, la película que inicia este programa es Las invasiones bárbaras (2003), del canadiense Denys Arcand, que se llevó el premio a Mejor Guion en el Festival de Cannes. Podrá verse a partir de las 21.15 horas, mientras que mañana habrá un segundo pase a las 18.45 horas. Además, este viernes se podrá disfrutar también de otro de los filmes destacados del veterano realizador –cinta también elegida por Montiel–, El declive del Imperio Romano (1986), cuya proyección está prevista, también, a las 21.15 horas.

La semana que viene, dentro de ‘El bazar de las sorpresas’ –que surtirá de proyecciones a la Filmoteca hasta mediados de diciembre–, se han programado sesiones de Heat (Paul Morrisey, 1972) y, la siguiente, de Corridas de alegría (Gonzalo García Pelayo, 1982). Según el periodista, «la elección no obedece a ningún canon. Solo son películas que me impactaron por diversas razones a lo largo de mi vida. No hay criterio de calidad, sino emocional».