Para mí, la música es una celebración de la vida, con todos sus colores.

El pianista catalán Ignasi Terraza, que en su momento recibió el Premio del Festival de Jazz de San Javier, es uno de los más prestigiosos y reconocidos músicos de jazz a nivel internacional.

Ignasi Terraza (Barcelona, 1962) comenzó a tocar el piano con 11 años, poco después de perder la vista, y ahí comenzó una historia de amor por el jazz que llega hasta hoy. Considerado uno de los mejores pianistas de jazz españoles, ha tocado con grandes de la talla de Frank Wess, Jesse Davis, Lou Donaldson o Nicholas Payton. Su discografía suma ya más de 60 álbumes, y sus giras han dado varias vueltas al mundo.

El pianista catalán y su trío - Esteve Pi a la batería y Horacio Fumero al contrabajo - arropan a la cantante malagueña Pepa Niebla, afincada en Bruselas, en un nuevo trabajo discográfico: En la orilla del mundo (Swit Records, 2023), que estrenarán durante la última jornada del Rejazz de Mazarrón y contiene grandes composiciones como la de Martín Rojas que da título al disco, o Los molinos, del francés Michel Legrand. 13 piezas repartidas entre 5 estándares de jazz y otras tantas piezas del repertorio latinoamericano clásico o moderno, más 2 originales de Ignasi Terraza y 2 de la chanson francesa y la MPB.

¿El hecho de ser ciego le ha supuesto obstáculos?¿Cómo ha superado los relacionados con la interpretación en vivo y la comunicación con otros músicos durante las actuaciones?

Obstáculos es evidente que los hay. En el caso de la música, el principal es el acceso a la música escrita. Una partitura en braille, necesita, primero, que se haga una transcripción que no es inmediata, sino que toma tiempo, y después debemos memorizarla antes de tocar, pues no podemos leer el braille a la vez que tocamos. Tocando, la comunicación visual puede ser importante (en el caso que haya un director, por ejemplo), pero en la mayoría de casos puede suplirse con una gestualidad por parte del músico ciego o indicando las cosas a través de la propia música.

¿Cómo llegó al Jazz? ¿Qué importancia cree que tiene la música clásica para la formación de un músico?

Yo comencé estudiando clásico, y eso me ha ayudado a conocer bien el instrumento. Pero, al mismo tiempo que estudiaba en el conservatorio, me gustaba sacar canciones de pop o de películas de oído, e improvisarles un acompañamiento. Pronto conocí el jazz y me enamoré de esta música, que reunía la expresividad y sofisticación de la clásica con el ritmo y la improvisación.

¿Qué le sedujo de Tete Montoliú para decidir que lo suyo era el jazz? ¿En qué momento se cruzan sus caminos?

Conocí a Tete cuando tenía 14 años. Fui a escucharlo a un club, y al acabar me acerqué y le pregunté qué era el jazz. Le hizo gracia, y llamó a Peer Wyboris para que me dijera lo que era el jazz mientras él seguía apurando su bourbon en la barra. Peer me explicó que el jazz era un lenguaje que servía para expresar diferentes emociones y comunicarse entre músicos y con los demás. Después, Tete me ofreció que si necesitaba alguna partitura en braille para el conservatorio, él aún conservaba las suyas y me las podía prestar, y me pasó su teléfono. En esos primeros años, Tete no fue una de mis principales influencias musicales, como lo sería más tarde, pero sí desde el comienzo fue un referente personal, y la constatación de que la vista no era un impedimento para tocar jazz al más alto nivel.

John Coltrane decía que la música era su espíritu. ¿Cómo entiende el espíritu y el sentido de la vida? ¿Cuál es el mensaje que elige transmitir a través de su música?

Para mí, la música es una celebración de la vida, con todos sus colores.

¿Cómo resumiría su forma de sentir el jazz?

Como la música que te mueve y te conmueve.

Recibió el Premio del Festival de Jazz de San Javier. ¿Qué le supuso?

Me hizo mucha ilusión el reconocimiento, ya que se trata de un escenario que he visitado muchas veces con diferentes proyectos, y en el que siempre me he sentido muy a gusto.

¿Cómo surgió el proyecto con Pepa Niebla? ¿Habían colaborado anteriormente?

Coincidimos en un concierto en Almuñécar, cada uno con su grupo, e hicimos una colaboración juntos al final. Me gustó Pepa, y le ofrecí hacer alguna cosa juntos más adelante. La pandemia nos puso en marcha, y así decidimos quedar y comenzar a trabajar un repertorio juntos.

¿Qué impulsa En la orilla del mundo? ¿Cómo describiría su contenido? ¿Qué tenían en común Pepa Niebla y usted?

Teníamos en común el lenguaje, el jazz. Cuando me llamó en la pandemia, me comentó también que le gustaría cantar algunos temas en castellano, puesto que hasta ahora había cantado mayormente en inglés. Y así pensamos también en repertorio cubano y argentino, y le propuse entonces cantar el bolero Cuéntame un cuento que había compuesto hace unos años y tenía guardado esperando el momento y la voz adecuada.

¿Cómo evolucionó su sonido con el tiempo? ¿Qué rutina de práctica o ejercicio ha desarrollado para mantener y mejorar su habilidad musical actual, especialmente en lo que respecta al ritmo?

Cuando estudiaba en el conservatorio no me hablaron jamás de ritmo con mayúsculas. En nuestra cultura, el ritmo es secundario; la melodía, el sonido, la armonía, pasan antes. Mi principal cambio vino cuando me hicieron notar que el ritmo también se trabaja, se busca, y además es el centro absoluto de esta música que nos gusta y se llama jazz. Y si vienes de una cultura como la europea, menos rítmica que la afroamericana, te lo has de trabajar más.

La canción que da título al disco, En la orilla del mundo, ¿por qué la eligieron? ¿Cuál es su significado?

Fue la primera canción que me propuso Pepa, y que yo no conocía. Me gustó tanto la música como la poesía de su letra, y la incorporamos rápidamente al repertorio. Nos habla del viaje figurado, que puede ser el de un emigrante o el viaje que hacemos todos en la vida buscando una tierra prometida.

¿Para un pianista, la formación más clásica es el trío?

Es la que permite al pianista explayarse más, tanto presentando los temas como haciendo de solista, con el soporte de la sección rítmica, por lo que para un pianista es la más completa.

¿Hay mucho de improvisación en sus conciertos?

Sí. También hay partes fijadas en los arreglos, aunque es principalmente improvisada.

¿En qué estilo del jazz se siente más cómodo?

Be-bop, hard-bop y swing, y otros anteriores o posteriores que mantengan ese equilibrio de expresividad, melodía, groove y sofisticación intelectual.

¿Proyectos pendientes?

Siempre tengo proyectos guardados en el cajón, pero no los desvelo hasta que no veo la oportunidad de llevarlos a cabo. En este momento estoy centrado en la presentación de nuestro trabajo con Pepa, En la orilla del mundo; el trío sin contrabajo Unusual trio con el saxo y clarinete Adrian Cunningham y Esteve Pi, y los tributos a Tete Montoliú con ocasión de su aniversario.

La cantante Pepa Niebla y el trío del pianista Ignasi Terraza se asoman a la orilla del viejo mundo para, a través de la música, descubrir que la distancia del Atlántico que nos separa no es mayor que la de un gran río. Un cruce de caminos y emociones interculturales a través de un repertorio lleno de belleza, atemporalidad y memoria: canciones de uno y otro lado, de músicos de aquí y de allá, en castellano o en inglés, en francés o en portugués, fluyen como el jazz. L.O.