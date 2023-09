Gestado «entre sillas de camping y litros de cerveza» nació el grupo murciano Ave Alcaparra, plagado de sátira y crítica social. El ahora cuarteto punk publicó su EP debut, Zurzan que os / No me dejaron ser punk, en 2021, aunque no se estrenó en salas hasta febrero de este año, como telonero de Medalla y Bizanga en sala REM. En la final del certamen CreaMurcia, en sala Mamba!, desveló algún tema inédito, como Turista, el elegido para calentar motores de cara a su próximo trabajo y primer largo. Turista denuncia la economía de temporada y «el modelo tóxico de turismo que impera y nos imponen hoy en día» con un sonido «instrumentalmente añejo, pero bailable», que siempre fue y «siempre será punk». El grupo actuará el 7 de septiembre junto con Desi García y Shaman Shaman en los conciertos de Los Molinos de Río, en la capital murciana, donde presentará Turista, entre otros temas.

¿Cómo nace Ave Alcaparra? 25M: Buena pregunta, que la conteste alguien que fuese testigo de dicho nacimiento. Mike: Ave Alcaparra se podría decir que nace en la sierra de Carrascoy entre sillas de camping y litros de cerveza, hará unos cuatro o cinco años. ¿Cómo fueron los inicios en el panorama musical murciano y la acogida de su primer trabajo, Zurzan que os / No me dejaron ser punk? Jorge: Realmente, a pesar de que sacamos el EP en 2021, estamos iniciándonos ahora como grupo, porque dimos nuestro primer concierto en febrero de este año en un escenario inmejorable, teloneando a Medalla y Biznaga en REM durante el Microsonidos. Nuestro bagaje es limitado, pero ahora es cuando nos sentimos más compactos. Mike: Creo que el primer EP tuvo una muy buena recepción cuando vio la luz en su momento, recibimos muy buen feedback. A la gente que nos conocía de antes creo que le sorprendió el sonido que conseguimos sacar con Marco Velasco en El Miradoor, y a la que nos conoció en ese momento creo que le pareció algo bastante fresco y divertido. ¿Qué sintieron al saber que serían finalistas del CreaMurcia? Jorge: El CreaMurcia era algo que veíamos lejano, a pesar de que varios integrantes ya habían participado con otros proyectos previamente. Fue Twenty quién tomó la iniciativa y se ocupó de la burocracia pertinente, mientras el resto miraba. Por esa razón, no nos habíamos generado expectativas. Ya agradecimos poder tocar en semifinales en una sala emblemática como es Garaje Beat Club, pero, teniendo en cuenta el poco bagaje del grupo, tener la oportunidad de pisar una sala de la capacidad de la Mamba! –donde, pocas semanas antes, habíamos presenciado el regreso de Perro, la mejor banda que ha dado la Región– fue todo un hito para nosotros. Esto, sumado a que el sorteo nos favoreció y tuvimos la suerte de mostrarnos a un público abundante y desconocido, hizo de la final una noche difícil de superar. El garage de Shaman Shaman se hace con el CreaMurcia Su último single, Turista, anticipa un nuevo disco con la reivindicación y la sátira que ya cultivaron en el anterior. ¿Por qué este tema para calentar motores? 25M: Viene al caso con el verano, estábamos esperando a la caída del primer guiri maduro del balcón para sacarlo. Mike: Turista es de los primeros temas que compusimos y conseguimos darle una nueva vida después de masticarlo mucho, estamos muy contentos con el resultado. No solo por la letra de Jorge –denunciando el modelo tóxico de turismo que impera y nos imponen hoy en día–, sino tambien por las guitarras, que suenan a crema solar en Calpe. Tenía que salir en verano. Jorge: Como dicen mis compañeros, la idea siempre fue que saliese en verano, porque critica el infundado optimismo económico que se percibe en estas fechas al pensar que esta economía de turismo y temporada podrá sustentar el cada vez más castigado estado del bienestar. Además, busca ser, instrumentalmente, añejo pero bailable. En la final del CreaMurcia desvelaron otra de sus nuevas canciones, Lil Narciso. ¿Este tema también forma parte del próximo proyecto y primer LP? Jorge: Lil Narciso intenta ser un retrato y, por tanto, formará parte de ese primer largo. La canción habla de gente que hace música siguiendo, a conciencia, un patrón prefijado y, como consecuencia, se muestra como víctima de una realidad social que no le corresponde, aprovechando su influencia para vender liberalismo como supervivencia. Mike: Lil Narciso es una descripción, creo que bastante realista, de cualquier chaval medio de pedanía demasiado optimista con su futuro. Es un tema bastante ambicioso pero muy coreable, tenemos muchas ganas de que vea la luz. ¿Qué supone ese próximo disco en su carrera musical? Jorge: Nos ilusiona, principalmente porque le vemos coherencia, tanto al momento como al concepto. En cuanto a lo primero, consideramos que debíamos aprovechar la reactivación que supuso el estreno en directo, a inicios de año, para grabar, y que supondría un paso natural. Natural también sería la selección de canciones incluidas, pues todas giran en torno al retrato social y la sátira y, en conjunto, creemos que representan una caricatura bastante nítida de situaciones y personajes que encontramos en el día a día. Por último, todo unido por un sonido que, a pesar de las necesarias variaciones entre canciones, nos parece sólido, orgánico y característico y que hemos definido, junto a Marco Velasco, en El Miradoor de Alhama. 25M: El próximo disco es el segundo disco de AVA. Lo demás, lo dirá el futuro. ¿Cómo es el proceso creativo de Ave Alcaparra? 25M: Jorge escribe algo, Miguel se caga en sus muertos para intentar cuadrarlo en un ritmo, y Adrián y yo hacemos lo que queremos después. Cada canción nueva es una prueba de paciencia para Miguel. Mike: Se podría decir que trabajamos por encargo: como dice Twenty, Jorge nos da una letra, a cada cual más ácida, que luego tenemos que gestionar a nivel musical. La letra nos pide el carácter y el tipo de sonido que queremos para la canción. Después, Adri, Twenty y yo nos ponemos a manufacturar riffs, ritmos y demás. ¿Cuáles dirían que son sus principales influencias? Jorge: Entre nosotros tenemos influencias y gustos bastante diversos, pero creo que sabemos a qué queremos sonar como grupo y con qué banda sonora surge Ave Alcaparra (Los Saicos, Srasrsra, Larsen, Siniestro Total, etc.). Actualmente, nos gustan y, en cierta medida, nos fijamos en grupos como Idles o Los Chivatos de Anna Frank. 25M: Yo diría que el rey: ganar lo máximo posible haciendo lo mínimo e indispensable. ¿Vislumbran alguna meta en el horizonte a cumplir en el corto o medio plazo? 25M: Que no me dé un infarto antes de final de año. Mike: Sobrevivir a la logística de vivir en ciudades distintas y a nuestros respectivos curros no es poca cosa. Pero lo que siempre nos ha movido es no parar de componer e ir trabajando para plasmar las ideas en temas. Jorge: Creo que ambas respuestas reflejan la actitud con la que afrontamos el proyecto. Mantenernos activos sería una victoria. A pesar de las novedades, si siempre fue punk, ¿siempre será punk? Jorge: Si, como creemos, el punk es crítica y actitud, siempre será punk. El concierto: Ave Alcaparra Fecha: jueves 7 de septiembre Lugar: terraza de Molinos del Río Precio: entrada libre