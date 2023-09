¿Qué le hizo escritor, un escritor rabioso e insatisfecho que está siempre a punto de escribir y escribe obsesivamente, como si fuera como respirar o una fe de vida? Se lo preguntamos antes de que irrumpiera el verano en Santo Domingo, al amparo de las actividades de Centroamérica Cuenta, entre recitales de su poesía y de la de su mujer, Ioana Nicolaie, que estuvo presente y ausente, escuchando desde otra mesa, durante la entrevista. Ella es también una poeta, muy importante y conocida, y él es alguien que aspira oficialmente al Premio Nobel, según las encuestas de Estocolmo. Casi toda su obra está en Impedimenta, que lo publica con un mimo emocionante.

A la entrevista viene deportivo, sonriente; su prosa y su poesía lo presentan como un hombre que vive los tormentos de la vida y de la época, en su país y en el mundo, y de ello ha de hablar. Nada más sentarse ese autor que vemos en las fotos, circunspecto, algo aislado de la conversación lateral, se presenta risueño y alegre, como la atmósfera dominicana, a la que asiste como si estuviera en algún lugar con el que había soñado antes. Durante el verano irá al Puerto de la Cruz, en Tenerife, en busca de un solaz para seguir escribiendo. Por esa pasión empezamos.

¿Qué le hizo escritor?

Hay una escena al principio de Solenoid donde un joven poeta está leyendo por primera vez un poema en un círculo literario delante del crítico más importante de nuestro país. Era yo, por supuesto. Hice esto cuando tenía 21 años y todos quedaron asombrados con el poema. ¿Y si hubieran dicho que era una basura? Me hubiera decepcionado tanto que hubiera renunciado a la literatura. Me pregunté qué hubiera sido de mi vida si no me hubiera convertido en escritor, y la respuesta es que hubiera sido mucho mejor, más significativa y más relacionada con la literatura de verdad, la literatura profunda, la que realmente dice algo de mí y de mi mundo interior. Un artista puro, un escritor que escribe solo para sí mismo. Esta hubiera sido mi verdadera felicidad literaria. ¡Pero he demostrado que no soy digno de tal martirio!

¿Cuál es su mayor felicidad?

Puedo decirle cuándo soy muy infeliz: cuando no escribo. No sé si mi propia literatura me hace feliz, pero estoy muy deprimido en los periodos en los que no escribo. Hay temporadas secas en las que no consigo escribir y soy desgraciado. Pero cuando empiezo a escribir, me meto en la oficina y estoy delante de la página, tengo otra personalidad, me concentro en lo que hago y me olvido de lo demás. Solo escribo por las mañanas, por la tarde soy como los demás. Disfruto de la vida y de la literatura de los demás también.

¿Esos periodos de tristeza y sequía coinciden con algo que ocurra en el mundo?

Los hechos que ocurren, como la pandemia o la guerra en Ucrania, nos deprimen a todos. La larga lista de calamidades a las que se enfrenta la humanidad, la inteligencia artificial, el cambio climático, todo eso nos deprime. Mis depresiones como escritor son diferentes. Me siento abandonado por el Dios de la literatura, como un niño abandonado, cuando no puedo escribir.

En esos momentos, ¿le alivia leer a otros?

Toda mi vida he tenido libros alrededor, y los periodos de mi vida coinciden con mi desarrollo como lector, como intelectual. Mis escritores preferidos son mi panteón personal de dioses. Mi sueño es que algún día me reuniré con ellos en una especie de panteón universal, pero no puedo todavía, y no creo que llegue nunca a su grandeza.

¿Quiénes son?

Puedo hacerle una lista muy larga. En poesía, mi influencia más importante fue Rilke, pero también Lorca. De los jóvenes, me encanta Frank O’Hara y algunos anglosajones, como John Berger. De ficción leo muchos clásicos, desde la tradición griega y latina, hasta Dante Alligheri, Goethe, Shakespeare y todos estos grandes escritores. Y los clásicos modernos: Joyce, Virginia Woolf, y también Kafka y Musil, gente a la que todo el mundo elogia. Una de mis influencias más profundas son los clásicos latinoamericanos, los argentinos, los colombianos, los mexicanos…

¿Cómo explica que mucha gente en Latinoamérica y en España se sienta tan identificada con su literatura?

Siempre he dicho que Rumanía, mi país, es como un país latinoamericano que se perdió en Europa, nadie sabe por qué. Hablamos un lenguaje latino y tenemos el mismo tipo de historia, llena de dictaduras y acontecimientos muy sangrientos, com uestra revolución del 89, murieron mil personas con mucha violencia. Tenemos la misma discrepancia entre los pobres y los ricos: como en América latina, los ricos son muy ricos y los pobres son muy pobres. Además la literatura rumana siempre ha sido una literatura de fantasía, igual que Mario Vargas Llosa, García Márquez… Nuestros grandes escritores no eran realistas, se fijaban en la vida irónica de las personas, tenían una tendencia grotesca y satírica, eran surrealistas, eran dadaístas. En los últimos años he tenido la oportunidad de visitar algunos países de esta parte del mundo y me siento en casa en este mundo tan colorido y maravilloso.

Solo le queda español.

