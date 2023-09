Para Juan Álvarez, en esto del humor no hay nada sagrado. «Nada. Nada absolutamente», responde tajante. «Los únicos límites son los que uno, personalmente, quiera imponerse, en función, por ejemplo, del medio en el que publicas», aclara el historietista mazarronero. Por suerte, a lo largo de su ya dilatada trayectoria como dibujante, siempre ha estado ligado a publicaciones en las que el humor era tomado –utilizando sus propias palabras– «como algo muy serio» (sirvan de ejemplo los semanarios satíricos Puta Mili y El Jueves).

Además, por si no fuera suficiente, casi siempre que se ha metido en ‘jardines’ lo ha hecho acompañado por un verdadero profesional del arte de apagar fuegos (literal), Jorge Gómez, o Jorge G. Con el murciano como colorista, Álvarez dio vida a personajes icónicos de la viñeta cómica de los noventa como MM, el Gordo, Tete y Adolfo, más conocidos como ‘Los Mendrugos’, o como Lucía (y su Gabinete de Sexología). O como la Capitana Diana y Hera (y sus cosas de bombera). Y como la relación de sus creadores, que va camino ya de la cuarta década, todos ellos (y ellas) siguen protagonizando, a su manera –cuando sus ‘jefes’ les dejan aparecer en alguno de sus múltiples trabajos–, pequeñas aventuras cotidianas capaces de encontrar la carcajada del lector.

Sin embargo, la última aventura de los ‘vástagos’ de Juan Álvarez y Jorge G. no tiene nada de cotidiana. Porque por reconocibles que sean, por mucho que estemos más que acostumbrados a verlas casi a diario en libros de texto, prensa o incluso redes, obras como El grito, de Munch; La joven de la perla, de Vermeer; La Monalisa, de Da Vinci, o el Guernica, de Picasso, tienen poco de corrientes. De hecho, quizá el adjetivo más adecuado para referirse a estas obras es ‘extraordinario’; no en vano, hablamos de algunas de las grandes obras de la pintura universal. Y es ahí, en ellas, donde Los Mendrugos y compañía protagonizan sus travesuras más disparatadas (por mucho que Álvarez insista en que ni siquiera estos lienzos son sagrados para quienes viven del humor).

Por concretar, nos referimos a una serie que los murcianos han bautizado como Encuentros y que les ha brindado la posibilidad de versionar..., pues eso, algunos de los cuadros más famosos del arte (como los citados y otros como La siesta, de Van Gogh; La persistencia de la memoria, de Dalí; El beso, de Klimt; El duelo a garrotazos, de Goya; Noctámbulos, de Hopper...). Y así hasta treinta; treinta obras que desde el pasado jueves se pueden disfrutar en el mejor lugar posible para autores como Álvarez y Gómez: en La Fábrica del Humor del Instituto Quevedo, en Madrid. «A nivel institucional, para nosotros es como tocar techo», afirma el mazarronero. Y a eso hay que añadir que, para más inri, este proyecto no nace de ellos, sino de las cabezas pensantes de la Fundación Gin.

«Exponer siempre es un gustazo, pero cuando lo haces porque alguien se ha interesado en tu trabajo es... especial. Cuando alguien te llama y te dice: ‘Oye, se nos ha ocurrido esta historia y hemos pensado en vosotros’, lo sientes como un espaldarazo a veces necesario. Y si encima te lo proponen entidades como estas, pues... ¡para qué más!», señala Álvarez, entre risas. Ahora, llevar su proposición a buen puerto no ha sido ni rápido ni fácil: «Fue un reto mayúsculo. Lograr que nuestros personajes dialoguen con estas pinturas no es sencillo. Porque piensa que no solo de trata de incluirlos en el cuadro, sino que con ellos llevan su contexto; eso es lo difícil, poder mantener a Los Mendrugos o a Lucía tal y como son. Y por eso cada una de estas obras está pensada y repensada, y por eso ha habido algunas piezas clásicas que se han quedado fuera al no encontrarles un encaje adecuado», explica el dibujante.

Mucho más sencillo ha sido trabajar con el posible ‘qué dirán’. «Yo creo que la gente está ya más que acostumbrada a la ironía. Afortunadamente, el humor gráfico ha hecho posible que en este país tengamos una mirada diferente. La Codorniz, El Papus, El Jueves..., son revistas que, a lo largo de su historia, han reunido a personajes de todo tipo –pero con una inteligencia supina– que han puesto los cerebros de los españoles a funcionar, y eso ha dejado un poso. Por eso no creo que nadie se escandalice con estos Encuentros», señala Álvarez, quien asegura que, aunque así fuera, él ha disfrutado mucho de este encargo. «Estos retos -declara al respecto- te hacen llevar al límite tu creatividad, y eso es bueno porque te ayuda a crecer como autor. Y que sigamos creciendo a nuestra edad es importante... Me gusta pensar que somos como los actores, que mueren encima de las tablas; pues bien, nosotros tenemos que hacerlo siendo siempre ingeniosos, originales».

De hecho, el mazarronero no deja de trabajar y desvela que en noviembre verá la luz una nueva novela gráfica con su firma. Solo con su firma. Sin la de Jorge G. Cree que quizá esa es una de las claves que ha permitido mantener su sociedad con el murciano durante tantos años. «Él hace sus marinas, sus paisajes; yo hago mucha ilustración, cómics. Y luego nos juntamos», señala Álvarez, que es quien pone la idea y la línea, mientras que Gómez se encarga del color: «Digamos que yo hago el guion y la composición, y él se ocupa del entintado, que en esta ocasión ha sido un trabajo superexigente. Porque piensa que son cuadros tan sumamente reconocibles que replicar el ‘ambiente’ de cada uno de ellos no era sencillo. Pero lo ha dejado niquelado, y gracias a eso pensamos que nuestras obras han quedado muy cercanas a las originales, pero, a su vez, muy fieles a nuestro estilo».

A ello ha contribuido también –por supuesto– el particular sentido del humor de Álvarez, que ha sido capaz de darle una vuelta de tuerca a lienzos a los que había que echarle mucha imaginación para convertirlos en una viñeta humorística. Sirva de ejemplo Los fusilamientos del 3 de mayo, de Goya: «Para ese lo que hemos hecho es sustituir a los madrileños por Los Mendrugos y a los franceses por tunos, y en vez de estar apuntándoles con bayonetas, lo hacen con guitarras, bandurrias, laúdes y panderetas. Y, claro, los chavales se ven amenazados, pero de otra manera», comenta risueño el mazarronero, que ha intentado «darle un giro simpático» a otros cuadros «difíciles» como el Guernica. Eso sí, el que quiera ver cómo ha quedado la obra de Picasso en manos de Juan Álvarez y Jorge G. tendrá que ir a Madrid (o hacerse con un catálogo de la muestra), porque, de momento, no está previsto que venga por la Región (aunque hay intención de moverla). Hasta mediados de octubre será visitable en La Fábrica del Humor.