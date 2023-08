Propuesta 62:

En el camping del pantano El Chorro (Málaga) ofrecen un refresco gratis por traer un vaso relleno de colillas recogidas de su paraje natural. Cualquier sector económico, vecinal y social puede contribuir activamente a recuperar el Mar Menor mediante hechos, no palabras.

Sin medio ambiente, no hay economía. No puedes obtener rentabilidad por un negocio si no respetas tu entorno local ni combates tanto tu contaminación como la vertida por otros.

Lo que tu establecimiento promueva es lo que atraerás. Si difundes un Mar Menor repleto de fiestas masivas de barcos y carreras de motos, no tendrás turismo respetuoso, sino de borrachera y desmadre que pondrán al vecindario en tu contra.

Los negocios a pie de playa, los chiringuitos, pueden impulsar hábitos enriquecedores y positivos. La ubicación puede ser respetuosa con el mar en el que se encuentra. Las tortugas bobas intentan anidar en playas arenosas mediterráneas, cada vez más escasas y pobladas; si el chiringuito se ubica cercano a una zona rocosa o en lo alto, lejos de la arena, mayor probabilidad de éxito en el desove habrá. El Mar Menor en sus orillas es más proclive a bares, pero las islas requieren de respeto por nidificación de aves.

La creación de una Red de Chiringuitos Sostenibles (RChS) puede ser pionera y beneficiosa mutuamente, para sociedad y negocios; incluso cámaras de comercio u organizaciones empresariales pueden organizarles una central de compras para materiales de transición respetuosos con medio el ambiente.

Buenas prácticas de un Chiringuito Sostenible son: no usar plástico desechable, prohibir expresamente beber dentro del mar, usar cubertería de metal o plástico lavable y servilletas y mantelería de tela para evitar vuelos por viento, apostar por una iluminación tenue tipo lunar (como en naturaleza), usar vasos de plástico solo bajo fianza y con colgador al cuello, uso de lavavajillas y productos de limpieza biodegradables, y poner música ambiente a bajo volumen. Ecoturismo al rescate del Mar Menor.

Foto: los chiringuitos pueden ser el motor de la sostenibilidad y el respeto al Mar Menor.