Debería ponerme, sí. Me gustaría mucho poder hablar español.

Tuvieron una guerra y una posguerra terribles, igual que nosotros ¿Cómo ve esa similitud entre España y Rumanía?

La dictadura española tiene muchas cosas en común con la dictadura de Ceaucescu. Aunque no tuvimos la experiencia de una guerra civil, que tiene que haber sido terrible por lo que sé y me han contado mis amigos españoles, es una herida que nunca se ha curado.

Ha mencionado escritores clásicos, pero asombra ver que también le gusta Lezama Lima. ¿Cómo llegó a él?

Mis amigos escritores del espacio hispánico me hablaron de él en términos muy elogiosos. Supe de su leyenda antes de llegar a Paradiso, pero después de eso leí algunos extractos de sus libros en inglés y me sorprendió bastante, porque es único, no se parece a nadie. Escribía en soledad y tuvo una vida extraña. Es el tipo de escritor que me gusta de verdad, aislado, una persona rara, que al tiempo escribe como un maestro y como un ingenuo, no un escritor con estudios.

¿Cuál es la línea central de su estilo?

La mayoría de los críticos que han escrito sobre mis libros me sitúan entre Marcel Proust y Kafka, quizá Musil. Soy un escritor de la memoria, de la vida interior, de la vida onírica. Siempre he sido así. Soy un escritor de diarios, escribo desde hace 50 años, a mano y sin editar. Esto viene de los escritores que amo. He aprendido de todos. Y simplemente quiero expresar mis sentimientos, lo que pienso de las cosas, crear palabras que son más parecidas a mí que el mundo real que nos rodea.

¿Cuando está escribiendo, busca una metáfora para contar el mundo?

Toda la literatura es una metáfora del mundo. Lo refleja todo, pero no literalmente. Es como poner orden en el caos que nos rodea. Es una herramienta para transformar el caos en orden, lo que nos rodea, los problemas, los desastres, las guerras, el amor, el odio, y hacerlos coherentes y dotarles de sentido. Ese es el sentido de la literatura.

La literatura nos salva.

Sin ella no sabemos quiénes somos. Y tampoco sin las demás artes: la música, la pintura, el arte que nos rodea. Somos lo que creamos. Sin el arte, los humanos no tendrían cultura, no tendrían forma de sobrevivir. Porque no son adornos, son la esencia de la vida.

Cuando escribe poesía ¿siente que es diferente a la prosa?

Por supuesto. La gente piensa que, como están escritas con palabras, son parecidas, pero no. Es como jugar al tenis o al pingpong. Son dos deportes diferentes. Pero al mismo tiempo llevan a cabo transformaciones de sustancia. Las novelas que yo amo son novelas poéticas. Si una novela es solo una imagen del mundo, como vemos en los grandes escritores realistas, a mí no me gustan mucho, me gusta ver la poesía. Cuanto más poética es una novela, mejor.

¿Cómo consigue ser poético hasta el final en sus novelas?

Escribir una novela es como escribir un poema largo. Nunca edito nada, siempre escribo desde la primera a la última página en un único movimiento. Cualquier página que escriba puede cambiar la novela completamente. De verdad que no sé lo que voy a escribir mañana. Incluso aunque haya escrito 500 páginas. Me encanta sorprenderme ante lo que escribo. Si conociera el plan, no me sorprendería. Todos mis libros están escritos así.

¿Hay periodos de tristeza en los que no puede escribir, o esos también son buenos para escribir?

La literatura tiene sus reglas dentro de la infelicidad. Una persona feliz no necesita escribir. Uno escribe para expresar sus pesares, sus miedos, sus frustraciones y demás. Los periodos en los que no escribes y estás tristísimo, a veces incluso suicida, son buenos para la literatura, son tierra buena como para una planta.

Elementos importantes para su inspiración son su madre, sus diarios, sus sueños.

Son todos parte de mi vida. He heredado este don de soñar de mi madre, una gran soñadora. Lo sigue siendo con 94 años.

Tengo dos frases suyas: «Escribir es un proceso interno» y «Mi cuerpo es una gran mano al servicio de la mano que escribe».

Me siento como un instrumento en manos de otra cosa, como una pluma estilográfica. Alguien más sabio y más grande me usa para expresar algo de lo que solo soy medio consciente. Es una buena manera de contarlo porque así no te sientes completamente solo en lo que haces: hay alguien detrás de ti. Como en esas alegorías en las que el escritor tiene una pluma pero las musas que están a su alrededor y le dictan.

P. Otra: «No solo leo libros, también leo personas».

Leer es descifrar. Es un acto semiótico. No se aplica solo a los libros, al texto escrito: todo lo que te rodea lo lees. Es como la frase esa: «Te he leído», me he hecho una imagen de quién eres. Leer es ver, observar, apreciar, comprender. Todo el mundo, no solo los escritores, pero sobre todo los escritores, leen todo lo que les rodea.

¿Siente que estamos en un mundo en el que va a empezar algo muy, muy importante?

Creo que estamos en el momento más importante en la historia de nuestra especie, un umbral que nunca habíamos vivido antes. Es la supervivencia de nuestra especie. En unas décadas sabremos si nuestros hijos y nietos tendrán futuro.