Objetivo: 47%

Agosto, día 22. Ya solo faltan 16 días para que se convoquen nuevas elecciones en la Región de Murcia. Se espera que en las próximas jornadas se produzca algún movimiento por parte del Partido Popular; que Fernando López Miras, presidente en funciones y candidato, marque el teléfono de José Ángel Antelo, que quiere ser su vicepresidente. Hace mucho que no se ven y el diálogo solo se va a producir, han insistido siempre desde Vox, si el PP les abre la puerta de San Esteban para formar un Gobierno de coalición. Si con Ciudadanos le hicieron una moción de censura, qué no podrá pasar con Vox, debe pensar Miras.

La otra opción es la peligrosa. Murcianos, a las urnas. Por primera vez, una Comunidad española repite los comicios. En principio, cabría esperar una bajada de la participación. ¿A quién beneficia? Pues depende de quién se queda en casa, evidentemente. A la izquierda se le presenta la oportunidad de mejorar su resultado del 28 de mayo, cuando PSOE y Podemos-IU-AV solo alcanzaron 15 escaños. El resurgir de Pedro Sánchez, que parece que podría seguir en Moncloa, podría venir bien a los de Vélez. Por otra parte, con Sumar ya en marcha, el movimiento de Yolanda Díaz podría comenzar su andadura por las autonomías en la Región de Murcia. Sacaron más del doble de votos que los que obtuvieron los morados el 28M. Ojo.

La clave, no obstante, está en las derechas, que seguimos hablando de Murcia. ¿Castigarán los electores murcianos a Vox por haber querido entrar por la fuerza en el Ejecutivo cuando al PP solo le hacía falta su abstención? Pregunté al politólogo Josechu Ortega, del Colegio de Ciencias Políticas y Sociología, cuánto debería mejorar López Miras en unos nuevos comicios para poder quitarse de encima a Vox y calculó que tendría que alcanzar el 47% de los votos. Así llega a la mayoría absoluta, con 23 diputados. Hace dos meses y medio convenció a más de 285.000 personas, en torno al 43%. Le faltarían algo más de 15.000 para superar los 300.000 votantes y rozar el 50% de los votos. Buena parte de esos votantes nuevos vendrían, además, de Vox. No hay que olvidar que no hay circunscripciones que sobrerrepresenten a los partidos más allá de la ‘ventaja’ que algunos puedan obtener del sistema D’Hont.

¿Está tan fuerte López Miras para atraer al votante más escorado a la derecha? ¿Está este sector tan defraudado con Abascal como para volver al PP? Muy seguros han de estar en San Esteban de sí mismos para seguir adelante. O más fuerte ha de ser el pavor a gobernar con Antelo en el despacho de enfrente.