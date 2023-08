Desde su nacimiento en el lugar más recóndito del barrio neoyorquino del Bronx, son muchas las canciones que, tras derivar en himnos o no, han llevado al hip hop a convertirse en el movimiento que es en la actualidad. Artistas de una costa y otra de los Estados Unidos hicieron del rap un género que, pese a estar en constante desarrollo y desembocar en multitud de afluentes musicales, se mantiene inevitablemente ligado a los mismos valores que lo vieron brotar de los platos de DJ Kool Herc en aquellas ‘block parties’ de principios de los 70.

Ahora, medio siglo más tarde y con un amplio catálogo de géneros y subgéneros vinculados a esta cultura, los estilos musicales que se pueden encontrar en su interior alcanzan límites insospechados. A su vez, la irrupción de tecnologías como el formato MIDI, que trasladaban la composición a un entorno digital, dio cabida a la figura del productor y abrió las puertas a que los cantantes pudiesen servirse de herramientas como el melodyne o el auto-tune para sortear cualquier limitación vocal.

Llevar a cabo una selección de temas que marcaron la historia dentro de este movimiento (o de cualquier otro) resulta una tarea tan complicada como frustrante. Por lo pronto, lo más sensato es seguir un criterio por décadas y seleccionar aquellas canciones que, más allá de su alcance y datos de ventas, contribuyeron de una manera u otra a perpetuar, moldear y consolidar al hip hop hasta ser lo que es hoy día.

'Planet Rock' - Afrika Bambaataa (1982)

Inspirado por la figura de Kool Herc, el líder del grupo electro-funk Soulsonic Force, Afrika Bambaataa, también comenzó a organizar fiestas con 'breakbeats' en el sur del Bronx, cuyos patrones huían de la música hegemónica de aquel entonces. A las puertas de la que sería la segunda década desde el origen del movimiento, vería la luz 'Planet Rock', canción insignia de la época con el permiso de 'The Message', del grupo Grandmaster Flash & The Furious Five.

La influencia de los sonidos de sintetizadores que coparon los 12 minutos que duraba la versión original de este sencillo, más tarde recortada a siete y medio, llegó a multitud de géneros de naturalezas muy distintas: house, techno o g-funk son solo algunos de ellos. Asimismo, la producción, a cargo de Arthur Baker, fue posible gracias a la mítica Roland TR-808, caja de ritmos anterior a la aparición del MIDI que todavía en la época contemporánea sigue haciendo acto de presencia en las producciones de artistas de la talla de Kanye West.

'Fuck Tha Police' - N.W.A. (1988)

A finales de la década de los 80, durante la cual habían surgido grandes nombres como Kool Moe Dee, Slick Rick o LL Cool J, el género cobraría una marcada identidad rebelde con un subgénero como el 'gangsta rap'. A los primeros pasos de Ice T y Schoolly D los seguirían unos Public Enemy (cuyo 'Figth The Power' podría ocupar perfectamente esta casilla) y N.W.A. con una influencia clara de sus antecesores.

Si bien es cierto que 'Fuck Tha Police' no es siquiera el tema más conocido del icónico álbum 'Straight Outta Compton', con la canción homónima como principal hit del grupo californiano encabezado por Eazy-E, el mensaje de protesta contra la brutalidad policial y lo que derivó de este marcaron a la industria para siempre. Censura contra algunas emisoras, persecución hacia el grupo y la popularización de la etiqueta 'explicit' acabaron de poner en el mapa a un movimiento que, tras unos años de maduración, estaba en el umbral de una eclosión sin precedentes.

'Juicy' - The Notorious B.I.G. (1994)

Sin duda alguna, 'Juicy' es una de las obras magnas del rap y, por supuesto, de su autor, el rapero neoyorquino The Notorious B.I.G.. La carta de presentación del de Brooklyn anticipaba la leyenda en la que años más tarde se terminaría convirtiendo, todo ello en medio de una era dorada del hip hop marcada por el enfrentamiento entre la costa Este y Oeste de los Estados Unidos, donde los raperos talentosos salían de debajo de las piedras. Tupac, Nas, Mobb Deep, Wu-Tang Clan, Busta Rhymes, Dr. Dre, Snoop Dogg o Big Pun son solo algunos ejemplos.

La idea original del 'single' fue de Puff Daddy, quien, en un tentativo de reconvertir el rap en un producto más comercial, terminó contribuyendo en la creación de uno de los himnos del género. Con una pasmosa habilidad de 'storytelling', Biggie, que en un principio se negó a publicar el trabajo en cuestión, comenzó a plasmar la realidad de 1994 desde su inconfundible verso introductorio "It was all a dream".

