¿Quién es Darío Martínez Carreño, este joven pintor de La Unión a quien sus compañeros de Facultad le llamaban ‘La pantera en Libertad’, como la canción de Mónica Naranjo? Yo sabía de él por sus espectaculares trabajos en torno al Festival del Cante de las Minas, tanto en aquella colectiva que organizó Esteban Bernal como por esos escaparates en comercios unionenses, tan currados y llenos de creatividad, pero en los últimos meses he tenido la oportunidad de verlo pintar en directo en algunos eventos artísticos en varios lugares de la Región. Tanto su dominio de la figura humana, en especial la masculina, como no podía ser menos en un admirador confeso del gran Miguel Ángel, como sus temas mitológicos, su amor a la cultura clásica y su no disimulado gusto por la trasgresión, le hacen merecedor, por derecho propio, de este acercamiento a su rincón que me agradece de antemano con una afabilidad tan educada como encantadora: «Después de leer tus entrevistas a gentes del mundo de la cultura y el arte, con tanta trayectoria y fama, es un honor que te acuerdes de los que tenemos aún tanto que aprender: menuda sorpresa», me dice mientras me mira con menudos ojazos.

Con este verano de tanto calor y, ante mi petición, no tiene ningún reparo en posarme al natural, en homenaje a la temática de muchas de sus obras: «El cuerpo humano es algo natural y muy digno de figurar en el arte, y aunque yo también pinto el femenino, creo que hay que trabajar en la igualdad, que ya basta de que los artistas sean los hombres y las musas siempre las mujeres. No puedo ocultar que me gusta la sensualidad y, lo reconozco, provocar un poquito». Me reconoce que no puede pasar un día sin pintar y tampoco sin hacer ejercicio y es evidente que ambas cosas le sientan muy bien: «Soy una persona muy enérgica y la pintura y el gimnasio me dan mucha estabilidad y me relajan». Tras la foto nos vamos a la calle mayor y nos tomamos un par de helados mientras hablamos y me va contando de sí, de su vida y de su trayectoria. Tomo notas muy rápido y me controla: «¿De veras luego entiendes esa letra? ¡Eres un crack!».

La conversación es un poco agridulce porque me confiesa que no está pasando un buen verano: «Tengo a mi abuelo hospitalizado, aunque cuando me toca quedarme con él me esfuerzo en hacerle reír». Por otro lado, está feliz porque este curso va a impartir clases de pintura en el local de la asociación de vecinos. Me va contando, desde su niñez, cómo empezó a dibujar, enamorado de los mundos de fantasía de Disney, en especial de La Sirenita: «Un día, al volver mi familia, yo había pintado una camiseta nueva, llena de sirenas y desde entonces fue un no parar. En el colegio destacaba por mi afición, siempre estaba en mi mundo, en aquella época veía la serie de Hércules y la de Xena la Princesa Guerrera, no dibujaba otra cosa, y entonces descubrí que lo que me gustaba realmente era la mitología». Y añade: «Cuando empecé a pintar lienzos, con 13 años, mi abuela vio una noticia de que habían secuestrado a un niño, artista prodigio, y se temió lo peor y quiso convencerme para que dejara la pintura para cuando fuese mayor», y se ríe con una ternura que aquí es difícil describir.

«Siempre he sido un autodidacta –continúa-, mis maestros siempre han sido Miguel Ángel y Sandro Botticelli, aunque yo hice Bachillerato de Arte en San Javier y luego me matriculé en Altea para estudiar Bellas Artes. Aquello fue para mí como vivir en un pueblo mágico, en la antigua Grecia, rodeado de guiris y de artistas. Necesitaba ganar dinero y trabajé de camarero, me dejé la carrera durante cuatro años, pero al final me fui a terminarla a Valencia, donde mis trabajos, impactantes y fieros, fueron muy bien acogidos por el profesorado. Hice la especialidad en pintura de caballete y pintura mural, enamorado siempre del Renacimiento, el Manierismo y el Romanticismo. Me apasionaba la docencia y, por no dominar el valenciano, me volví a la Región, donde he estado impartiendo clases en Aula Arte, mi propia academia».

Me cuenta que cuando volvió a su pueblo tuvo que reencontrarse consigo mismo y con la gente: «Ni yo era el que se fue, ni La Unión era como la recordaba. Casi me tuve que volver a dar a conocer de nuevo. Hice algunos carteles, como el de la Semana Santa de 2019, que gustó mucho, luego pinté para el Cante de Las Minas y he sido reconocido (fuera, sobre todo) por mis escaparates flamencos. En los últimos años he hecho un mínimo de una exposición al año: en Valencia, Alicante, Murcia y La Unión, entre otras. Ahora tengo varios proyectos que me ilusionan, entre ellos una exposición en la Sala Subjetiva del Palacio Consistorial de Cartagena para otoño y otra en una galería madrileña para noviembre. No tengo prisa, pero estoy en un momento en el que tampoco quiero pausa».

La conversación nos lleva a algunas confesiones: «Mi carácter es confiado y abierto con la gente pero, a la vez, sigo viviendo en mi mundo; he sufrido decepciones con la gente del arte, la verdad, siempre hay quienes van a lo suyo, que te dan la espalda, que entienden esto como una competición, que te ponen la zancadilla si creen que les puedes hacer sombra, bueno, creo que así es toda la vida real en demasiados ámbitos. Pero siempre encuentro gentes que merecen la pena, que no tienen doblez, que te echan una mano si tienen más experiencia que tú. Agradezco, por ejemplo, a artistas como Álvaro Peña, Santi García, Manuel Vacas, y Amparo Alegría, entre otros, que han contando conmigo. He visto que hay gente muy maja».

Y como estos días se ha celebrado el día de San Ginés de la Jara, tan cerca de La Unión, terminamos hablando de cuando entró, de adolescente y de extranjis, en el monasterio y se pasmó al ver huesos en sus subterráneos: «A veces pienso que estoy maldito, desde entonces, soy muy miedoso y creo hasta en la reencarnación. En una vida anterior viví en Florencia, seguro, y allí quiero volver, no sin antes hacer las pinturas murales de la iglesia de La Unión y un trono, minero, del descendimiento de la cruz». Dará que hablar, seguro.