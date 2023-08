Malos tiempos para los fans de Camela por culpa del... mal tiempo. Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el fin de semana llegará a la Región de Murcia con agua. Los avisos meteorológicos hablan de chubascos localmente fuertes acompañados de tormentas, y de una borrasca con traje de DANA. Los termómetros caerán y se espera un clima inestable, aunque las posibilidades de lluvia están por encima del 80 y el 90% en gran parte de la comunidad, incluida Murcia.

Por ello, los seguidores de Camela no podrán disfrutar del concierto previsto para este sábado 2 de septiembre. Que no cunda el pánico. Esto no es una cancelación, es solo un aplazamiento, tal y como ha indicado la organización del Festival Familiar Murciano, en el que estaba encuadrada la actuación.

Te llevaré donde la lluvia no ha caído, dice uno de los temas de María Ángeles y Dioni, y así lo harán: entonarán su repertorio cuando el agua les dé tregua. Las fechas en las que se celebrarán todos los espectáculos del festival ya están fijadas.

De esta forma, no habrá conciertos en el cuartel de artillería este fin de semana. La organización "lamenta profundamente las molestias que se puedan causar a los murcianos que fueran a ir a alguno de los conciertos, pero en Murcia mejor que en ningún sitio entienden que con la meteorología no se juega. En la retina tenemos todos la trágica DANA que arrasó la Región en 2019". También se recuerda cómo la tromba arruinó la primera jornada del Warm Up.

⏯️ VÍDEO | El mensaje de apoyo de Camela a Jenni Hermoso durante un concierto pic.twitter.com/GwT5sRzGo4 — El Periódico de España (@ElPeriodico_Esp) 28 de agosto de 2023

Los ingenieros, equipos técnicos y promotores del festival consideran que "por encima del espectáculo está la salud y protección de los murcianos". La decisión de aplazar el festival se ha tomado por unanimidad.

Las entradas ya adquiridas para este fin de semana serán válidas para las nuevas fechas, es decir, si la has comprado ya y tienes intención de ir al concierto, consérvala.

Dónde y cuándo serán los conciertos

El Ayuntamiento de Murcia, los artistas, ingenieros, técnicos y los promotores han puesto todos sus esfuerzos en que el festival murciano se celebre. Se trasladará al fin de semana del 20, 21 y 22 de octubre, y se celebrará en el parque Fofó (Avenida Juan Carlos I, Murcia).

Fechas de las actuaciones