'In Da Club' - 50 Cent (2003)

Tras una etapa de hostilidad que se saldó con los asesinatos de Biggie y Tupac, el hip hop necesitaba un lavado de cara. Con el cambio de siglo llegaron relevos generacionales que ya llevaban años forjándose su nombre al lado de otros raperos consolidados. Lil Wayne, tras el éxito del grupo Hot Boys, emprendió su camino en solitario con el lanzamiento del primer capítulo de la saga 'The Carter', mientras que Kanye West desveló su faceta 'rapper' en 'The College Dropout' tras haber trabajado mano a mano como productor de Jay Z y el sello Roc-A-Fella. Ambos continúan al pie del cañón dos décadas más tarde.

No obstante, si una canción cambió por completo la escena de aquel momento fue 'In Da Club', de 50 Cent; descubrimiento de un Eminem que no dudó en ficharlo para Shady Records. Sampleada en innumerables ocasiones, esta producción de Dr. Dre, construida sobre un ritmo 'off-beat', devolvió el género que emergió de las fiestas clandestinas del Bronx a las discotecas de todo el mundo.

'Versace' - Migos (2013)

Con el hip hop consolidado a nivel global, la rama de subgéneros que integra el movimiento ha experimentado una serie de cambios que lo han alejado de los discursos tradicionales de protesta. Las 'trap houses' han tomado el papel de las 'block parties', y el ostentamiento por medio de dinero, drogas y armas es ahora el eje central de estilos como el trap, que en los últimos años se ha erigido como uno de los productos dominantes del mercado musical en Estados Unidos.

No es que la lírica haya pasado a un segundo plano: en muchos casos, directamente, desaparece del encuadre. Esta tendencia del sur del país norteamericano, muy criticada por puristas arraigados a los géneros de antaño, fue promovida por figuras como Gucci Mane, T.I. o Young Jeezy. Sin embargo, no fue hasta la irrupción de otras figuras como Young Thug o Migos cuando traspasó completamente fronteras. Precisamente, 'Versace', del trío de Atlanta, fue el preludio de lo que sonaría durante toda la década. Sin ser un fenómeno de la magnitud de 'Bad and Boujee' o 'Walk It Like I Talk It', ambas del mismo grupo, Quavo, Offset y el fallecido Takeoff llevaron al límite las bases ya cimentadas del trap con hasta 91 menciones de la marca de moda de lujo italiana a lo largo de los cuatro minutos que dura la canción.

Revolución de las raperas

Pese a ser una cultura masculinizada, plagada por hombres -y, en ocasiones, con tintes machistas como todas las músicas-, el hip hop no ha estado exento de figuras femeninas que también han promovido cambios sociales por medio de sus obras. Con la misma idea de reivindicar minorías ante los poderes hegemónicos, algunas raperas consiguieron, además, cosechar un merecido éxito por el camino. Como no podía ser de otra manera, la década de los 90 fue cuando más se repitió este fenómeno.

Casi simultáneamente, tanto Lil' Kim como Lauryn Hill formaron parte respectivamente de Junior M.A.F.I.A. (fundado por The Notorious B.I.G.) y The Fugees antes de iniciar carreras en solitario. La primera de ellas, nacida en Brooklyn, debutó con el álbum 'Hard Core' y, tras la muerte de Biggie, lanzó 'The Notorious K.I.M.'. Desde entonces, la cantante ha publicado otros tres trabajos en solitario, el último de ellos '9' (2019), los cuales la han llevado a ser considerada una de las mujeres más influeyntes de la historia del rap.

Por su parte, Hill, que ya había exhibido su versatilidad a la hora de combinar rapeo con una voz prodigiosa al lado de Wyclef Jean y Pras, debutó en solitario con 'The Misseducation of Lauryn Hill' (1998). Pese al éxito rotundo de este trabajo autoproducido, certificado como el primer 'disco de diamante' conseguido por una mujer en el hip hop, la de Nueva Jersey explicó en una entrevista que no recibió nuevas ofertas tras su lanzamiento, además de confesar sus desaveniencias con el funcionamiento de la industria musical. Con todo, sí que han visto la luz el 'live album' 'MTV Unplugged No. 2.0' y multitud de colaboraciones al lado de artistas de la talla de Nas, Whitney Houston o Bob Marley.

Ya en el siglo 21, el particular timbre de voz de Nicki Minaj comenzó a sonar en las emisoras estadounidenses. Influida por la misma Lauryn Hill, otras voces femeninas de renombre como Missy Elliott o su mentor, el rapero Lil Wayne, la artista nacida en Trinidad y Tobago acumula diez nominaciones a los Grammy con sus cinco álbumes de estudio, además de innumerables éxitos como 'Anaconda', 'FEFE', 'Starships' o, el último de ellos, el drill de 'Barbie World' (con Ice Spice).