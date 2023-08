Rocío Luna recuerda cuando, con solo 16 años, consiguió el premio de granaínas en su primera vez en el festival de La Unión: «Me fue muy bien para ser tan joven». Apenas unos años mayor, con 25, la cantaora cordobesa ha vuelto a ganarse al público y el jurado de la Catedral del Cante en una gala final en la que ella era la única cantaora que encaró la minera y, por tanto, la única que aspiraba al trofeo mayor. El duelo de la noche no se dio con otro cantaor, sino con la posibilidad de un premio desierto. Sin embrago, tras la deliberación del jurado en la madrugada del sábado al domingo, se alzó con la Lámpara Minera, el mayor reconocimiento al cante del festival. Al Melón de Oro de Lo Ferro que ganó con 12 años se suma ahora otra reluciente estatuilla de la tradición flamenca murciana, símbolo del trabajo y el talento de su cante por mineras.

¿Qué tal está tras lo vivido en la noche del sábado?

Con una resaca emocional impresionante [Risas]. Muy contenta y asumiéndolo poco a poco, porque no me lo creo.

¿Cómo se siente al sujetar esa Lámpara Minera?

Es un privilegio grandísimo, un sueño cumplido. Llevo desde pequeña luchando por mi sueño, que es cantar, así que esto es un empujón muy grande. Estoy inmensamente feliz.

¿Cuál es su relación con el Festival del Cante de las Minas?

Me presenté por primera vez con 16 años y me fue muy bien para ser tan joven: pasé a la final y me llevé el premio de las granaínas. Desde entonces no me había vuelto a presentar, he estado estudiando y no le he podido dedicar el tiempo que necesita un certamen así. Me presenté este año y ha habido suerte.

Y ha ido a por todas presentándose con la minera.

Sí, totalmente.

Cuénteme cómo se ha preparado para el certamen y para la final.

Vi las semifinales y la final del año pasado desde mi casa, a través de la emisión en directo. Pensé que este año tenía más tiempo para dedicarle, y a partir de entonces me dediqué a escuchar a mis grandes referentes y compañeros ganadores de la Lámpara Minera de otros años. Cuando se fue acercando la fecha, escogí las letras que quería aprenderme y empecé a estudiar, machacando mucho.

Casi un año de preparación.

Sí, pero estudiando a tope desde que me apunté, allá por mayo. El resto del año lo dediqué a ir interiorizando poco a poco los cantes de Levante.

Hábleme, precisamente, de esos cantes que interpretó en la gala final.

La primera minera que canté se la escuché por primera vez a Encarnación Fernández, me gusta y la conozco desde esa primera vez que me presenté. La segunda letra de la minera la leí en un libro que me regaló Enrique Hernández [Luike], empecé a leer sus letras y me gustó una en la que hablaba de Pencho Cros, un referente de la minera. Con la cartagenera, igual: fue escuchando a grandes nombres hasta encontrar la que me gustó y me sentía cómoda cantando.

Tras haber hecho este trabajo de empaparse de cantes de Levante, ¿qué es lo que hace tan especial a la minera?

Son cantes especiales porque tienen mucha profundidad. La tonalidad, tanto del cante como del acompañamiento, hace que suene muy flamenca y muy profunda. La minera es un cante que me gusta y lo siento mucho cuando lo canto. Y cuando te metes de lleno, la investigas y la estudias, te gusta aún más que cuando simplemente la escuchas.

Es muy joven, ¿cómo le llega el gusto por el flamenco?

El flamenco se ha escuchado siempre en mi casa. Tengo familiares que son muy aficionados aunque ninguno se dedique profesionalmente a ello, así que lo he tenido muy presente. Me picó el gusanillo y empecé a cantar todo lo que escuchaba. Mis familiares me animaban, y como me animaban ellos, pues más me animaba yo. La primera vez que me subí a un escenario y sentí esas sensaciones, tuve muy claro que yo quería seguir por ese camino.

El camino del flamenco profesional.

Me encantaría. No hay otra cosa que me llene más que el cante, es mi forma de vida.

Imagino que, siendo cordobesa, la tradición flamenca está en todas partes.

Por supuesto. Córdoba es una provincia muy flamenca con artistas muy buenos, así que lo he tenido muy cerca desde siempre.

Tras esta experiencia, ¿ha visto diferencia en cómo se vive el flamenco en Córdoba y en Murcia?

Llevo viniendo a Murcia desde hace mucho, gané el Melón de Oro con 12 años, y veo que esta es una comunidad con mucha afición al flamenco. Se entregan mucho y a los artistas nos tratan maravillosamente bien, he tenido muy buenas experiencias aquí desde siempre.

Que Miguel Poveda le entregara la Lámpara Minera es un añadido a ese momento tan especial.

Imáginate, le suma mucho peso. Miguel Poveda es un referente al que he escuchado muchísimo. Además, es una persona a la que tengo mucho cariño porque, además de un gran artista, es una persona excepcional, cercano y con el corazón noble. Que me entregara él la Lámpara es otro sueño cumplido.

Además de él, ¿cuáles son sus referentes del género?

Tengo muchos porque me encanta el flamenco. La niña de los peines, Fosforito, Isabelita de Jerez, Mairena, Vallejo, Marchena, Carbonerillo... Hay muchísimos.

¿Se mantiene en el flamenco tradicional o le gusta la fusión?

Soy una amante de la música en general, pero siempre me he centrado, en cuanto a lo que canto, en el flamenco puro. Siempre he querido acertar las bases, aprender bien los cimientos del flamenco, y luego ya veré. En el flamenco fusión hay cosas muy buenas y muy bien hechas que me gustan.

¿Qué toca ahora? ¿Cuáles son los planes de futuro tras haber conseguido este galardón?

Aparte de los festivales y fechas que tengo cerradas, seguiré trabajando para defender la Lámpara lo mejor que pueda. Aún no he tenido mucho tiempo para pensar lo que voy a hacer, pero tengo claro que seguir y disfrutar del camino.