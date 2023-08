El retrato de... Ricardo Fernández

Periodista, aunque desde hace un tiempo ha abandonado esa actividad para dedicarse al mundo empresarial y, más concretamente, al de la formación profesional a distancia. Como periodista de sucesos que era, lo he tenido bastante cerca durante mucho tiempo: primero durante mi época de policía y después cuando fui profesor de Investigación Criminalística en los estudios universitarios de Criminología. Como mi especialidad era la policía científica, cuando acudíamos urgentemente a investigar cualquier crimen o suceso de cierta importancia, era muy raro no encontrártelo ya por el lugar acompañado de un reportero gráfico, preguntando al que pillara y fotografiando todo lo posible. Desde luego era su misión y la hacía de maravilla, manejando sus artimañas, aunque uno, al estar en el otro lado, no haya entendido nunca esa necesidad de alimentar el morbo de la gente, como tampoco el que determinadas investigaciones se dificulten por publicidad de las mismas. Cuando en 2004 comencé con las clases en Criminología, el día del examen final de la primera promoción, apareció por allí Ricardo, al que no había visto en todo el curso. Mi sorpresa fue mayúscula cuando corregí su examen y resultó de los mejores, por no decir el mejor.

Pero me he dejado para el final lo más valioso de este personaje de hoy: Su pertenencia como socio fundador al ‘Clan del Crimen’. Precisamente durante aquella primera promoción de criminólogos, un grupo de alumnos y profesores decidimos organizar unas comidas de hermandad en las que el tema principal que nos unía era el crimen como fenómeno social, así como su análisis, estudio y posibles soluciones al mismo. Por allí andábamos, quien esto les escribe, Rafael Rabadán, Fernando Navarro, Ricardo Fernández, Pedro López Graña –nuestro presidente–, los hermanos Madrigal… Más tarde fueron incorporándose otras personas hasta llegar en la actualidad a un grupo con más de 25 socios. Y como con el crimen no hemos llegado demasiado lejos, ya andamos pensando convertir el grupo en plataforma cívica por el cambio de la Ley Electoral. Con tal de juntarnos de vez en cuando a comer, lo que sea estará justificado.