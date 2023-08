La banda musical The Limboos, de origen gallego, actuará este jueves a las 21.00 horas en las 'Xtraordinary Nights' del auditorio cartagenero El Batel. Surgida en 2013, The Limboos es considerada una de las grandes bandas del panorama actual del rythm and blues en España, que ellos aderezan con ritmos e influencias latinas. Esta mexcla de ritmos caribeños y de la música de los 50 culminó en su primer álbum, 'Space Mambo' (2014), a los que siguieron 'Limbootica!' (2017) y 'Baia' (2019).

En los pocos conciertos que dieron entre 2020 y 2022 ofrecieron algunas pistas de los nuevos derroteros musicales de la formación, más enfocados en la búsqueda de un sonido genuino en el que la influencia cinematográfica tiene un gran peso. Red Line', su primera canción desde 2019, da pistas de la transformación sonora de la banda, que se desvelará este mismo año con la publicación de su cuarto disco. Desde su debut han girado sin parar sumando más de 300 conciertos, incluidas varias giras por Europa y festivales como el Low Festival o el Warm Up.